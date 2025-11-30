На следующей неделе в Латвии станет теплее, и температура воздуха на побережье может достигнуть даже плюс 8 градусов, согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Синоптики напоминают, что метеорологическая зима в Латвии наступила в минувшее воскресенье, 23 ноября, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд была ниже 0 градусов. Лишь на некоторых наблюдательных станциях продолжалась метеорологическая осень.

Если в конце этой недели в большей части Латвии сохранялась прохладная погода, то на следующей неделе станет теплее.

В понедельник небо будет облачным, но днем в Курземе оно прояснится. Дождь ожидается только в отдельных местах.

Ночью температура воздуха опустится до минус 1, плюс 2 градусов, днем температура воздуха достигнет плюс 1, плюс 3 градусов, а на побережье - даже до плюс 8 градусов.

На следующей неделе погода будет более сухой, только местами ожидаются небольшие осадки, а температура воздуха будет преимущественно выше 0 градусов.

Ночью только в отдельных местах столбик термометра опустится до отметки минус 1 градус.