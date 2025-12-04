Baltijas balss logotype
Медсестра на правах врача? Реформа вызывает тревогу среди помощников врачей 2 1369

Наша Латвия
Дата публикации: 04.12.2025
LETA
Изображение к статье: Медсестра на правах врача? Реформа вызывает тревогу среди помощников врачей

В поисках решения для улучшения ситуации в здравоохранении Министерство здравоохранения рассматривает в числе прочего возможность расширения профессиональных обязанностей медсестер, пишет Diena.

Представители отрасли опасаются, что это может означать отказ от профессии помощника врача и их замену переученными медсестрами. Но Минздрав подчеркивает, что обе специальности сохраняются.

Возражения вызвал и проект поправок к профессиональному стандарту, который наделяет медсестер компетенциями, близкими к врачебным, - тут Минздрав упрекают в том, что он не провел обсуждений с заинтересованными сторонами.

По статистике, в ЕС на 10 000 жителей приходится 121 медработник, тогда как в Латвии - 73; по числу практикующих врачей показатели стран ОЭСР и Латвии сопоставимы (3,7 и 3,4), но медсестер вдвое меньше (9,2 и 4,2). Медицинского персонала больниц на 1000 жителей также меньше (14,8 и 11,45).

До 1993 года в Латвии готовили фельдшеров, но профессию ликвидировали, рассчитывая привлечь медсестер в бригады скорой помощи, что реализовать не удалось. В 2004 году для обеспечения работы скорой помощи была создана новая специальность - помощник врача, рассказала на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью заместитель руководителя профессионального общества помощников врачей Латвийской амбулаторной службы Сандра Акмане. По ее словам, компетенции помощников врача включают диагностику и лечение наиболее распространенных заболеваний, выписывание медикаментов, проведение совместно с врачом профилактических мероприятий, включая скрининг онкологических заболеваний и информирование пациентов, а также констатацию смерти. Они обязаны участвовать в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в медицинском обеспечении военных операций.

Сейчас в Латвии зарегистрировано 4366 помощников врача, из них 2660 практикуют; в местах, где затруднен доступ к семейному врачу, эти специалисты обеспечивают помощь населению (125 практик: в Латгале - 50, в Курземе - 25, в Видземе - 44, в Земгале - 6). Акмане подчеркнула, что в нынешней геополитической ситуации важно укреплять эту профессию и не допускать ее сокращения. Но заместитель госсекретаря Минздрава по вопросам политики здравоохранения Свен Хенкузенс отметил, что стратегия Минздрава делает больший акцент на развитии института медсестер.

#здравоохранение #медицина
Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    4-го декабря

    Медсестра на правах врача? -- Санитарка - уборщица на правах медсестры, - а чем это хуже?

    18
    2
  • полосатый конь
    полосатый конь
    Mr.FGJCNJK
    4-го декабря

    Слесарь-водопроводчик на правах гинеколога )))) Бу-га-га.

    8
    1

