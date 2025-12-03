Рынок доставки продуктов и розничной торговли в Латвии в последние годы переживает значительные изменения — всё больше людей предпочитают покупать товары онлайн или в небольших местных магазинах. Эту тенденцию использует SIA LaTS — сеть, объединяющая многих местных розничных торговцев.

Интернет-магазин сети начал работать ещё в 2021 году с целью обеспечить удобную онлайн-покупку в Риге и ее окрестностях, позже расширив зоны доставки на другие районы. LaTS инвестировала более 50 000 евро в поддержку и развитие платформы e-магазина. За одиннадцать месяцев 2025 года оборот интернет-магазина увеличился на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года — это подтверждает, что спрос на онлайн-покупки продолжает расти.

Такой подход доказывает, что розничная торговля и e-коммерция могут существовать параллельно и даже дополнять друг друга.

Расширение зон доставки тесно связано с открытием новых магазинов в регионах и развитием существующих. Благодаря этой динамике всё больше жителей Латвии могут переходить на покупки в местных магазинах или в интернет-магазине — независимо от того, в каком крае они живут.

«Если развитие продолжится, людям, живущим даже в самых отдалённых волостях, будет проще обеспечивать себя необходимыми повседневными покупками, причём без поездок в крупные региональные центры. Это может изменить и покупательские привычки: сократятся поездки в супермаркеты, но вырастет доверие к местной торговле и цифровым решениям. Для отрасли розничной торговли эта тенденция может означать рост спроса вне больших городов, а для жителей — более удобную повседневную жизнь и большую свободу выбора», — рассказала руководитель проекта e-коммерции Елена Букша.

Новые физические магазины в сельских районах

Одно из наиболее значимых событий последних месяцев — открытие новых физических магазинов в регионах, что усиливает присутствие сети в сельской местности и малых городах.

Последний новый магазин сети LaTS открылся 4 ноября в Сала, Екабпилсского края. «Магазин в Сала — самая большая новая торговая точка, открытая в этом году, площадью 300 квадратных метров. Это часть семейного предприятия с большим опытом работы в розничной торговле. Новый магазин уже завоевал доверие местных покупателей», — отметила Е. Букша.

Открытие новых магазинов — растущая тенденция, демонстрирующая, что в сеть активно вовлекаются местные предприниматели, желающие обеспечить торговые точки даже в менее населённых местах.

«Открытие новых магазинов запланировано и на следующий год, что подтверждает стратегический выбор — расширяться там, где существует потребность в местной торговле: в регионах, где крупные магазины могут находиться далеко или торговая инфраструктура ограничена», — добавила Е. Букша.

Важность для регионов Латвии

Новые физические магазины обеспечивают доступ к продуктам и товарам первой необходимости местным жителям без необходимости ездить в удалённые города или центры. Интернет-магазин и услуги доставки позволяют охватить и тех, кто живёт в сельской местности — таким образом, независимо от места проживания, доступ к повседневным товарам становится проще и удобнее.

«Объединённая модель магазинов LaTS обеспечивает конкурентоспособность малых и средних местных торговцев по отношению к крупным сетям — сохраняя доступность цен и товаров в регионах», — подчеркнула руководитель e-commerce проекта.

SIA LaTS была основана в 2007 году с целью объединить малых и средних продовольственных розничных торговцев Латвии, снизить издержки и повысить конкурентоспособность. Сегодня сеть объединяет около 270 компаний и включает более 700 физических торговых точек по всей Латвии.