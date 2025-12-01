Налоговая комиссия Сейма поддержала в окончательном чтении поправки к девяти законам, которые с 2027-го года предусматривают изменения в прежнем регулировании пенсий по выслуге лет.

А министерство юстиции на днях обнародовала свои предложения по поправкам в Закон о специальной пенсии судей и прокуроров – просят "более щадящий переход к новому регулированию" для новых судей и прокуроров.

Что решила комиссия

Пенсию по выслуге лет будут назначать только тем, чья работа связана с повышенным риском, угрозой здоровью или жизни. Изменения призваны уменьшить различия между получателями пенсий по выслуге лет и остальным обществом, создавая более справедливую общую систему.

Постепенно в течение 5 лет будет увеличен стаж для получения пенсии по выслуге лет и возраст на 6 месяцев ежегодно, а также исключить из расчета пенсии последние 2 месяца.

Людям, накопившим на 1 января 2027 года стаж выслуги менее 10 лет, будет изменена формула расчета пенсии за выслугу: она будет рассчитываться с учетом полученной зарплаты за последние 10 лет, который заканчивается за два месяца до увольнения со службы.

Снизят минимальный и максимальный размер пенсии за выслугу лет на 10-20 процентов за счет выравнивания между службами, в том числе на 5 процентов в случае увольнения или освобождения лица от должности.

В стаж выслуги лет можно будет включить время, проработанное в частном секторе, но не более 20 процентов от общего стажа выслуги.

Пенсия за выслугу лет будет выплачиваться до достижения общего пенсионного возраста. Затем ее выплату прекратят и далее человек будет получать пенсию по старости (начисленную в общем порядке из взносов социального страхования).

Из круга профессий пенсий "по выслуге" исключат прокуроров и судей. Однако для них, а также дипломатов предусмотрены "спец.пенсии".

Изменения коснутся артистов балета, цирка и хора, актеров театров, артистов оркестра, солистов, вокалистов.

Нюансы со "специальной" пенсией

Минюстиции подготовило свои предложения по поправкам в Закон о "специальной пенсии" для судей и прокуроров:

увеличение установленного минимального и максимального размера специальной пенсии как для судей, так и для прокуроров на 5%;

сохранение права на специальную пенсию для высших судебных должностных лиц и частичный учет стажа работы адвокатом и академического стажа;

чтобы получить специальную пенсию, человеку необходимо иметь 25 лет трудового стажа, из которых последние десять лет должны быть проработаны в должности судьи, прокурора или омбудсмена, а также достичь возраста, установленного для назначения пенсии по возрасту;

спецпенсию сможет получить и человек, освобожденный от должности по состоянию здоровья при наличии не менее 25 лет стажа, из которых последние три года проработаны судьей, прокурором или омбудсменом. (В настоящее время судьи могут выйти на пенсию по выслуге лет в возрасте 65 лет, а прокуроры— в возрасте 50 лет при стаже выслуги 20 лет, из которых десять лет проработаны в соответствующей должности);

для прокуроров минимальный возраст выхода на пенсию по выслуге планируется постепенно увеличить на 15 лет, чтобы привести его в соответствие с действующим возрастом выхода судей – 65 лет. Такое условие предлагается применять к тем прокурорам, у которых к концу следующего года стаж выслуги будет превышать десять лет, но не превысит 15 лет;

изменения не затронут нынешних получателей пенсии по выслуге лет. В полном объеме они будут касаться тех должностных лиц, которые начнут работу в должности судьи, прокурора или омбудсмена с 1 января 2027 года и проработают на этих должностях менее 15 лет, а также тех лиц, которые будут назначены на должность судьи, прокурора или омбудсмена в будущем.

Предполагается, что Закон о специальной пенсии судей и прокуроров вступит в силу 1 января 2027 года.