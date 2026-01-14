Baltijas balss logotype
Как избежать повышения налога на недвижимость? 0 4074

Наша Латвия
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кристине Галвиня.

Кристине Галвиня.

Ни для кого не секрет, что в Латвии практически ежегодно ужесточаются строительные и налоговые требования к обслуживанию многоквартирных жилых домов. Повышенное внимание уделяется техническому состоянию зданий — фасадам, балконам, крышам, дымоходам, лифтам и т.д.

Согласно действующему законодательству, для владельцев недвижимости, признанной деградирующей или находящейся в критическом состоянии, применяется повышенная ставка налога на недвижимость — до 3% вместо стандартных 0,2–0,3%. Это касается всех собственников недвижимости в Латвии.

Однако повышения налога можно избежать.

Корреспондент bb.lv побеседовал с генеральным директором компании REMOCEL, доктором экономических наук Кристиной Галвиней, чтобы выяснить, какие здания признаются деградирующими и что могут предпринять владельцы.

Согласно новым правилам, деградирующими считаются здания с физическим износом более 50% и явными визуальными признаками аварийного состояния. Это трещины на фасадах, разрушающиеся балконы, старая или повреждённая кровля (в том числе с асбестом), нарушенная теплоизоляция, просевшие межпанельные швы, неисправные дымоходы. Особую опасность представляют балконы: за последние 10 лет в Латвии обрушились четыре балкона, в результате чего пострадали люди.

После технического осмотра составляется Акт, и комиссия может признать здание деградирующим — тогда и применяется повышенный налог.

Чтобы избежать этого, владельцам необходимо устранить выявленные дефекты: отремонтировать фасад, балконы, крышу и другие проблемные элементы. После этого статус здания меняется, а налог возвращается к обычной ставке.

Для многоквартирных домов ремонт является общей ответственностью всех собственников. Чтобы понять, какие работы требуются в первую очередь, REMOCEL предлагает бесплатные консультации для жителей по всей Латвии. Консультация не требует предварительной записи или оплаты: специалисты помогают определить необходимые работы, их примерную стоимость, этапы реализации и возможные источники финансирования.

Если у дома уже есть Акт технического освидетельствования, специалисты разъясняют дальнейшие шаги — проектирование, согласования, сроки, сметы и выбор надёжного подрядчика. Если осмотр не проводился, особенно для домов старше 40–50 лет, рекомендуется заказать техническое обследование. Стоимость такого осмотра начинается примерно от 400 евро, а сам Акт вносится в государственную систему BIS.gov.lv.

При отсутствии средств на ремонт REMOCEL помогает подобрать решения: использование накопительного фонда дома, программы софинансирования (Altum, Atjauno Rīga и др.), а также банковское и небанковское кредитование с возможной отсрочкой платежа до 9–12 месяцев. На выполненные работы компания предоставляет гарантию от 3 до 5 лет.

REMOCEL8.jpg Kurzemes_Prospekts_128_PĒC[1].jpg

Консультации проводятся по телефону, без ограничения по времени. В результате владелец получает чёткое понимание дальнейших действий, ориентиры по стоимости и защиту от недобросовестных подрядчиков.

Gaileņu_10_PIRMS[1].jpg Gaileņu_10_PĒC[1].jpg

Gaileņu 10 до ремонта и после.

Malienas_72_PIRMS[1].jpg Malienas_72_PĒC[1].JPG

Malienas 72 до ремонта и после.

Получить бесплатную консультацию можно в компании REMOCEL по рабочим дням - 20 47 28 47

Сайт: remocel.lv

Оплаченная публикация

#ремонт #налоги #недвижимость #Латвия #безопасность #финансирование
