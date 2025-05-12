Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Эстонии пройдет совещание министров иностранных дел Совета государств Балтийского моря 1 598

Политика
Дата публикации: 12.05.2025
LETA
В Эстонии пройдет совещание министров иностранных дел Совета государств Балтийского моря

В Эстонии, в Вихуле, 15 и 16 мая состоится совещание министров иностранных дел Совета государств Балтийского моря (СГБМ), в котором примет участие и министр иностранных дел Латвии Байба Браже, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел.

В совещании примут участие министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии, а также госсекретарь МИД Исландии и заместитель главы внешнеполитического ведомства Европейского союза Олоф Скуг.

Основное внимание на совещании будет уделено региональной безопасности и угрозам, которые представляет для Балтийского моря российский теневой флот. Кроме того, в ходе совещания бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис представят свой доклад с предложениями по будущему СГБМ, а также будет подписан меморандум о взаимопонимании по защите критической подводной инфраструктуры в Балтийском море.

Деятельность основанного в 1992 году СГБМ осуществляется посредством политического диалога и практического сотрудничества. Его членами являются Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Германия, Польша и Европейская комиссия. Повседневной работой совета руководит комитет должностных лиц из представителей МИД стран-членов. Странами-наблюдателями СГБМ являются США, Франция, Италия, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Словакия, Испания, Украина и Венгрия.

В ответ на военную агрессию России в Украине 3 марта 2022 года 10 стран СГБМ и Еврокомиссия решили прекратить сотрудничество с Россией, которая была одной из стран-участниц организации с момента основания СГБМ. 17 мая 2022 года Россия объявила о выходе из организации. Приостановлено и членство Беларуси как страны-наблюдателя в СГБМ.

Подготовку повестки дня совещаний на высоком уровне, а также комитета старших должностных лиц и экспертных групп обеспечивает страна-председатель СГБМ, которая назначается в порядке ротации ежегодно. В этом году это Эстония.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го мая

    Так Браже в это время в Турции будет! Вы же сами писали. Т.е либо она никуда не летает вообще, либо она только летает и ни хрена не успевает делать. Ну..., либо ВВ постоянно врёт.

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Глава комитета возмущена: латвийским спортсменам придется соревноваться с российскими
Глава комитета возмущена: латвийским спортсменам придется соревноваться с российскими
«Единство» избрало своим председателем Юревица. Но кто это, и почему именно его?
«Единство» избрало своим председателем Юревица. Но кто это, и почему именно его? Эксклюзив!
Сейчас сложное время как в мире, так и в Латвии - премьер
x.com/EvikaSilina
Вызов министра на ковер, дисциплина и коалиция. Будет продолжение скандала?
Фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!
x.com/edgarsrinkevics
Агрессия России выходит за пределы Украины и угрожает Европе - Пуданc 4 378
x.com/edgarsrinkevics
Президент Латвии рассказал о новых оборонных планах НАТО 1 334
Отказ от Стамбульской конвенции - шаг назад в области прав человека
Отказ от Стамбульской конвенции - шаг назад в области прав человека 1 318
Не стоит переоценивать непобедимость России - латвийский министр
Не стоит переоценивать непобедимость России - латвийский министр 12 411

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
ЧП и криминал
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро 170
Обсуждаются новые удары по Ирану - Лавров
В мире
1
Обсуждаются новые удары по Ирану - Лавров 1 219
Названа редкая причина необъяснимого набора веса
Lifenews
Названа редкая причина необъяснимого набора веса 212
Домашняя курица сбежала от хозяина за 40 километров на автомобиле
Lifenews
Домашняя курица сбежала от хозяина за 40 километров на автомобиле 165
Глава комитета возмущена: латвийским спортсменам придется соревноваться с российскими
Политика
Глава комитета возмущена: латвийским спортсменам придется соревноваться с российскими 1498
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
ЧП и криминал
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 234
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
ЧП и криминал
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро 170
Обсуждаются новые удары по Ирану - Лавров
В мире
1
Обсуждаются новые удары по Ирану - Лавров 1 219
Названа редкая причина необъяснимого набора веса
Lifenews
Названа редкая причина необъяснимого набора веса 212

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео