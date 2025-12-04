Baltijas balss logotype
Воду в Риге снова подкрасят 0 4694

Наша Латвия
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Воду в Риге снова подкрасят
ФОТО: LETA

Начиная с сегодняшнего дня, АО «Rīgas siltums» проведёт ежегодное подкрашивание теплоносителя в рижских теплотрассах с использованием безвредного для здоровья и окружающей среды красителя для контроля герметичности теплотрасс и систем теплоснабжения, сообщили агентству ЛЕТА в компании.

Добавленный краситель растворён в технической воде и циркулирует только в сетях «Rīgas siltums». Добавление красителя к теплоносителю не влияет на подачу тепловой энергии в Риге и не представляет опасности для здоровья.

Благодаря подкрашенной воде можно оперативно выявлять и устранять повреждения в теплотрассах, поясняют в компании.

Теплоноситель циркулирует в теплотрассах и представляет собой техническую воду, которая используется для транспортировки тепла в централизованной системе теплоснабжения от источника производства до общедомового теплового узла. От теплового узла тепловую энергию принимает внутренняя система теплоснабжения здания, которая далее обеспечивает отопление и подготовку горячей воды. Обычно путь теплоносителя не включает прямую подачу конечному потребителю, так как тепловой узел является границей между централизованной и внутренней системой теплоснабжения здания.

В случае, если в системе горячего водоснабжения появляется подкрашенная вода — с зеленоватым флуоресцентным оттенком — или обнаруживаются утечки из теплотрасс, компания просит сообщать об этом по бесплатному круглосуточному телефону для клиентов: 80000090.

Ранее сообщалось, что оборот концерна «Rīgas siltums» в прошлом финансовом году, который длился с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года, составил 239,625 миллиона евро, что на 3,6% меньше, чем годом ранее, тогда как прибыль концерна выросла многократно и достигла 19,888 миллиона евро.

Оборот материнской компании «Rīgas siltums» за указанный период составил 239,618 миллиона евро — снижение на 3,6%, а прибыль увеличилась на 61,4% и достигла 6,373 миллиона евро.

Читайте нас также:
#финансы #безопасность #технологии #Ригас Силтумс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
