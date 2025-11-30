Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Хотя я русский, но мой народ – это народ Латвии». История Владимира, сдающего латышский 20 3752

Наша Латвия
Дата публикации: 30.11.2025
currenttime.tv
Изображение к статье: «Хотя я русский, но мой народ – это народ Латвии». История Владимира, сдающего латышский

В Латвии подходят к концу сроки, которые государство предоставило гражданам России для приведения в порядок документов, в том числе сдачи и пересдачи экзамена по латышскому языку. Иначе их пребывание в стране может быть признано нелегальным.

Среди тех, кого коснулось это требование, есть и люди пенсионного возраста. Журналисты Настоящего Времени встретились с гражданином России, который пытается сохранить свой легальный статус в Латвии.

"Хотя я русский, но я считаю, что мой народ – это народ Латвии", – говорит Владимир.

Ему 72 года. Большую часть жизни он прожил в Риге, в микрорайоне Плявниеки. В Ригу Владимир приехал более 50 лет назад из столицы Узбекистана Ташкента – города, где он родился и провел детство.

Владимир закончил Латвийский университет по специальности "физика", преподавал в школе. Рассказывает, как в 1989 году, в период расцвета в странах Балтии движения за независимость от Советского Союза, участвовал в акции "Балтийский путь", когда жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроились в живую цепь, соединив три столицы.

"Когда были баррикады, мы с женой носили выпить в термосе кофе, пирожки туда, людям, поддержать. Я вообще выступал за свободу людей, за демократию. Потому что в конституции Советского Союза было право республик на выход", – вспоминает он.

После распада Советского Союза и восстановления независимости Латвии Владимир принял российское гражданство. В то время он работал дальнобойщиком, ездил, как он сам выражается, "от Волги до Франции". С российским паспортом, по его словам, было удобнее.

"В 2013 году мне исполнилось 60 лет. Как гражданин России я ушел на пенсию. Поскольку я был гражданин России, я стал российскую пенсию получать. Ну и получаю ее до сих пор", – рассказывает он.

На пенсии Владимир ведет активную гражданскую деятельность. Много лет он судится с коммунальными службами, или, как он говорит, "квартирной мафией". Началось все с собственного опыта, а потом переросло в помощь другим жильцам, желающим отстоять свои права.

Другая важная часть жизни Владимира – Иран. Посетив однажды это восточное государство, Владимир влюбился в иранскую культуру и основал вместе с женой "Латвийское общество друзей Ирана" Более десяти лет они организуют поездки в эту страну. Возле своего окна Владимир установил двойной флагшток, на котором в особые дни вывешивает флаги Латвии и Ирана.

После вторжения России в Украину в 2022 году латвийский парламент принял закон, обязывающий граждан России, постоянно проживающих в Латвии, подтвердить знание латышского языка, сдав экзамен на уровень А2, базовый. Всех в возрасте от 15 до 75 лет. Владимира новые правила тоже касаются.

Он признается, что латышский язык за годы жизни в Латвии не выучил: "Прожить жизнь в Латвии и не знать в достаточной степени латышского языка – это моя беда и моя вина. Если честно говорить, лень человеческая. Вот я смотрел, в интернете были интервью насчет экзаменов пенсионеров. Все пытаются вину свалить на кого-то. Государство виновато, кто-то виноват, что-то виновато. Я никого не виню. Память была в молодости неплохая, мог выучить".

Тех, кто не сдаст или даже не попытается сдать языковой экзамен, лишают вида на жительство, то есть легального статуса в Латвии.

Владимиру сдать экзамен с первого раза не удалось. Завалил письменную часть: "Например, вам прислал СМС ваш товарищ, что есть билеты в кино. Вот, напишите ответ ему, чтобы было не меньше 30 слов по этой теме. Я стал писать ответ, что я не любитель кинотеатров, давайте лучше сходим на стадион с тобой, побегаем, попрыгаем, детей возьмем. Но, видимо, недостаточно грамотно написал".

Если по истечении всех сроков гражданин России не выполняет требования государства, он получает предписание покинуть Латвию. В случае отказа сделать это добровольно, пограничная служба может прибегнуть к принудительному выдворению. До данным латвийского МВД, до сентября этого года крайняя мера коснулась десяти человек.

По мнению правозащитников, в ближайшие месяцы таких случаев может стать больше, подходят к концу сроки для пересдачи экзамена и оформления документов.

Одним из инициаторов языковых проверок для граждан России в Латвии стала правоконсервативная партия "Национальное объединение". Там считают такие меры справедливыми и указывают, что у этой части латвийского общества было достаточно времени, чтобы выучить латышский язык.

"Что мешало на протяжении 30 лет выучить язык? Что, если не русский шовинизм и чувство превосходства? Что я нахожусь в бывшем Советском Союзе, и все должны говорить со мной на русском языке", – говорит Эдвинс Шноре, депутат парламента Латвии.

Владимир, проживший в Латвии более 50 лет, не пытается оправдать свое недостаточное владение латышским языком. Дети, по его словам, владеют латышским в совершенстве. Внучка поет в латышском хоре. В ближайшее время Владимиру предстоит повторно сдавать экзамен по латышскому языку. Он уверен, что ему удастся подтянуть свои знания и получить "зачет": "Мое мнение, прожив 70 с лишним лет на этом свете, я считаю, что родина – это родной дом и родная семья. Где нас ждут и любят. А все остальное – это вторично. Здесь мой дом, вот он, вы видите. Здесь моя семья. Супруга, дети, внуки. Это моя родина".

Читайте нас также:
#права человека #интеграция #латышский язык
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
1
2
9
2
0

Оставить комментарий

(20)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го декабря

    "Что посеешь, то и пожнёшь" -- И ни в коем случае при попытках изучения латышского языка не будем забывать, что обо всём этом сказал в своё время небезызвестный Висвалдис Лацис: - "НАМ НЕ НУЖНО, ЧТОБЫ ВЫ ЗНАЛИ НАШ ЯЗЫК,НАМ НУЖНО ЧТОБЫ ВЫ ЗНАЛИ СВОЁ МЕСТО".

    12
    3
  • свп
    сила в правде
    1-го декабря

    Вайрис! Вы молодец, что пытаетесь разобраться в первопричинах и следствиях. И видно - что лет Вам много. Русским, как империалистам ( вы все правильно считаете) - этого действительно не понять. Но вы должны разобраться в вопросе, почему нельзя сравнивать латвию ни с одной из мировых империй. Китайской, испанской, русской, англосакской... В которых проживают многие и многие национальности. Тогда и придет понимание, что вы променяли одну империю на другую. Намного кровожаднее и циничнее к своим колониям. Вас свои же внаглую обманывают. И ваши дети уже говорят между собой на английском. А вы всё против русских боритесь. Которые тут страну держали в лучших условиях, чем свою. В империи разговаривают на языке империи. А потом на своем. Иначе Вам придется выучить 40+ языков. Сомневаюсь, что вам это нужно и вы это сможете. Вы в эстонию и литву ездите и общаться там не можете. Проблема в том, что вам государство мешает жить без проблем с соседями. А дядя из-за океана вас доит как корову. Как же вы это не видите? Не понятно. Всё у вас русские виноваты.

    22
    2
  • Л
    Латтоптун
    30-го ноября

    Этот дед думает, что ему, на экзамене, зачтётся это подхалимное интервью. Эх дед, зря ты с термосом на баррикады бегал...Кстати, этот позорный факт, ты бы лучше скрывал, а не обнародовал. Помню я эту бутафорию, из куч мусора, в центре города. Цирк, да и только...

    36
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    30-го ноября

    Ничего необычного в этом нет. В мои молодые годы мы так даже в Сейме общались - я с депутатами на русском, они со мной на латышском. И все всех понимали! А Латышский исчезнет, увы, не через сто лет, а намного раньше - но не потому, что на нём не хотят говорить даже сами латыши, а потому, что пришедшая к власти кучка некомпетентных жуликов старательно гнобит свой народ. И заставляет его вымирать и уезжать...

    40
    2
  • VA
    Vairis Arlauskas
    30-го ноября

    Я не знаю.Может стесняется,как я,гаварит на русскам.Я тоже каверкаю язык-русский не родной,но меня ругают за ошипки и акцент.В Латвии гавариш на лат. ,а тебе ответчают на русском:Sveiki,а тебе :здраувствайте.Это так неабычно,странна и непанятна.Вам,наверно,не понят.Русский язык распространен,а если не учит лат. язык,через 100 гад. его не будет.Толко русский и английский.Понимаете?

    13
    5
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    30-го ноября

    еще один Вырусь

    25
    7
  • JB
    Janis Berzin
    30-го ноября

    "Я вообще выступал за свободу людей, за демократию" - ну что Вова получил свободы и демократии?

    79
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    30-го ноября

    Большой привет господину Галочкину. Всю жизнь демонстрировал сверхлояльность - и вот вам результат...

    48
    3
  • полосатый конь
    полосатый конь
    30-го ноября

    Натто прафильно песатть рюсиэ имина на латисськам исыке ! Найн Владимир. ВладимирС !

    21
    10
  • VA
    Vairis Arlauskas
    30-го ноября

    Толка под страхом депортации в Россию стал учит.Потчему русские так не хатят в любимую Россию-загадка века.

    3
    60
  • Мп
    Мимо проходил
    Vairis Arlauskas
    30-го ноября

    По той же причине, по которой сибирские латыши на предложение переехать в Латвию сказали "нафиг-нафиг!". Вы вроде на русском читать умеете, должны были понять - человек всю жизнь прожил в Латвии, и другой родины у него нет.

    72
    2
  • Л
    Латтоптун
    Vairis Arlauskas
    30-го ноября

    А почему латыши так любят уезжать в Англию и Ирландию? Уехать, что бы оттуда " горячо любить свою родину Латвию"... Вот где загадка века...

    60
    3
  • VA
    Vairis Arlauskas
    Vairis Arlauskas
    30-го ноября

    Прастите,но мне кажетца все праблемы себе он саздалс сам.Затчем палутчил гражданство России(удобна ему),пенсию русскую(ранше),езык не учил(думал здес миниРоссия)...А тепер праснулся.И Латвийское гражданство не полутчил,думаю тоже изза языка.Гаварю всем-выутчите язык хотябы.

    2
    28
  • Мп
    Мимо проходил
    Vairis Arlauskas
    30-го ноября

    Я не так хорошо знаю язык, как моя дочка (у неё категория высшая). Но отчетливо понимаю, что в данный момент латышский язык - не средство коммуникации и сохранения культурного кода, а средство принуждения. И использовать свой родной язык таким образом - я не знаю, какой надо быть скотиной (это не к вам, это к нациоАналистам типа Ланги). Именно поэтому, великолепно владея латышским, моя дочь общается со всеми только на русском или английском (он у неё тоже на окфорском серитфикате). А латышским не пользуется вовсе даже при общении с латышами. Как думаете, почему?

    45
    2
  • Л
    Латтоптун
    Vairis Arlauskas
    30-го ноября

    А вы знаете, что особо- националистически настроенные латыши говорят про русских, которые разговаривают по- латышски?- То что они своим русским акцентом коверкают латышский язык... Это только латыши могут такое сказать. Нигде в мире, никто так не сказал бы...Ну и зачем тогда его учить??? Я прекрасно обхожусь без латышского языка. Зачем мне его ещё коверкать :)

    31
    1
  • Л
    Латтоптун
    30-го ноября

    В Литве, процент русскоязычных, хорошо знающий Литовский язык, в разы выше, чем в Латвии. И это легко объясняется. Нулевой вариант- все получили гражданство, при отсоединении Литвы. Русскоязычные там, лояльны к своему государству. Здесь же,- в Латвии, людей сразу поделили на два сорта. Мало того, что не дали гражданства, в том числе и по- праву рождения ( даже в третьем колении отказывают), так ещё и оскорбляют, разжигает национальную рознь, на официальном уровне. Поэтому не надо дурковать и много что придумывать. Здесь всё очевидно. Нежелание учить язык,- это нормальная реакция человека, на агрессивную политику государства против этого же человека. А если называть вещи своими именами, то на агрессивную политику правительства Латвии и большинства его граждан. "Что посеешь, то и пожнёшь". Если меня, на официальном уровне называют оккупантом, не смотря, что родился в Латвии, значит буду вести себя как оккупант...

    97
    6
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    Латтоптун
    30-го ноября

    Аплодирую стоя,лучше не скажешь!

    38
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    30-го ноября

    ВВ! Да вы уже задолбали со своей идиотской пропагандой. Создаётся впечатление что ваши статьи создаёт не ИИ, а полные дебилы. Или это так и есть?!

    74
    8
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Алексей Зиновьев
    30-го ноября

    И у меня складывается такое же мнение по поводу создания статей несколько дебильного содержания.

    55
    7
  • Д
    Добрый
    30-го ноября

    Толковый мужик

    14
    63
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Автомобили должны быть оснащены зимними шинами. Какие еще условия зимней езды?
Изображение к статье: На побережье ожидается тёплый день
Изображение к статье: Реформа пенсий по-латвийски: на что поменяют «выслугу лет» Эксклюзив!
Изображение к статье: Латвия продлит особый режим вблизи территории Беларуси еще на полгода

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!
Изображение к статье: Полмиллиарда за выходные: «Зверополис 2» установил мировой рекорд по кассовому старту
Бизнес
Изображение к статье: Наиболее вредный компонент в новогодних салатах: советы диетолога по замене
Еда и рецепты
Изображение к статье: Какие угощения можно предложить кошке
В мире животных
Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео