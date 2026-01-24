В прошлом году литовские пограничники зафиксировали более чем двукратный рост потока вторичной нелегальной миграции из Латвии, пишет BNS со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

Как сообщает советник СОГГЛ Гедриус Мишутис, в 2025 году было задержано 1 288 мигрантов, которые незаконно попали из Беларуси в Латвию, а затем двинулись дальше – в Литву и Польшу. Конечная цель экономических перебежчиков – Западная Европа, чаще всего — до Германии. Годом ранее было задержано 540 таких мигрантов.

По идее таких мигрантов должны были поймать и завернуть обратно еще в Латвии. Но они беспрепятственно прошли мимо местных пограничников.

Откуда они идут

Большинство задержанных нелегалов, прибывших из Латвии, признались литовским пограничникам, что они на законных основаниях, имея действующие проездные документы, прибывали из стран происхождения самолётами в Россию. Оттуда мигранты на автомобилях направлялись в Беларусь и с помощью проводников незаконно пересекали латвийскую границу. Здесь в условленном месте их ждали лица, которые должны были доставить их в страны назначения.

Часть задержанных указала и маршрут из стран происхождения через Объединённые Арабские Эмираты или Турцию напрямую в Беларусь.

Среди попавшихся в прошлом году иностранцев больше всего было граждан Сомали (459) и Афганистана (162). Из 1 288 мигрантов, следовавших в прошлом году так называемым "латвийским путем", 825 (64%) были задержаны пограничниками Литвы, 436 — пограничниками Польши.

Таких нарушителей после выполнения необходимых процедур литовские пограничники обычно возвращают обратно Латвию – делайте с ними, что хотите, только избавьте нас от хлопот.

В поисках лучшей доли

Из всех задержанных 17% составили иностранцы, самовольно покинувшие места размещения для иностранцев в Латвии. Чаще всего они были задержаны латвийскими пограничниками после проникновения в Латвию и тогда просили убежища.

Пока их просьбы рассматривались, правонарушители получали право на передвижение по территории Латвии. Злоупотребляя этим, они сбегали из страны, планируя через Литву и внутренние границы Евросоюза двигаться дальше в целевые государства.

Табор уходит на авто

Чаще всего иностранцы незаконно выезжали из Латвии на автомобилях, пользуясь услугами перевозчиков, в некоторых случаях — группами по несколько десятков человек.

СОГГЛ также установила случаи, когда такие мигранты намеревались добраться до стран назначения на рейсовых автобусах. Они использовали поддельные или чужие проездные документы либо у них не было документов вовсе (чаще всего этот способ использовали граждане стран Африки).

Украинские проводники

В прошлом году литовские пограничники начали 85 досудебных расследований по факту незаконной перевозки людей через государственную границу и задержали 101 перевозчика. Среди задержанных лиц, перевозивших нелегальных мигрантов, по гражданству больше всего было граждан Украины (26), Латвии (24), Литвы (17), Эстонии (11) и других стран.

При этом Г. Мишутис указывает: в прошлом году Латвия испытала значительное давление в плане нелегальной миграции, организуемой Беларусью. С этим связаны и тенденции вторичной нелегальной миграции. В Латвию в прошлом году пытались проникнуть, были задержаны и возвращены в Беларусь или были развёрнуты латвийскими пограничниками еще на белорусской стороне 12 003 мигранта. В 2024 году таковых было 5 306.