Кнуты и пряники языковой политики - первых надо побольше - мнение 5 1772

Наша Латвия
Дата публикации: 02.12.2025
Diena.lv
Изображение к статье: Кнуты и пряники языковой политики - первых надо побольше - мнение

Обозреватель Diena Гунтарс Гуте поощряет парламентариев за принятие поправок к Закону об административных наказаниях за нарушения в области управления, общественного порядка и государственного языка — а именно, штрафов за «неуважение к государственному языку».

«Все правильно и приветствуется — принимая во внимание ситуацию, когда более чем через 30 лет после восстановления независимости Латвии все еще повседневно нужно сталкиваться с тем, что многие индивиды из-за не владения или нежелания и «из принципа» отказываются использовать государственный язык, надо менять тактику защиты государственного языка и надо принимать не только принцип морковки, но также дубинки».

«Однако по-прежнему актуален вопрос, не останутся ли эти поправки (как многие другие инициативы в различных областях) только на бумаге и в реальной жизни придется заключить, что ситуация даже с увеличенными штрафами не улучшается. Существенен также еще один нюанс — нужно все-таки ясно определить, что это условие относится не только к тем, кто «из принципа» продолжает настаивать на общении на столь милом им русском языке, но также на тех граждан ЕС и третьих государств, которые официально живут и работают в Латвии, однако не владеют государственным языком ни на каком уровне».

«Более чем странно, - продолжает комментатор, -что в Латвии нормальным считается, что в областях, где есть прямое общение с клиентом, работают люди, которые общаться на государственном языке вообще не могут и в лучшем случае способы выдавить пару слов на русском или английском. Соответственно, государственным языком нужно владеть каждому, кто хочет жить и работать в Латвии. К тому же надо владеть на хорошем разговорном уровне. Тем самым принцип дубинки за неуважение к государственному языку желательно применять в существенно широкой амплитуде «целевых клиентов».

#штрафы #интеграция #государственный язык #общественный порядок
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • БТ
    Бесс Толковый
    2-го декабря

    Всё про язык, да про язык. Сколько можно пилить одно и тоже, выражая этим свой низкий интеллект. Неужели заняться больше нечем? Ведь в мире так много всего интересного.

    12
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го декабря

    Как только они потребуют экзаменов по латышскому от живущих здесь англичан и итальянцев - у нас сменится правительство. :) И комментатор Диены тоже будет искать себе новую работу англичане не злопамятные, они просто злые и память к них хорошая...

    16
    1
  • VA
    Vairis Arlauskas
    2-го декабря

    Милый русский язык!))))))Нитчево смешнее не слышал.Кагда мне на русскам говарят,а я несразу панимаю-на меня ТАК немило орут+мат.Какбутта я должен знат русский,а не они valsts valoda.

    1
    15
  • A
    Aleks
    2-го декабря

    Ещё один проплаченный властью чел ищет врагов внутри страны,другие заточены на врага извне,чтобы отвлечь внимание от Миндичей,цукерманисов и шаферсов в латышском варианте.😈👽

    29
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го декабря

    Я например по латышски общаюсь крайне редко. Когда у меня спрашивают почему, я отвечаю, - с меня вполне достаточно того, что я пишу и читаю на латышском.

    23
    2
Читать все комментарии

