Среднегодовая инфляция в Латвии в прошлом году составила 3,7%, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ). В декабре 2025 года по сравнению с ноябрем потребительские цены снизились на 0,1%, а за год - в декабре 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года - выросли на 3,5%.

В декабре 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года наибольшее влияние на средний уровень потребительских цен оказали цены на товары и услуги, связанные с жильем (+1,2 процентного пункта), в основном за счет роста цен на электроэнергию. Значительное влияние также оказали цены на продукты питания и безалкогольные напитки (+1,1 процентного пункта), различные товары и услуги (+0,2 процентного пункта), товары и услуги для отдыха и культуры (+0,2 процентного пункта) и здравоохранение (+0,2 процентного пункта).

Продукты питания и безалкогольные напитки по сравнению с предыдущим годом подорожали на 4,2%.

Наиболее значительное влияние на повышение среднего уровня цен в этой группе в течение года оказали цены на кофе (+26,4%), мясо птицы (+15,9%), яйца (+17,4%), шоколад (+16%) и кондитерские изделия (+6,7%). Также подорожали вяленая, копченая и соленая рыба (+24,1%), вяленое, соленое и копченое мясо (+2,2%), говядина (+24,7%) и растительное масло (+13,2%), консервированная и переработанная рыба и морепродукты (+7,4%), сухофрукты и орехи (+11,9%), йогурт (+4,1%), свежие овощи (+1,4%), чай (+8,6%) и хлеб (+0,8%).

Подешевели сливочное масло (-9,3%), мука и другие продукты помола зерна (-7,1%), оливковое масло (-12,5%), свежие фрукты (-2,2%), картофель (-7,6%), свинина (-1,4%) и хлопья для завтраков (-8,7%).

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за год вырос на 6,9%. Наиболее значительно за год подорожала электроэнергия (+13,5%). Дороже стали отопление (+3,9%), услуги по управлению жильем (+7,9%), водоснабжение (+10,3%) и канализация (+13,5%). Также выросли цены на аренду (+7,3%), услуги по обслуживанию и ремонту (+10,3%), вывоз мусора (+5,1%), природный газ (+2,2%). Твердое топливо подешевело (-1,8%), как и материалы для содержания и ремонта жилья (-1,5%).

В группе здравоохранения средний уровень цен вырос на 2,5%. За год подорожали стоматологические услуги, услуги врачей-специалистов, лабораторий медицинских анализов и рентгеновских центров. Фармацевтические товары подешевели.

Цены на товары и услуги для отдыха и культуры выросли за год на 2,6%, в том числе подорожали подписка на телевидение, услуги досуга и спорта, художественная литература, газеты и журналы, корма для домашних животных и комплексные услуги отдыха. Дешевле стали цветы.

Средний уровень цен на услуги ресторанов и гостиниц вырос за год на 4,2%. Цены на услуги ресторанов и кафе выросли на 4,3%, столовых - на 6,4%, на фастфуд - на 7,9%. Гостиничные услуги за год подешевели на 4,6%.

В группе разных товаров и услуг цены за год выросли на 4%, в основном за счет увеличения стоимости проживания в домах престарелых. Дороже стали средства личной гигиены и красоты, ювелирные изделия, услуги парикмахерских и салонов красоты. Автострахование стало дешевле.

В других группах наиболее значительный рост цен за год был зафиксирован на табачные изделия, одежду, телекоммуникационные услуги, пассажирские авиаперевозки, высшее образование, дошкольное образование, техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, пассажирские автоперевозки. Подешевели топливо (-1,6%), пиво, вино, крепкие спиртные напитки и подержанные автомобили.

В 2024 году среднегодовая инфляция в Латвии составила 1,3%, в 2023 году - 8,9%, в 2022 году - 17,3%, в 2021 году - 3,3%, в 2020 году - 0,2%, в 2019 году - 2,8%, в 2018 году - 2,5%, в 2017 году - 2,9%, в 2016 году - 0,1%.