Латвия может начать аренду дизельных поездов, произведённых швейцарской компанией Stadler, у Эстонии, заявил в интервью агентству LETA председатель правления АО "Pasažieru vilciens" (PV), работающего под брендом Vivi, Райтис Нешпорс.

Он отметил, что эстонский пассажирский оператор поездов Eesti Liinirongid, работающий под брендом Elron, приобрёл электропоезда производства чешской компании Škoda и в настоящее время проводит электрификацию железнодорожных линий, поэтому теоретически у эстонцев освободятся дизельные поезда Stadler.

На вопрос о возможности покупки этих поездов Латвией Нешпорс ответил, что сначала нужно говорить об аренде, поскольку новые электропоезда ещё должны быть полностью введены в эксплуатацию, а это означает необходимость сохранения резервных вариантов, и эстонцы пока не готовы полностью отказаться от своего парка дизельных поездов.

"Сейчас мы говорим об аренде, и возможно, что первые два поезда окажутся в распоряжении Латвии уже в следующем году", — добавил он.

Нешпорс пояснил, что на электрифицированных линиях Латвии с новыми 32 электропоездами Škoda в течение следующих 20 лет не потребуется новый подвижной состав. Однако в неэлектрифицированной зоне сейчас работают 23 дизельных поезда, и по оценкам PV, в течение следующих 10–15 лет потребуется 28 составов.

"Таким образом, количество дизельных поездов существенно увеличивать не нужно, но вопрос заключается в уровне сервиса. Летом в дизельных поездах нет кондиционеров, зимой на первых рейсах может быть холодно, потому что старым поездам нужно время, чтобы прогреться. К сожалению, если пассажиры не увидят улучшений, они могут вернуться к другим видам транспорта", — подчеркнул Нешпорс.

Он также сообщил, что принято решение завершить закупку поездов на батарейном ходу (BEMU). Планируется, что контракт может быть подписан до конца года, после чего начнётся производство. До 2029 года Латвия должна получить девять таких поездов, с возможностью приобрести ещё шесть, если будет найдено финансирование.

"Таким образом, мы можем рассчитывать на 15 батарейных поездов, что позволит заменить большую часть нынешнего парка дизельных поездов", — добавил Нешпорс.

Одновременно он признал, что PV сотрудничает с операторами поездов Литвы и Эстонии, а также ищет различные возможности финансирования, чтобы заменить оставшийся старый парк дизельных поездов, поскольку текущий период финансирования из фондов ЕС уже завершился.

Как уже сообщалось, в Эстонии в конце ноября этого года начали курсировать новые электропоезда чешской компании Škoda.

Elron приобрёл у Škoda Group в общей сложности 16 электропоездов: 11 для междугороднего сообщения и пять — для пригородного. Сумма закупки составила 146 миллионов евро.

Elron также использует поезда производства швейцарской компании Stadler, поставленные в период с 2012 по 2014 год.

Ранее сообщалось, что в Латвии по железной дороге в прошлом году было перевезено в общей сложности 19,445 миллиона пассажиров, что на 13,5% больше, чем в 2023 году, и на 5,3% больше, чем до пандемии, в 2019 году.

Также сообщалось, что в середине декабря 2023 года PV начал перевозки пассажиров на электропоездах, произведённых чешской компанией Škoda Vagonka. До этого поезда проходили длительное тестирование на инфраструктуре латвийской железной дороги. Несмотря на это, в декабре 2023 года и январе 2024 года новые поезда регулярно сталкивались с различными техническими проблемами.

АО "Pasažieru vilciens" было создано в 2001 году путём отделения внутренних пассажирских перевозок от функций LDz. Ранее PV на 100% принадлежало LDz, но в октябре 2008 года было преобразовано в государственное предприятие.