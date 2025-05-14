На минувшей неделе в Сейме впервые рассматривался Фискальный структурный план, которому, похоже, предстоит стать основополагающим документом среднесрочной стратегии развития народного хозяйства Латвии — на срок до 2028 года. Выступления правительственных VIP, коалиционных и оппозиционных политиков позволяют рассмотреть явление в деталях.

Глава Минфина: минус 0,4% ВВП — это вам не рецессия

Министр финансов Арвилс Ашераденс начал с парадоксального заявления, что "прошлый год во многих смыслах закрыт очень успешно". 2024–й "показал способность нашей финансовой системы преодолевать вызовы".

Еще бы — налоговые доходы выросли на 7%, бюджетный дефицит составил 1,8% вместо планировавшихся 2,6% от ВВП. "Это один из лучших показателей в еврозоне, где общий бюджетный дефицит достиг 3,1%".

— Также в распределении по общим правительственным секторам можно видеть, что бюджеты самоуправлений оказались сбалансированными. Самоуправления год закрыли с почти 450–миллионным накопленным остатком. Также в социальном бюджете продолжает оставаться избыток, ибо накоплены почти 2,4 миллиарда евро. Кредитный рейтинг Латвии стабильно сохраняется в высшей, инвестиционно надежной группе А.

Господин Ашераденс констатировал, что в геополитическом смысле, образно говоря, ветер не дует в наши паруса. К тому же Европейский Центральный банк продолжает "суровую программу ограничения инфляции". На этом фоне ЛР сумела "уклониться от рецессии, ибо снижение ВВП в 2024 году было сравнительно невелико — только 0,4 процента".

— Возобновился также уровень жизни жителей, и реальная нетто–заработная плата, которая в 2024 году возросла на 7,6 процента, возвращает покупательную способность, — заявил министр финансов. По утверждению А. Ашераденса, сейчас последняя превышает уровень 2021 г., то есть до начала широкомасштабной войны на востоке Европы. Или — живем так же хорошо, как при ковидобесии…

Разумеется, нужно быть готовым ко всему: "В данный момент наибольший внешний риск — возрастающая эскалация торговых тарифов. Заявление США о 20–процентных таможенных тарифах на импорт из Европейского союза можно ограничить рост в наших государствах–партнерах…"

Все идет по плану

Тем не менее, по оценке главы Минфина, "в доходном смысле начало этого года дает основу осторожному оптимизму". Так, за I квартал 2025 года фискальные сборы превысили прогноз на 54 миллиона евро. "По–прежнему принимается во внимание, что в этом году может исполниться пессимистичный сценарий и общее годовое выполнение налогов будет в размере 99 процентов".

Так или иначе, министр от "Нового Единства" представил парламенту прогноз на 2025 год — рост внутреннего валового продукта на 1,2%, а в последующие годы на 2,1 и 2,2 процента. Непонятно, почему А. Ашераденс столь уверен в том, что экономика ЛР, ныне находящаяся в зоне отрицательного роста, вот так вдруг из него выпрыгнет и понесется вскачь. По его словам, "рост основан на приросте общественного и частного потребления, интенсивнейшем освоении инвестиций Европейского союза и быстрейшем росте экспорта".

— Подсчет правительства о необходимости в 2025 году с помощью реформы налога на рабочую силу стимулировать внутреннее потребление оказался правильным, — похвалил себя министр. — В условиях, когда за первые два месяца года прирост экспорта по–прежнему негативный, внутреннее потребление, вероятнее всего, будет расти, и тем самым ожидается прирост ВВП.

В общем, все идет по плану. Тратим деньги от ЕС в публичном секторе (99% от всех инвестиций — наивысшая планка в Союзе!), повышаем зарплаты чиновникам, они идут в торговлю, вот вам и "ожидаемый умеренный рост".

Глава Минэкономики: частных инвестиций слишком мало

Выступление министра экономики Виктора Валайниса (от Союза зеленых и крестьян) выглядело определенным диссонансом с победными реляциями Минфина. Так, руководитель нашего реального сектора признал, что "в индустрии транзитного бизнеса, также с 2019 года наблюдается спад, уменьшение на 30 процентов, что также влияет на наше экономическое развитие, и нужно задуматься основательно о том, что мы можем сделать, чтобы это изменить".

Вообще же г–н Валайнис копнул глубже и обнаружил "трещину в нашем экономическом развитии" с соседними государствами еще начиная с 2014 года. А ведь расчеты того же Минэкономики предполагали, что к 2035 году объем ВВП Латвии — удвоится!

Пока же налицо увеличение чиновного аппарата. "В Латвийском агентстве инвестиций и развития (ЛАИР) утроили количество сотрудников, работающих с инвестициями", — гордо заявил В. Валайнис и тут же прославил "уменьшение бюрократии". А вообще, виноваты банки:

— Главная проблема — доступность капитала для нашей экономики. Это не только структурные фонды, которые развивают наш экономический рост. Если мы сравним Латвию, Литву, Эстонию, то эти деньги, плюс–минус для всех эти пакеты доступны одинаково, но большое отличие есть в притоке частных инвестиций в нашу экономику, и это слишком малые инвестиции, что идут от частного сектора.

Поэтому Министерство экономики установило занятную контрольную цифру — поднять уровень кредитования предприятий Латвии (кроме финансовых) с нынешних 14% ВВП до 17%. То есть деятельность народного хозяйства будет оцениваться не в количестве произведенной продукции (кто же нынче считает по числу выпущенных электричек, микроавтобусов и стиральных машин), а по тому, как компании занимают деньги. Что они потом с ними делают, это уже неважно. В конце концов, фиктивными сделками у нас занимается другое ведомство, Служба финансовой разведки при МВД.

Экономике не хватает десяти миллиардов

Кроме того, г–н Валайнис указал, что в настоящее время объем иностранных инвестиций в Латвии — 22,5 миллиарда евро, в сравнении с 35 миллиардами в Литве и 34 миллиардами в Эстонии. Целевой задачей для страны он поставил достижение данного показателя в 32 миллиарда. А ведь за это время соседи тоже не будут стоять на месте и перейдут сорокамиллиардный рубеж…

Со стороны государства было обещано содействие банкам "принимать этот рисковый аппетит". Гарантии будут увеличены с 5 до 25 миллионов. "Это даст возможность финансировать крупнейшие предприятия", — уверен министр экономики.

Вообще В. Валайнис черпает вдохновение в самых разных местах:

— Мы в прошлом году были в США, где встречались с одним из крупнейших управляющих пенсиями Калифорнии, и его подход, и вид, как он смотрит на инвестиции во многие другие экономики, обозначил ясный план, который и нам надо реализовать, и над которым мы уже в данный момент работаем.

Минэкономики, в частности, подумывает о создании некоего фонда, куда можно было бы направить средства государственного полубанка Altum и "крупнейших государственных обществ капитала". Так что — Latvenergo (производство электроэнергии), AST (передача электроэнергии), LVM (лесное хозяйство) — готовим кошельки!

Экспорту все возрасты покорны

Ну а на микроуровне В.Валайнис привел пример "уважаемого мужа", пекаря из Лудзы, который в 80 лет размышляет о развитии экспорта. Нужно помочь инициативному предпринимателю, задействовав аппарат посольств Латвии за рубежом…

Большие надежды возлагаются на развитие экологичной энергетики — тут примером был ветропарк в Елгаве с общими инвестициями 185 млн евро. Ну и, разумеется, наш военно–промышленный комплекс — то же ЛАИР станет "главным контактным пунктом предприятий оборонной индустрии".

Что же касается потенциала столицы, то г–н Валайнис видит Ригу как центр высоких технологий:

— И здесь с немного скажу также, например, про такие инвестиции нового развития, как техиндустрия, криптоиндустрия. Если мы посмотрим на эти офисные здания…

По мнению Валайниса, "у Риги есть все преимущества, чтобы стать магнитом для привлечения этих международных предприятий". Лицензии MiCA, позволяющие работать с криптоактивами, выдаются в нашей республике проще, чем в прочем ЕС. "Латвия находится на абсолютно лучшем месте в Европе, где это делать. Абсолютно лучшем! И если мы говорим с иностранными предприятиями, которые работают в этой области, мы их ездим уговаривать по всему миру — мы встречаемся в арабских государствах, мы встречаемся в Японии, мы встречаемся в США…"

Ну а вот в регионах будет развиваться традиционное промышленное производство. В частности, Валмиере г–н Валайнис пообещал аж целый миллиард. С чего бы тогда не начать строительство индустриальных парков здесь, в Риге, поблизости от крупнейшего порта?

Минэкономики в Латвии отвечает также и за строительство. Глава ведомства пообещал вручить ключи от новых квартир в домах с низкой арендной платой — 120 в Елгаве, 116 в Вентспилсе, 60 в Бауске. Хотя, тут же признал, что не все домохозйства в этом году улучшат свое материальное положение: "В данный момент на Латвийской железной дороге происходят массовые, ну, так скажем, большие увольнения…"

Коалиция призывает затянуть пояса

Первой после министров выступила спикер Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян). В плюсы нашей экономике председатель Сейма поставила: отключение от сети BRELL (энергосоединение с РФ и Беларусью), низкий уровень безработицы, рост в сельском и лесном хозяйстве, стабильность финансового сектора.

В общем, правильной дорогой идем, кунги, только вот: "нужно упорядочить систему публичных закупок, надо пересмотреть расходы министерств и систему премирования, надо обеспечить целевую систему пособий и честное присвоение листов нетрудоспособности".

"Призываю еще раз обсудить введение нулевого бюджета во всем государственном управлении, а также в самоуправлениях. Все еще открыт вопрос об объединении государственных обществ капитала, числе управлений и советов. Решение этих вопросов может дать существенную экономию", — посоветовала спикер Сейма. Раймондс Чударс от лица "Нового Единства" был настроен весьма оптимистично. Он указал на позитив — в прошлом году количество ипотечных кредитов возросло на 23%, объем вкладов населения — на 7,3%.

"Конечно, мы можем называть эти проблемы проблемами, но, на мой взгляд, правильное слово — "вызовы", которые всем вместе нам в этой ситуации нужно преодолеть", — поделился своими лингвистическими размышлениями представитель правящей партии.

Андрис Шуваевс ("Прогрессивные") выступил весьма минорно:

— На мой взгляд, это известное чудо, что в таких, без роста, обстоятельствах коалиции вообще удалось образовать и принять два бюджета. Возможно, несчастный фон войны задерживает преобразование социального напряжения в широчайшее недовольство общества. Однако это только вопрос времени.

Мы живем в иллюзиях, если считаем, что такое топтание экономики на месте может продолжаться длительно. Я также прошу перестать эту стагнацию объяснять внешними причинами. Да, у пандемии, войны, мегаинфляции есть существенные причины, почему экономика не может развиваться. Однако у нас было достаточно много времени, чтобы не только проанализировать причины обмеления, но также подготовить новые предложения для роста…

"Прогрессивные", позиционируя себя как левая партия, предлагают налоговые реформы: "Мы видим, что зажиточный слой общества готов платить больше, чтобы очереди к услугам здравоохранения упали. Представители этого зажиточного слоя в данный момент сидят в этом зале. Я убежден, что каждый из нас готов платить больше, чтобы у наших детей было лучшее образование и у наших детей — лучшее социальное обеспечение. Дальнейшее развитие экономики Латвии тесно зависит от наших действий в области энергетики. По вопросу о климатическом кризисе у этого парламента, к сожалению, есть проблема принять реальность".

Оппозиция: этот "Титаник" тонет

Таким образным выражением охарактеризовал ситуацию с народным хозяйством ЛР Айнарс Шлесерс.

— По два миллиарда занимаем денег каждый год, и в результате внешний долг уже составляет 21 миллиард евро. Если мы ничего не сделаем, через 10 лет у нас будет 50–миллиардный внешний долг по меньшей мере, за который мы заплатим по процентам уже не 630 миллионов евро, как это планируется в будущем году, а от миллиарда до полутора миллиардов процентных платежей. И что говорят чиновники Министерства финансов? Они говорят: а мы не планируем этот долг отдать. Мы просто обслуживаем этот долг.

Выход руководитель фракции "Латвия на первом месте" видит в приглашении иностранцев: "Может быть, все же примем решение, что нам нужно открыть также рынок для людей, которые едут сюда работать? Квалифицированные сотрудники, или нет? Особенно, если мы говорим об открытии новых заводов, строительном секторе и так далее.

И наконец — богатые люди. Трамп принял решение, что золотые визы будут продавать за пять миллионов. Ну, примем решение и торгуем золотыми визами за один миллион".

Тему гостей из–за рубежа по–своему затронул Эдгарс Таварс ("Объединенный список"):

— Вместо студентов мы образовываем курьеров Wolt и Bolt.

Что же касается пресловутой роли ВПК как драйвера экономики, то "мы не можем ясно определить наши местные приоритеты — мы обещаем все всем".

Артурс Бутанс, выступая от лица Национального объединения привел пессимистичный прогноз Латвийской конфедерации работодателей: в этом году фискальный разрыв может достигнуть абсолютного значения в "780 миллионов как минимум".

Ну а его партайгеноссе Янис Домбрава заявил, что "этот прогноз ВВП надут примерно на полмиллиарда". То есть фактически обвинил правительство в фальсификации. "Искусственно надутый бюджет" еще сыграет злую шутку с Латвией…