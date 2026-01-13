Число латышей в столице Латвии оказалось меньше половины от всех рижан. Так, во всяком случае, утверждается в актуализированной Программе долгосрочного развития Риги до 2030 года, с которой ознакомился портал bb.lv.

Что до этнического происхождения рижан, то в 2025 году удельный вес латышей в городе составил 48%. Это самая крупная группа. За ней следуют русские (34%), украинцы (5%), белорусы (3%), поляки (2%) и литовцы (1%).

В группе прочих национальностей (7%) наиболее многочисленными являются евреи, армяне, индийцы, татары, немцы, азербайджанцы, рома (цыгане), узбеки, эстонцы, молдаване и грузины.

А самыми быстрорастущими национальностями в столице статистика объявила – цыган и индийцев. Они постепенно занимают места вымирающих латышей и русских.

Стоит ли начинать переживать за судьбу латыша в Риге? Пожалуй, нет.

Во-первых, большинство нелатышей весьма сносно говорят по-латышски.

В-вторых, почти все руководящие должности городского и республиканского масштаба заняты этническими латышами.

А, в-третьих, даже, если нелатыши вдруг распадутся на атомы и половина Риги освободится, то резко опустеют городская и государственная казны. А оно нам надо?