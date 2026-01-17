Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В новый год по новым правилам: что в Латвии изменится для велосипедистов и самокатчиков 1 5788

Наша Латвия
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В новый год по новым правилам: что в Латвии изменится для велосипедистов и самокатчиков
ФОТО: LETA

В 2026 году вступают силу изменения в Законе о дорожном движении (ЗДД). Поправки призваны обеспечить безопасность на дорогах пешеходов и других участников движения - поясняет Министерство сообщений.

Велосипеды: о средствах защиты, ограничениях и OCTA

Для повышения безопасности дорожного движения велосипеды, в зависимости от технических параметров, разделены на три типа. Для каждого типа установлен отдельный порядок регулирования:

Велосипед — приводится в движение исключительно мускульной силой (педалями или рычагами). Для таких велосипедов изменений в законе нет.

Электровелосипед — оснащен дополнительным электроприводом мощностью до 250 Вт. Электропривод отключается, если скорость превышает 25 км/ч, либо в ситуации, когда прекращается вращение педалей.

В основном, условия в законе такие же, как и для обычных велосипедов. Единственное отличие — с такими средствами передвижения участие в дорожном движении будет разрешено с 14 лет. Регистрация электровелосипедов является добровольной.

Самоходный велосипед — мощность до 1 кВт и максимальная скорость до 25 км/ч. У этих транспортных средств электропривод работает и без вращения педалей.

На самоходных велосипедах запрещено движение по тротуарам, а для участия в дорожном движении с 1 февраля 2026 года они подлежат обязательной регистрации, а также требуется наличие OCTA.

Для уже существующих самоходных велосипедов регистрацию и оформление OCTA необходимо выполнить до 30 апреля 2026 года. Участие в дорожном движении на таком средстве будет разрешено с 14 лет, до 16 лет обязательно использование защитного шлема.

С 1 мая 2026 года за езду на таком незарегистрированном средстве и отсутствие OCTA можно будет налагать штраф, при этом право штрафовать получит и муниципальная полиция.

Кому придется проходить тесты на реакцию

С целью повышения безопасности дорожного движения новые поправки к закону устанавливают, что для использования всех средств "совместного пользования" (арендованных авто, самокатов и т. д.), поставщики услуг до начала поездки обязаны обеспечить проведение тестов своих клиентов на реакцию и проверку наличия водительских прав соответствующей категории.

Тест предназначен для оценки реакции водителя и выявления возможного влияния алкоголя или других одурманивающих веществ.

Этот тест должен быть интегрирован в приложение поставщика услуг аренды — например, перед получением услуги (началом поездки) необходимо будет пройти тест на логику и реакцию, который человек, находящийся под воздействием одурманивающих веществ, может оказаться не в состоянии выполнить.

Норма вступит в силу 1 апреля 2026 года. То есть, как раз перед началом весенне-летнего сезона.

Читайте нас также:
#Латвия #велосипеды #самокаты
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
6
6
0
2
1
2

Оставить комментарий

(1)
  • AE
    Al Ekses
    17-го января

    Эти олигофрены угомонятся только тогда, когда дети (и не дети) на самокатах будут гибнуть под колёсами автомобилей.

    16
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Половина жителей Латвии недовольны своим здоровьем - опрос
Изображение к статье: Синоптики обнародовали прогноз на воскресенье в Латвии
Изображение к статье: Сахаров и Эйзенштейн здесь больше не живут? В Риге опять хотят переименовать улицы Эксклюзив!
Изображение к статье: Латвийские пенсионеры и налоги: сколько будут высчитывать в 2026-м году Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В Дании обвинили США в шпионаже за Гренландией
В мире
Изображение к статье: Скриншот: Youtube
Lifenews
Изображение к статье: Определен ранний признак развития хронических болезней почек
Техно
Изображение к статье: Так мы соседей не догоним...
Наша Латвия
4
Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В Дании обвинили США в шпионаже за Гренландией
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео