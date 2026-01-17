В 2026 году вступают силу изменения в Законе о дорожном движении (ЗДД). Поправки призваны обеспечить безопасность на дорогах пешеходов и других участников движения - поясняет Министерство сообщений.

Велосипеды: о средствах защиты, ограничениях и OCTA

Для повышения безопасности дорожного движения велосипеды, в зависимости от технических параметров, разделены на три типа. Для каждого типа установлен отдельный порядок регулирования:

Велосипед — приводится в движение исключительно мускульной силой (педалями или рычагами). Для таких велосипедов изменений в законе нет.

Электровелосипед — оснащен дополнительным электроприводом мощностью до 250 Вт. Электропривод отключается, если скорость превышает 25 км/ч, либо в ситуации, когда прекращается вращение педалей.

В основном, условия в законе такие же, как и для обычных велосипедов. Единственное отличие — с такими средствами передвижения участие в дорожном движении будет разрешено с 14 лет. Регистрация электровелосипедов является добровольной.

Самоходный велосипед — мощность до 1 кВт и максимальная скорость до 25 км/ч. У этих транспортных средств электропривод работает и без вращения педалей.

На самоходных велосипедах запрещено движение по тротуарам, а для участия в дорожном движении с 1 февраля 2026 года они подлежат обязательной регистрации, а также требуется наличие OCTA.

Для уже существующих самоходных велосипедов регистрацию и оформление OCTA необходимо выполнить до 30 апреля 2026 года. Участие в дорожном движении на таком средстве будет разрешено с 14 лет, до 16 лет обязательно использование защитного шлема.

С 1 мая 2026 года за езду на таком незарегистрированном средстве и отсутствие OCTA можно будет налагать штраф, при этом право штрафовать получит и муниципальная полиция.

Кому придется проходить тесты на реакцию

С целью повышения безопасности дорожного движения новые поправки к закону устанавливают, что для использования всех средств "совместного пользования" (арендованных авто, самокатов и т. д.), поставщики услуг до начала поездки обязаны обеспечить проведение тестов своих клиентов на реакцию и проверку наличия водительских прав соответствующей категории.

Тест предназначен для оценки реакции водителя и выявления возможного влияния алкоголя или других одурманивающих веществ.

Этот тест должен быть интегрирован в приложение поставщика услуг аренды — например, перед получением услуги (началом поездки) необходимо будет пройти тест на логику и реакцию, который человек, находящийся под воздействием одурманивающих веществ, может оказаться не в состоянии выполнить.

Норма вступит в силу 1 апреля 2026 года. То есть, как раз перед началом весенне-летнего сезона.