Будет ли однополый брак, заключённый в стране ЕС, признан и в Латвии? 1 479

Наша Латвия
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Будет ли однополый брак, заключённый в стране ЕС, признан и в Латвии?
ФОТО: Unsplash

Суд Европейского союза постановил, что Польша обязана признать заключённый в Германии брак однополой пары. С жалобой в суд обратились граждане Польши, которые заключили брак в Берлине семь лет назад, но по возвращении на родину польские власти отказались зарегистрировать их союз. Согласно новому решению суда, однополые браки, заключённые в любой стране ЕС, должны признаваться и в других странах блока, сообщает передача "900 секунд" (ТВ3).

Решение Суда ЕС предусматривает, что государства-члены обязаны признавать однополые браки, заключённые в других странах ЕС, если пара проживала там и официально зарегистрировала брак.

Это означает, что пары, которые достаточно долго проживали, работали или учились в другой стране ЕС и там вступили в брак, по возвращении в Латвию получают такой же объём прав, как и местные супруги.

Юрис Залитис поясняет, что речь идёт не о партнёрских отношениях: "Суд Европейского союза заявил, что права должны быть полностью приравнены к тем, которые предоставляет брак".

Это включает записи о семейном положении, смену фамилии, вопросы гражданства и миграции, а также наследственные права – элементы, которые в Латвии не обеспечиваются институтом партнёрства.

Хотя Министерство юстиции Латвии изначально заявляло, что это решение на Латвию не распространяется из-за наличия регулирования партнёрских отношений, по мнению Залитиса, такая позиция не имеет оснований. Он подчёркивает, что дело касается именно свободы передвижения, которая входит в компетенцию ЕС:

"Суд ЕС постановил, что брак должен быть признан полностью и в том объёме, в каком он признан в стране заключения".

Тем не менее, пары не смогут просто "поехать на выходные в Эстонию, чтобы пожениться", но браки, заключённые после реального проживания или работы в другой стране ЕС, Латвии придётся признать.

Залитис прогнозирует, что это решение активизирует политические дискуссии, особенно в преддверии выборов. Однако он напоминает, что решение имеет юридическую силу:

"Если государство его не выполнит или выполнит частично, люди обратятся в суд, и Европейская комиссия может начать процедуру нарушения в отношении Латвии".

Тем временем в Польше это решение воспринимается как важный поворот, и польские неправительственные организации уже интересуются латвийской моделью партнёрских отношений, чтобы внедрить подобное решение у себя.

ТВ3

Читайте нас также:
#Польша #Латвия #партнерские отношения #суд ЕС
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    4-го декабря

    А как же! Обязательно будет, ведь без этого признания ни на какие прайды по центру города никто допущен не будет!

    7
    5

