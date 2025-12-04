Рижская социальная служба предупреждает людей о телефонных мошенниках, предлагающих перерасчет пособия или пенсии, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

В четверг в службу уже обратились восемь человек с информацией о мошенниках, предлагающих перерасчет пособия или пенсии. Рижская дума призывает жителей быть осторожными.

Телефонные мошенники звонят и говорят, что человеку необходим перерасчет пособия, пенсии или трудового стажа. Во время разговора запрашиваются личные данные, например, персональный код, номер банковского счета или другая конфиденциальная информация. Если человек отказывается предоставить эти данные, мошенники предлагают встретиться с социальным работником по адресу: Рига, улица Базницас, 19/23, указывая конкретное время, кабинет и имя работника.

Рижская социальная служба подчеркивает, что ее сотрудники не звонят людям, чтобы узнать личные данные или сделать перерасчет пособия, пенсии или трудового стажа. Людей предупреждают, чтобы они ни в коем случае не сообщали незнакомцам персональные коды, коды аутентификации или данные платежных карт.

В случае сомнений жителям следует обратиться в Рижскую социальную службу для проверки подлинности звонка по телефону 67105048 или на рижский информационный телефон 80001201.

Рижская социальная служба призывает людей быть осторожными и сообщать своим родственникам о подобных попытках мошенничества.