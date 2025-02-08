Латвия, Литва, Эстония и Финляндия активизировали переговоры по борьбе с российским теневым флотом, суда которого используются для нарушений санкционного режима при поставках нефти и, как предполагается, для диверсий в виде повреждения подводных кабелей, соединяющих страны региона. Об этом сообщает Politico.

Страны Балтийского моря в первую очередь ищут способы в соответствии с международным правом. Речь идет о захвате судов по экологическим причинам (подозрение, что дальнейшее движение судна грозит утечками опасных веществ) или в связи с саботажем, под которым понимается угроза критически важной подводной инфраструктуре.

Если же лазейку найти не получится, то участники переговоров могут разработать новые национальные законы. В частности, они думают о совместном требовании к танкерам, находящимся в Балтийском море, использовать страховщиков из утвержденного списка. Однако вне зависимости от способа действия отдельно от ЕС не предполагаются.

Недавний захват Финляндией подозреваемого в противоправных действиях судна сделал переговоры более предметными, утверждают опрошенные изданием на условиях анонимности чиновники. Идеи появились в связи с тем, что действующие санкции и способы их соблюдения по-прежнему позволяют России получать большие доходы.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объяснил, что через Финский залив проходит почти половина санкционной торговли российской нефтью. Кроме того, страны Балтии все чаще страдают от атак на инфраструктуру и беспокоятся по поводу экологических рисков. Старые суда с неясной формой собственности и непонятной страховкой могут потерпеть крушение или допустить утечку нефти, и ответственность за это никто не понесет.