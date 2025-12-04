Глава Совета высказала свое мнение и по поводу прекращения вещания в эфире Латвийского радио 4: «Последние 30 лет у нас существовало двухобщинное общество, мы жили в двух разделённых пространствах. В какой-то момент это должно было прекратиться. Российская агрессия против Украины в 2022-м году побудила наконец-то принять это решение. Мы все живём в одной стране, у нас общие проблемы и интересы, и мы должны общаться в едином пространстве. Когда мы разделены, то друг друга до конца не понимаем».

Глава Совета надеется, что большинство слушателей Латвийского радио 4 не станут искать ему замену на российских пропагандистских СМИ, а начнут слушать радио на латышском языке, сообщает LSM+.

Она также поблагодарила работников ЛР4. «Я хочу поблагодарить всех сотрудников Латвийского радио 4 за проделанную работу. Я понимаю, что будут люди, которые потеряют рабочие места, и это сложный момент. Но такое решение было принято в интересах всего нашего государства и общества», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в результате структурных изменений в LSM, включая отказ от русскоязычного вещания, уволят 36 сотрудников. Русскоязычный контент станет только цифровым, и 70% материалов будут переводами с латышского.