Уровень предотвратимой смертности значительно выше в Восточной Европе по сравнению с Западной и Северной Европой.

Более 1,1 миллиона смертей в 2022 году можно было бы избежать в Европейском союзе при более эффективных системах здравоохранения и мероприятиях в области общественного здоровья.

Эти смерти, вызванные заболеваниями и состояниями, можно было бы либо предотвратить, либо вылечить. На их долю приходится более одной из пяти смертей среди граждан ЕС.

Показатели предотвратимой смертности отражают эффективность систем общественного здоровья и здравоохранения, включая качество медицинской помощи и доступ к услугам, говорится в докладе ОЭСР и ЕС "Здоровье с первого взгляда: Europe 2024.

Показатели неизбежной смертности в Европе сильно различаются. Эксперты указывают на несколько влияющих факторов, включая уровень расходов на здравоохранение и распространенность предотвратимых факторов риска, таких как курение и употребление алкоголя.

По данным Евростата, предотвратимая смерть или смертность подразделяется на две категории:

Предотвратимые смерти: Это причины смерти, которых можно было бы избежать с помощью мер общественного здравоохранения в самом широком смысле. В эту категорию входят рак легких, ишемическая болезнь сердца, COVID-19, смерть, связанная с алкоголем, инсульт, несчастные случаи, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), самоубийство и другие причины.

Смерти, поддающиеся лечению: К ним относятся причины смерти, которых можно было бы избежать благодаря оптимальному качеству медицинского обслуживания. К ним относятся ишемическая болезнь сердца, колоректальный рак, рак груди, инсульт, пневмония, гипертония, диабет и другие причины.

По данным Евростата, в 2022 году число смертей, которых можно было бы избежать, среди людей в возрасте до 75 лет составило 1,11 миллиона по всему ЕС. Для сравнения стран используется стандартизированный по возрасту показатель смертности на 100 000 человек в возрасте до 75 лет.

Уровень предотвратимой смертности в ЕС варьируется от 169 смертей в Швеции до 543 в Латвии на 100 000 жителей, при этом в среднем по ЕС в 2022 году он составил 258 смертей.

Если включить страны-кандидаты в члены ЕС, члены ЕАСТ и Великобританию - там, где имеются данные, - то самый низкий показатель смертности, которой можно было бы избежать, зафиксирован в Швейцарии: 153 на 100 000 человек.

Значительные различия: Восточная и Западная и Северная Европа

В странах Восточной и Балтийской Европы зарегистрированы самые высокие показатели смертности, которых можно было бы избежать. Латвия, Румыния, Венгрия, Литва и Болгария возглавили список, превысив 470 смертей на 100 000 человек. За ними следуют Сербия, Словакия и Эстония с более низкими показателями, но все же превышающими 390 смертей.

Напротив, в странах Западной и Северной Европы уровень смертности, которой можно было бы избежать, был ниже. Такие страны, как Швейцария, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Франция, демонстрируют значительно более низкие показатели - менее 200 смертей на 100 000 человек.

Страны Центральной и Южной Европы, как правило, демонстрируют средние показатели смертности, которой можно было бы избежать. Хорватия, Польша, Турция, Греция, Чехия и Италия попали в этот диапазон, причем в большинстве из них зафиксировано от 200 до 300 смертей на 100 000 человек.

Хотя Германия оказалась ниже среднего показателя по ЕС, в ней зафиксирован самый высокий уровень предотвратимой смертности (249) среди ведущих экономик ЕС.

Две трети смертей можно предотвратить, одна треть поддается

Из 1,11 миллиона смертей, которых можно будет избежать в ЕС в 2022 году, 65 процентов (725 624) считаются предотвратимыми, а 35 процентов (386 709) - поддающимися лечению. Это соответствует 168 предотвратимым смертям и 98 излечимым смертям на 100 000 человек в ЕС.

Между двумя видами предотвратимой смертности существует очень сильная положительная корреляция: Страны с более высокими показателями предотвратимой смертности также имеют тенденцию к более высоким показателям излечимой смертности. Естественно, это отражается на общем уровне предотвратимой смертности.

Например, в Латвии и Румынии - одни из самых высоких показателей как предотвратимой, так и излечимой смертности, в то время как Швейцария и Швеция демонстрируют очень низкие показатели в обеих категориях.

Основные причины предотвратимой смертности

Сердечно-сосудистые заболевания были ведущей излечимой причиной смертности в ЕС, на их долю приходился 21% смертей, согласно отчету "Здоровье с первого взгляда: Europe 2024. Процентное соотношение других основных причин было следующим: колоректальный рак (14), рак груди и инсульт (по 10), пневмония (8), гипертония (5) и диабет (4).

В 2021 году COVID-19 была ведущей предотвратимой причиной смертности, на нее приходилось 24% смертей. Однако в 2022 году, по данным Евростата, его доля снизилась до 10%. В этом году наибольшая доля приходится на рак легких - 19%, за ним следуют болезни сердца - 11%. На долю смертей, связанных с употреблением алкоголя, приходится 8% предотвратимой смертности.

Факторы, определяющие различия на уровне стран

Распространенность этих причин в разных странах Европы неодинакова, что обусловливает различия в общем уровне предотвратимой смертности между странами.

"На уровень предотвратимой смертности могут влиять несколько факторов, таких как расходы на социальную сферу и здравоохранение, образование и выбросы газа, - рассказала Euronews Health Аида Изабель Таварес, доцент Лиссабонской школы экономики и менеджмента.

Согласно докладу, в странах Центральной и Восточной Европы значительно выше уровень заболеваемости раком легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями и отравлениями, характерными для алкоголизма.

"Во многом это можно объяснить различиями в распространенности предотвратимых факторов риска, таких как курение и употребление алкоголя", - говорится в докладе.

Таварес также отметила, что страны с более высокими уровнями расходов на здравоохранение, как правило, имеют более низкие показатели излечимой смертности.

"В целом, высокая смертность, поддающаяся лечению, наблюдается в странах Восточной Европы, а низкая - в странах Северной Европы", - сказала она. В качестве примера она привела Швецию, которая тратит значительную часть своего ВВП на здравоохранение, по сравнению с Болгарией, которая выделяет гораздо меньшую долю.

Рок Хржич, доцент кафедры международного здравоохранения Маастрихтского университета, отметил, что большая часть различий в предотвратимой смертности между странами Западной и Восточной Европы связана со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний в среднем и старшем возрасте.

"Сохраняющаяся более высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в некоторых странах Восточной Европы широко рассматривается как пережиток запоздалой сердечно-сосудистой революции, то есть позднего внедрения медицинских технологий и политики, позволяющих предотвращать и лечить болезни сердца", - сказал он в интервью Euronews Health.

Различия в регистрации причин смерти

Доктор Сюзанна Штольпе, научный сотрудник Рурского университета Бохума (Германия), отметила, что различия в регистрации причин смерти могут повлиять на показатели предотвратимой смертности.

"Специалист по сертификации может выбрать более одного заболевания в качестве причины смерти. В зависимости от субъективного выбора сертифицирующего лица смерть может быть вызвана неизбежной, предотвратимой или устранимой причиной", - сказала она в интервью Euronews Health.

Она также отметила, что доля смертей с неизвестными причинами также влияет на уровень предотвратимой смертности, причем в странах Балтии, Великобритании и Финляндии она ниже, чем в большинстве стран Западной Европы.

Эксперты подчеркнули, что расходы на здравоохранение в разных странах Европы существенно различаются. Это отражает разный уровень доступности здравоохранения и прочность систем здравоохранения.

Измеряемые в евро на одного жителя, в стандарте покупательной способности (СПС) на одного жителя и в процентах от ВВП, страны Западной и Северной Европы показали самые высокие текущие расходы на здравоохранение, а страны Восточной Европы и Балкан - самые низкие.

В странах Южной Европы уровень расходов в целом был умеренным. Поскольку Ирландия и Люксембург имеют очень высокий ВВП, их расходы на здравоохранение в процентах от ВВП остаются сравнительно низкими.