До выборов в Сейм в следующем году «мы еще увидим фокусы», - прогнозировал президент Конфедерации работодателей Андрис Бите в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на телеканале «tv3.lv».

«У меня есть такое внутреннее ощущение. Ходят слухи. […] Я думаю, что предвыборный популизм будет продолжаться. Есть большие подозрения, что в следующем году перед выборами могут начать говорить об освобождении средств второго пенсионного уровня, как это было в Литве и Эстонии», — сказал Бите.

В таком сценарии, по словам предпринимателя, «повышение налогов становится реальностью».

Он отметил, что Конфедерация работодателей пока официально не сформулировала позицию по вопросу второго пенсионного уровня, однако в целом организация выступает против такой идеи и считает её «популистским и непродуманным решением».