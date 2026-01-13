Baltijas balss logotype
В Рижской думе пересчитали всех латышей города – результат удивил

Наша Латвия
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Рижской думе пересчитали всех латышей города – результат удивил

Число латышей в столице Латвии оказалось меньше половины от всех рижан. Так, во всяком случае, утверждается в актуализированной Программе долгосрочного развития Риги до 2030 года, с которой ознакомился портал bb.lv.

Что до этнического происхождения рижан, то в 2025 году удельный вес латышей в городе составил 48%. Это самая крупная группа. За ней следуют русские (34%), украинцы (5%), белорусы (3%), поляки (2%) и литовцы (1%).

В группе прочих национальностей (7%) наиболее многочисленными являются евреи, армяне, индийцы, татары, немцы, азербайджанцы, рома (цыгане), узбеки, эстонцы, молдаване и грузины.

А самыми быстрорастущими национальностями в столице статистика объявила – цыган и индийцев. Они постепенно занимают места вымирающих латышей и русских.

Стоит ли начинать переживать за судьбу латыша в Риге? Пожалуй, нет.

Во-первых, большинство нелатышей весьма сносно говорят по-латышски.

В-вторых, почти все руководящие должности городского и республиканского масштаба заняты этническими латышами.

А, в-третьих, даже, если нелатыши вдруг распадутся на атомы и половина Риги освободится, то резко опустеют городская и государственная казны. А оно нам надо?

#Рига #Латвия #демография #политика
(13)
  • А
    Андрей
    14-го января

    "этническими латышами" А кого это волнует? Если человек добрый и умный - какая разница? "Закон стал для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам быть оправданными верою;

    25 а когда пришла вера, мы уже не под властью детоводителя.

    26 Ибо все вы чрез веру – сыны Божии во Христе Иисусе.

    27 Ибо вы, которые были крещены во Христа, все вы облеклись во Христа.

    28 Нет Иудея, ни Еллина, нет раба, ни свободного, нет мужчины и женщины; ибо все вы – одно во Христе Иисусе." Послание Апостола Павла к Галатам, Глава 3

    А если человек зол, жаден, беснуется - то какая разница на каком языке говорили его предки? Это просто человеческая лень, попытка объяснить удачи или неудачи, поступки принадлежностью к этносу. В нынешние времена, когда обучение и характер более воспитываются онлайн контентом и книгами, бесполезно пытаться объяснять лишь этническими особенностями. И да, где же эти чистокровные этнические латыши? Разве что в резервации! Давно уже скрестились все. Взять хотя бы Л.Л. - ну какая она чистокровная латышка, хотя и топит за "на зло маме отморозить уши"?!

    18
    1
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    14-го января

    Пересчитали поголовье? Типо как стадо в колхозе. Дума как обычно решает сложные насущные проблемы города.Похоже в РД что-то с мозгами неладное.

    86
    2
  • Д
    Дед
    13-го января

    Для не латышей, родной язык- русский. Кстати, и для какого то количества латышей, например, меня. Итого, русскоязычных большинство!

    172
    7
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    13-го января

    Потому что крупные города были центры индустрии, где надо быдо шевелить умом. Скотопасы поднемецкие на это способны.

    77
    5
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    13-го января

    Скотопасы поднемецкие на это способны. - разумеется НЕ способны. Тупые селюки, которым обосрали весь ум, что своим беконом всю европу завалим и прочим в подобном нарративом.

    67
    5
  • A
    Aleks
    13-го января

    Витенберг,Кирнштейн,,Клейнберг и многие другие-это этнические латыши ?! Семья раввина Клейнберга из США ,которая живёт в Москве -это евреи,а Мэр Риги Клейнберг-этнический латышь! У меня когнитивный диссонанс.😀😀😀

    119
    8
  • R
    R.
    Aleks
    14-го января

    Да, нацистская мразь Александр Драпеко (Aleks), представь себе, что перечисленные тобой -это латыши. Как же тебе не повезло, что ты родился в июне 1963 года, а не на 50 лет раньше. Был бы в первых рядах в команде Арайса. Кстати, а твоя фамилия Драпеко этнически какая?

    6
    15
  • R
    R.
    Aleks
    14-го января

    Драпеко, для такого мерзавца как ты, есть анекдот в тему "В гибели «Титаника» виноваты евреи: Штурман, Лоцман, Боцман, а главное – то ли Айсенберг, то ли Айсберг". Когда ты, буйнопомешанный, с криком "кругом одни евреи" уже из окна выбросишься, как 75 лет тому назад с криком "русские идут" это сделал другой помешанный бывший министр обороны США Форрестол?

    7
    11
  • БТ
    Бесс Толковый
    13-го января

    Создаётся впечатление ,что Рижская дума, только тем и занимается, что каждый месяц, латышей пересчитывает, относительно других и в родильных процент родившихся.

    140
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го января

    "почти все руководящие должности городского и республиканского масштаба заняты этническими латышами" - я не националист, но не в этом ли корень всех проблем?

    220
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    Мимо проходил
    13-го января

    Потому Латвия и скачет, как бы на одной ноге. А на одной ноге, как известно, далеко не скажешь.

    111
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    Мимо проходил
    13-го января

    Не ускачешь.

    60
    2
  • Д
    Дед
    Мимо проходил
    14-го января

    Практика именно это и подтверждает. Хотя латыши сами говорят, что , если русские получат возможность, то они наглые и пробивные и латыши не выдержат конкуренции.

    24
    1
Читать все комментарии

