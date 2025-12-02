Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бизнесмен подозревает, что политики поднимут вопрос пенсионных накоплений 1 865

Наша Латвия
Дата публикации: 02.12.2025
TV3
Изображение к статье: Бизнесмен подозревает, что политики поднимут вопрос пенсионных накоплений

До выборов в Сейм в следующем году «мы еще увидим фокусы», - прогнозировал президент Конфедерации работодателей Андрис Бите в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на телеканале «tv3.lv».

«У меня есть такое внутреннее ощущение. Ходят слухи. […] Я думаю, что предвыборный популизм будет продолжаться. Есть большие подозрения, что в следующем году перед выборами могут начать говорить об освобождении средств второго пенсионного уровня, как это было в Литве и Эстонии», — сказал Бите.

В таком сценарии, по словам предпринимателя, «повышение налогов становится реальностью».

Он отметил, что Конфедерация работодателей пока официально не сформулировала позицию по вопросу второго пенсионного уровня, однако в целом организация выступает против такой идеи и считает её «популистским и непродуманным решением».

Читайте нас также:
#выборы #налоги #финансы #Латвия #бизнес #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
2
0
2

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    2-го декабря

    Сначала, жили бедно, потом их обокрали! Поднимут налоги, ситуация покатиться еще быстрее.

    3
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Угадайте, в какой стране ЕС самый высокий уровень предотвратимой смертности?
Изображение к статье: Кнуты и пряники языковой политики - первых надо побольше - мнение
Изображение к статье: Синоптики предупреждают об очень густом тумане
Изображение к статье: Известно, кто будет ремонтировать Вантовый мост и во что это обойдется городу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных
Изображение к статье: Первые признаки частного бизнеса - сувенирная лавочка Гаваны. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Очереди на операцию и на диагностику могут растянуться... на долгие, долгие годы!
Наша Латвия
Изображение к статье: Еврокомиссия придумала как не отдавать России 140 млрд евро
Политика
1
Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео