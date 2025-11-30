Доцент факультета экономики и социальных наук ЛУ Малвине Страздиня в дискуссии на ТВ-24 выразила тревогу по поводу структуры прибыльных предприятий Латвии. "Самыми прибыльными предприятиями у нас являются торговые сети - RIMI и Maxima. Ни в Литве, ни в Эстонии, ни в Польше такого нет! Поэтому совершенно закономерно, что у нас постоянно растут цены прежде всего на продукты! Да, зарплаты в среднем по стране во втором квартале тоже выросли, но все равно они не поспевают за ростом цен в магазинах", - сделала вывод эксперт.