Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А будет ли снег, а мороз? Фенолог рассказал все о декабре 0 763

Наша Латвия
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: А будет ли снег, а мороз? Фенолог рассказал все о декабре
ФОТО: LETA

Согласно примете: с момента, когда выпал первый снег, до санного пути остаётся пятьдесят дней. Если в части Латвии первый снег выпал только 17 ноября, то до Крещения (6 января) надежды на санный путь придётся забыть. Совсем без снега, скорее всего не обойдётся.

После зимнего солнцестояния (21 декабря) небольшой или умеренный мороз и снежная белизна возможны во многих местах.

Декабрь — месяц, богатый сюрпризами. Первый зимний месяц может подарить чудо в виде цветущих синих "подснежников" на Рождество, как это было в 2015, 2006 и 2019 годах, а может удивить морозом в минус 40 градусов, как мы это испытали в конце 1978 года. Не меньше сюрпризов и с осадками. На Рождество бывал и серебряный дождичек, и обильный снег, и молнии сверкали, и гром гремел (28 декабря 1994 года). Как будет в этом году? Не повторится ли описание сюрпризов Волчьего месяца (декабря) предыдущих лет?

Признаки в природе и в значимые осенние дни указывали на то, что зима, начавшись медленно, во второй половине декабря во многих местах укрепится надолго.

Приметы о декабре говорят: если в декабре при молодом месяце дует северный ветер — жди снега и мороза. В этом году новолуние приходится на период с 20 по 26 декабря. Каков июнь летом — таков декабрь зимой. Прошедший относительно прохладный и богатый осадками июнь намекает, что декабрь в основном будет тёплым и влажным.

В первой половине декабря погода в основном однообразная. Температура днём от 0 до плюс 7 градусов. Ночью, при прояснении неба, местами может опускаться ниже минус 3 градусов. Небо преимущественно облачное, нередко дымка и кратковременные осадки. Моросящий дождь, мокрый снег, гололёд. Дороги по ночам обледеневают и во многих местах будут скользкими.

В середине месяца больше осадков и ветреных дней. Температура днём около нуля и чуть выше. Облачно. На убывающей луне, около 17 декабря, станет холоднее. Чаще будет идти снег. На востоке Латвии образуется небольшой снежный покров. Дороги скользкие.

Во второй половине декабря, в период вокруг Рождества — больше снега, мороз усилится. Температура днём в пределах от минус 1 до минус 7 градусов. Местами в ясные безветренные ночи ожидается мороз в 10–15 градусов, и Рождество в части Латвии обещает быть белым. К концу года потеплеет. Небольшой мороз и кратковременные осадки. Дороги обледенеют, будут скользкими.

В целом первый зимний месяц обещает быть теплее обычного. Разнообразные осадки, в основном в пределах нормы. Во второй половине месяца реки и озёра в Восточной Латвии начнут замерзать.

Читайте нас также:
#климат #Латвия #снег #приметы #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: АТД планирует купить за 3 млн евро камеры для пассажиров
Изображение к статье: Пора раскулачивать? Названы районы Риги с самой большой зарплатой
Изображение к статье: В четверг в Латвии сохранится депрессивная погода
Изображение к статье: Шок: на местных россиян латвийская медицина тратит в 10 раз больше, чем на заграничных латышей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео