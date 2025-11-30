Baltijas balss logotype
Экономиста тревожат лидеры списка самых прибыльных предприятий 4 2088

Наша Латвия
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Экономиста тревожат лидеры списка самых прибыльных предприятий

То, что цены растут прежде всего на продукты питания - это закономерность.

Доцент факультета экономики и социальных наук ЛУ Малвине Страздиня в дискуссии на ТВ-24 выразила тревогу по поводу структуры прибыльных предприятий Латвии. "Самыми прибыльными предприятиями у нас являются торговые сети - RIMI и Maxima. Ни в Литве, ни в Эстонии, ни в Польше такого нет! Поэтому совершенно закономерно, что у нас постоянно растут цены прежде всего на продукты! Да, зарплаты в среднем по стране во втором квартале тоже выросли, но все равно они не поспевают за ростом цен в магазинах", - сделала вывод эксперт.

#мнения #цены #Латвия #зарплаты #Maxima #инфляция #Rimi #экономика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го декабря

    Одно удовольствие читать мнения вот таких эксперДов!

    1
    0
  • JB
    Janis Berzin
    30-го ноября

    "зарплаты в среднем по стране во втором квартале тоже выросли" - фраза указывающая действительный уровень знаний и политической ангажированности данного экспердуна.

    9
    1
  • Д
    Дед
    30-го ноября

    Это и должно быть, они же монополисты, без какой либо конкуренции, которую создали правительства Латвии, уничтожив весь малый бизнес. А до этих дотянутся не могут- это иностранные компании и в Латвии только то, за что не ухватишься- арендованные помещения и работяги, а денег здесь нет.

    33
    2
  • JB
    Janis Berzin
    Дед
    30-го ноября

    !без какой либо конкуренции, которую создали правительства Латвии, уничтожив весь малый бизнес" - правительства Латвии создали конкуренцию, уничтожив малый бизнес? Большинство комментаторов не понимают что написали, но печальнее то количество лайков которое они набирают.

    2
    4
