Скорая помощь обязана приехать на вызов: в государственных городах Латвии через 12 минут, в краевых центрах – через 15 минут, в сельской местности – через 25 минут. А что на самом деле?

Промедление смерти подобно

Время ожидания "скорой" подобно приговору, ведь по большому счету в поселках, деревнях и на хуторах осталась как раз целевая группа "неотложки" – пожилые люди с хроническими заболеваниями. И если даже пациента удастся стабилизировать для перевозки в стационар – впереди еще десятки километров по аховым провинциальным дорогам…

Самые аккуратные шоферы трудятся в Резекне. Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) обобщила данные по выполнению вызовов: в 2025 году самый высокий показатель успеваемости, в прямом смысле, продемонстрировали "скорые" именно в Резекне – 91%. Также весьма почтенно выглядит результат Даугавпилса – 82%.

К сожалению, машины, базирующиеся в Риге в Иманте, своевременно исполнили только 63% вызовов высокого и наивысшего приоритетов. Разумеется, это не означает, что остальные вызовы остались необслуженными.

В Резекне же удалось добиться среднего времени реакции "скорой" на звонки по телефонам 112 и 113 – всего 11,7 минут. Второе место по Латвии, после станции "Крастс" в Риге.

Какие, где и сколько

В Даугавпилсе всего 10 машин "скорой",

в Резекне и Екабпилсе – 4;

в Краславе – 3;

в Ливаны, Балвы, Прейли, Лудзе – по 2 машины.

Самым сложным для пациента было бы оказаться, например, между Лубаной и Тилжи. Расстояние по шоссе – 64 или 68 км (смотря как ехать) и в каждом из поселков всего по 1 машине (!) неотложной медпомощи.

В Латгалии, как и во всей Латвии, в стационары доставляется около 50% всех пациентов "скорой". Между тем, по количеству вызовов регион составляет ныне, согласно статистике NMPD, 10-14 процентов всех вызовов страны.

Сокращение необходимо, или неизбежно?

Директор NMPD Лиене Ципуле констатировала, что в 2025 году было сокращено число ночных "скорых" повсеместно, в том числе и в Латгалии. Но зато на помощь придут молодые кадры – в Резекне колледж готовит помощников врача, в Даугавпилсе же обеспечивается 4-й год обучения именно по специализации "скорой". Но!

– Расходы одной бригады в год – примерно полмиллиона евро. Нам очень скрупулезно нужно оценивать местонахождение каждой бригады. Пока что нет индикации, что в Латгалии надо создавать новые бригады "скорой". Если будут какие-то изменения в больничной сети, определенно готовы реагировать.