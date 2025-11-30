В Латвии подходят к концу сроки, которые государство предоставило гражданам России для приведения в порядок документов, в том числе сдачи и пересдачи экзамена по латышскому языку. Иначе их пребывание в стране может быть признано нелегальным.

Среди тех, кого коснулось это требование, есть и люди пенсионного возраста. Журналисты Настоящего Времени встретились с гражданином России, который пытается сохранить свой легальный статус в Латвии.

"Хотя я русский, но я считаю, что мой народ – это народ Латвии", – говорит Владимир.

Ему 72 года. Большую часть жизни он прожил в Риге, в микрорайоне Плявниеки. В Ригу Владимир приехал более 50 лет назад из столицы Узбекистана Ташкента – города, где он родился и провел детство.

Владимир закончил Латвийский университет по специальности "физика", преподавал в школе. Рассказывает, как в 1989 году, в период расцвета в странах Балтии движения за независимость от Советского Союза, участвовал в акции "Балтийский путь", когда жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроились в живую цепь, соединив три столицы.

"Когда были баррикады, мы с женой носили выпить в термосе кофе, пирожки туда, людям, поддержать. Я вообще выступал за свободу людей, за демократию. Потому что в конституции Советского Союза было право республик на выход", – вспоминает он.

После распада Советского Союза и восстановления независимости Латвии Владимир принял российское гражданство. В то время он работал дальнобойщиком, ездил, как он сам выражается, "от Волги до Франции". С российским паспортом, по его словам, было удобнее.

"В 2013 году мне исполнилось 60 лет. Как гражданин России я ушел на пенсию. Поскольку я был гражданин России, я стал российскую пенсию получать. Ну и получаю ее до сих пор", – рассказывает он.

На пенсии Владимир ведет активную гражданскую деятельность. Много лет он судится с коммунальными службами, или, как он говорит, "квартирной мафией". Началось все с собственного опыта, а потом переросло в помощь другим жильцам, желающим отстоять свои права.

Другая важная часть жизни Владимира – Иран. Посетив однажды это восточное государство, Владимир влюбился в иранскую культуру и основал вместе с женой "Латвийское общество друзей Ирана" Более десяти лет они организуют поездки в эту страну. Возле своего окна Владимир установил двойной флагшток, на котором в особые дни вывешивает флаги Латвии и Ирана.

После вторжения России в Украину в 2022 году латвийский парламент принял закон, обязывающий граждан России, постоянно проживающих в Латвии, подтвердить знание латышского языка, сдав экзамен на уровень А2, базовый. Всех в возрасте от 15 до 75 лет. Владимира новые правила тоже касаются.

Он признается, что латышский язык за годы жизни в Латвии не выучил: "Прожить жизнь в Латвии и не знать в достаточной степени латышского языка – это моя беда и моя вина. Если честно говорить, лень человеческая. Вот я смотрел, в интернете были интервью насчет экзаменов пенсионеров. Все пытаются вину свалить на кого-то. Государство виновато, кто-то виноват, что-то виновато. Я никого не виню. Память была в молодости неплохая, мог выучить".

Тех, кто не сдаст или даже не попытается сдать языковой экзамен, лишают вида на жительство, то есть легального статуса в Латвии.

Владимиру сдать экзамен с первого раза не удалось. Завалил письменную часть: "Например, вам прислал СМС ваш товарищ, что есть билеты в кино. Вот, напишите ответ ему, чтобы было не меньше 30 слов по этой теме. Я стал писать ответ, что я не любитель кинотеатров, давайте лучше сходим на стадион с тобой, побегаем, попрыгаем, детей возьмем. Но, видимо, недостаточно грамотно написал".

Если по истечении всех сроков гражданин России не выполняет требования государства, он получает предписание покинуть Латвию. В случае отказа сделать это добровольно, пограничная служба может прибегнуть к принудительному выдворению. До данным латвийского МВД, до сентября этого года крайняя мера коснулась десяти человек.

По мнению правозащитников, в ближайшие месяцы таких случаев может стать больше, подходят к концу сроки для пересдачи экзамена и оформления документов.

Одним из инициаторов языковых проверок для граждан России в Латвии стала правоконсервативная партия "Национальное объединение". Там считают такие меры справедливыми и указывают, что у этой части латвийского общества было достаточно времени, чтобы выучить латышский язык.

"Что мешало на протяжении 30 лет выучить язык? Что, если не русский шовинизм и чувство превосходства? Что я нахожусь в бывшем Советском Союзе, и все должны говорить со мной на русском языке", – говорит Эдвинс Шноре, депутат парламента Латвии.

Владимир, проживший в Латвии более 50 лет, не пытается оправдать свое недостаточное владение латышским языком. Дети, по его словам, владеют латышским в совершенстве. Внучка поет в латышском хоре. В ближайшее время Владимиру предстоит повторно сдавать экзамен по латышскому языку. Он уверен, что ему удастся подтянуть свои знания и получить "зачет": "Мое мнение, прожив 70 с лишним лет на этом свете, я считаю, что родина – это родной дом и родная семья. Где нас ждут и любят. А все остальное – это вторично. Здесь мой дом, вот он, вы видите. Здесь моя семья. Супруга, дети, внуки. Это моя родина".