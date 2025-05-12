В Эстонии пройдет совещание министров иностранных дел Совета государств Балтийского моря

В Эстонии, в Вихуле, 15 и 16 мая состоится совещание министров иностранных дел Совета государств Балтийского моря (СГБМ), в котором примет участие и министр иностранных дел Латвии Байба Браже, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел.

В совещании примут участие министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии, а также госсекретарь МИД Исландии и заместитель главы внешнеполитического ведомства Европейского союза Олоф Скуг.

Основное внимание на совещании будет уделено региональной безопасности и угрозам, которые представляет для Балтийского моря российский теневой флот. Кроме того, в ходе совещания бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис представят свой доклад с предложениями по будущему СГБМ, а также будет подписан меморандум о взаимопонимании по защите критической подводной инфраструктуры в Балтийском море.

Деятельность основанного в 1992 году СГБМ осуществляется посредством политического диалога и практического сотрудничества. Его членами являются Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Германия, Польша и Европейская комиссия. Повседневной работой совета руководит комитет должностных лиц из представителей МИД стран-членов. Странами-наблюдателями СГБМ являются США, Франция, Италия, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Словакия, Испания, Украина и Венгрия.

В ответ на военную агрессию России в Украине 3 марта 2022 года 10 стран СГБМ и Еврокомиссия решили прекратить сотрудничество с Россией, которая была одной из стран-участниц организации с момента основания СГБМ. 17 мая 2022 года Россия объявила о выходе из организации. Приостановлено и членство Беларуси как страны-наблюдателя в СГБМ.

Подготовку повестки дня совещаний на высоком уровне, а также комитета старших должностных лиц и экспертных групп обеспечивает страна-председатель СГБМ, которая назначается в порядке ротации ежегодно. В этом году это Эстония.