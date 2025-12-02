Baltijas balss logotype
ЛПРОН бьет тревогу по поводу роста насилия в школах и просит премьер-министра вмешаться

Наша Латвия
Дата публикации: 02.12.2025
LETA
Изображение к статье: ЛПРОН бьет тревогу по поводу роста насилия в школах и просит премьер-министра вмешаться

Несмотря на внесенные в нормативные акты поправки, в учебных заведениях участились случаи насилия в отношении учителей и других работников, и нередко агрессия исходит как от школьников, так и от их законных представителей, обращает внимание Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН).

В письме премьер-министру Эвике Силине ЛПРОН отмечает, что число обращений за помощью в решении случаев насилия постоянно растет, поскольку с такими ситуациями не справляются ни учителя, ни школьные администрации, ни муниципальные управления образования. Нередко фиксируются случаи, когда ответственные органы уклоняются от своих обязанностей или действуют непрофессионально.

Профсоюз подчеркивает, что безопасность детей должна быть приоритетом, поскольку насилие серьезно влияет на учебную среду и угрожает эмоциональной безопасности как школьников, так и работников. Однако педагоги вынуждены решать социальные проблемы вне рамок своей компетенции, что, как отмечается в письме, может привести к профессиональному выгоранию учителей.

ЛПРОН настаивает на целенаправленном и скоординированном участии всех ответственных структур. Как отмечается в письме, школы слишком часто вынуждены самостоятельно решать проблемы, которые требуют межинституционального взаимодействия. Разделение ответственности между педагогами, родителями, самоуправлениями и государственными учреждениями зачастую остается неясным, действующее регулирование применяется не всегда последовательно, а превентивная работа со стороны ответственных органов и своевременное вовлечение родителей недостаточны.

Профсоюз призывает укреплять межинституциональное сотрудничество и четко определить ответственный орган. Он также настаивает на повышении ответственности родителей и уточнении их обязанностей в законе о защите прав детей.

Кроме того, ЛПРОН просит премьера назначить ответственный орган, который координировал бы взаимодействие всех вовлеченных сторон. Такой орган должен обеспечивать поиск оперативных и эффективных решений для снижения насилия, а также оценивать необходимость внесения изменений в нормативные акты с целью усиления ответственности в случаях, когда насилие не было предотвращено или допущено.

Для предотвращения эмоционального и физического насилия в учебных заведениях за последний год было укреплено институциональное сотрудничество, уточнены механизмы выявления случаев насилия и мер, а также расширена поддержка всех вовлеченных сторон, говорится в докладе Министерства образования и науки (МОН) о проделанной работе, с которым правительство ознакомилось в середине сентября.

В течение года были приняты поправки к нормативным актам, которые предусматривают срочный созыв групп по сотрудничеству в неотложных ситуациях. Каждая школа обязана внедрить программу по снижению или предотвращению насилия с учетом возраста учащихся, а также освоить специальные знания о защите прав детей, включая методы сокращения насилия.

Кроме того, создан алгоритм разрешения случаев насилия в образовательных учреждениях, которым пользуются более 3600 педагогов и сотрудников школ. Алгоритм содержит пошаговый план действий в различных ситуациях, когда учащийся представляет угрозу для своей или чужой безопасности.

В МОН отметили, что большинство запланированных мероприятий выполнено в соответствии с установленными сроками.

#образование #безопасность
Видео