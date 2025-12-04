Baltijas balss logotype
Мошенники снова активизировались; теперь предупреждает Рижская социальная служба 3 3471

Наша Латвия
Дата публикации: 04.12.2025
LETA
Изображение к статье: Мошенники снова активизировались; теперь предупреждает Рижская социальная служба

Рижская социальная служба предупреждает людей о телефонных мошенниках, предлагающих перерасчет пособия или пенсии, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

В четверг в службу уже обратились восемь человек с информацией о мошенниках, предлагающих перерасчет пособия или пенсии. Рижская дума призывает жителей быть осторожными.

Телефонные мошенники звонят и говорят, что человеку необходим перерасчет пособия, пенсии или трудового стажа. Во время разговора запрашиваются личные данные, например, персональный код, номер банковского счета или другая конфиденциальная информация. Если человек отказывается предоставить эти данные, мошенники предлагают встретиться с социальным работником по адресу: Рига, улица Базницас, 19/23, указывая конкретное время, кабинет и имя работника.

Рижская социальная служба подчеркивает, что ее сотрудники не звонят людям, чтобы узнать личные данные или сделать перерасчет пособия, пенсии или трудового стажа. Людей предупреждают, чтобы они ни в коем случае не сообщали незнакомцам персональные коды, коды аутентификации или данные платежных карт.

В случае сомнений жителям следует обратиться в Рижскую социальную службу для проверки подлинности звонка по телефону 67105048 или на рижский информационный телефон 80001201.

Рижская социальная служба призывает людей быть осторожными и сообщать своим родственникам о подобных попытках мошенничества.

#мошенничество #мошенники #безопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • J
    Ja
    4-го декабря

    После посещения VSAA по поводу, возможно, приближающейся пенсии и разговора с инспектором по телефону, на следующий же день - звонок от так называемого сотрудника VSAA о необходимости перерасчета пенсии из-за ошибки, в результате которой не учтено полгода стажа. А для того, чтобы меня смогли записать на прием - просто "необходимо назвать персональный код, который будет кодом для входа в филиал". Назвала 111111-11111 - "инспектор" рассердилась. "Меня терзают смутные сомнения" откуда идет слив информации..?

    13
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Ja
    4-го декабря

    "Меня терзают смутные сомнения" откуда идет слив информации..? -- Ничего страшно просто латышское жульё вышло на новый уровень.

    12
    0
  • bt
    bory tschist
    4-го декабря

    не бывает дыма без огня! _ здесь среднe-грамотному уже понятно, что – орудует банда у которой в лапах довольно информации о предстоящей жертве(жертвax). разумеется, полученнoй (за %% от госслужб и прочих гражданских группировок-"контóр". (возможно, латтелекома & других компáшeк , судя по их беспомощности, позволяющей варварские обманывать граждан с помощью своей сети, можно судить, что – везде у мошенников есть свои (для прикрытия) ... "люди"

    18
    2
Читать все комментарии

