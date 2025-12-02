Обозреватель Diena Гунтарс Гуте поощряет парламентариев за принятие поправок к Закону об административных наказаниях за нарушения в области управления, общественного порядка и государственного языка — а именно, штрафов за «неуважение к государственному языку».

«Все правильно и приветствуется — принимая во внимание ситуацию, когда более чем через 30 лет после восстановления независимости Латвии все еще повседневно нужно сталкиваться с тем, что многие индивиды из-за не владения или нежелания и «из принципа» отказываются использовать государственный язык, надо менять тактику защиты государственного языка и надо принимать не только принцип морковки, но также дубинки».

«Однако по-прежнему актуален вопрос, не останутся ли эти поправки (как многие другие инициативы в различных областях) только на бумаге и в реальной жизни придется заключить, что ситуация даже с увеличенными штрафами не улучшается. Существенен также еще один нюанс — нужно все-таки ясно определить, что это условие относится не только к тем, кто «из принципа» продолжает настаивать на общении на столь милом им русском языке, но также на тех граждан ЕС и третьих государств, которые официально живут и работают в Латвии, однако не владеют государственным языком ни на каком уровне».

«Более чем странно, - продолжает комментатор, -что в Латвии нормальным считается, что в областях, где есть прямое общение с клиентом, работают люди, которые общаться на государственном языке вообще не могут и в лучшем случае способы выдавить пару слов на русском или английском. Соответственно, государственным языком нужно владеть каждому, кто хочет жить и работать в Латвии. К тому же надо владеть на хорошем разговорном уровне. Тем самым принцип дубинки за неуважение к государственному языку желательно применять в существенно широкой амплитуде «целевых клиентов».