Слушателей закрывающегося ЛР4 призвали переходить на латышские радиостанции

Наша Латвия
Дата публикации: 04.12.2025
LSM.LV
Изображение к статье: Слушателей закрывающегося ЛР4 призвали переходить на латышские радиостанции

Председатель Совета по общественным СМИ (SEPLP) Санита Уплея-Егермане назвала прекращение линейного вещания русскоязычного Латвийского радио 4 неизбежным и правильным шагом, призвав аудиторию переходить на латышские радиостанции.

Глава Совета высказала свое мнение и по поводу прекращения вещания в эфире Латвийского радио 4: «Последние 30 лет у нас существовало двухобщинное общество, мы жили в двух разделённых пространствах. В какой-то момент это должно было прекратиться. Российская агрессия против Украины в 2022-м году побудила наконец-то принять это решение. Мы все живём в одной стране, у нас общие проблемы и интересы, и мы должны общаться в едином пространстве. Когда мы разделены, то друг друга до конца не понимаем».

Глава Совета надеется, что большинство слушателей Латвийского радио 4 не станут искать ему замену на российских пропагандистских СМИ, а начнут слушать радио на латышском языке, сообщает LSM+.

Она также поблагодарила работников ЛР4. «Я хочу поблагодарить всех сотрудников Латвийского радио 4 за проделанную работу. Я понимаю, что будут люди, которые потеряют рабочие места, и это сложный момент. Но такое решение было принято в интересах всего нашего государства и общества», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в результате структурных изменений в LSM, включая отказ от русскоязычного вещания, уволят 36 сотрудников. Русскоязычный контент станет только цифровым, и 70% материалов будут переводами с латышского.

Оставить комментарий

(10)
  • Л
    Латтоптун
    4-го декабря

    Какая глупая женщина...

    27
    1
  • Д
    Добрый
    4-го декабря

    Очень недальновидное,непродуманное решение

    33
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    4-го декабря

    "Глава Совета надеется"... Ну почему самые большие глупости на свете оправдываются словами "Я думала", "я надеялась", мне кажется"...

    26
    1
  • A
    Anim
    4-го декабря

    "Глава Совета надеется, что большинство слушателей Латвийского радио 4 не станут искать ему замену на российских пропагандистских СМИ, а начнут слушать радио на латышском языке"?

    🤣

    34
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    4-го декабря

    Не бойся быть один – бойся быть с кем попало!

    27
    1
  • Д
    Дед
    4-го декабря

    Ну, не хотят, чтобы слушали Ригу, будем слушать Москву- интернет-радио, никто не отменял

    55
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    4-го декабря

    Ага. Сейчас. Аж с разбегу. Более унылого говна, чем латышские медия, не видал. Если образно, то всё оно, латышское, похоже на голову подохшей селёдки.

    50
    2
  • MT
    Michael T.
    4-го декабря

    Интернет радио...нее неслышали... УБОГИЕ все запрещают...ну ну

    49
    2
  • NB
    Nose Bose
    4-го декабря

    уж лучше вы к нам (c) :)))

    52
    2
  • Е
    Ехидный
    4-го декабря

    конечно все дружно перейдут на латышские станции и будут увлеченно слушать как их (рускоязычных) с дерьмом мешают !!! председательше совета надо больше сладкого кушать - сахар положительно влияет на работу мозга !!!!

    91
    2
Читать все комментарии

