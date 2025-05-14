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Новые налоги пока не предусмотрены - премьер 3 673

Политика
Дата публикации: 14.05.2025
BB.LV
Новые налоги пока не предусмотрены - премьер
ФОТО: LETA

Новые налоги или изменения налоговых ставок в настоящее время не планируются, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью передаче «900 секунд» на TV3, сообщает LETA.

«Мы делаем это осознанно», — подчеркнула Силиня, комментируя вопрос налогов, при этом не отрицая, что время от времени такие дискуссии возникают.

Глава правительства отметила, что главная цель сейчас — стимулировать экономику Латвии, обогнать другие страны, в том числе за счёт экономии и разумного использования средств европейских фондов, и не допустить стагнации экономики.

Она указала, что одной из первоочередных задач правительства было сокращение бюрократии в банковской сфере и стимулирование кредитования, поскольку это способствует развитию экономики.

Силиня напомнила, что в прошлом году был введён солидарный налог на банки, от которого можно освободиться при достижении определённого оборота и объёма кредитования. Премьер выразила удовлетворение тем, что объёмы кредитования увеличились.

«Просто увеличивая налоги, мы не сможем привлечь больше денег в латвийскую экономику. Важно, чтобы в целом в экономике страны было больше средств», — заявила Силиня.

Она также подчеркнула, что при поиске возможных сбережений в государственном бюджете есть «неприкосновенные» группы, включая матерей. Премьер указала, что правительство не хочет ухудшать доступные для жителей услуги.

Как сообщалось, для увеличения финансирования на нужды обороны и безопасности государство решило создать Фонд обороны и безопасности.

Согласно решению, начиная с 2026 года правительство планирует направлять на нужды обороны, выполнение целей НАТО и военную поддержку Украины до 5% от ВВП.

Источниками финансирования могут стать увеличение общего бюджетного дефицита в рамках исключения, предусмотренного законодательством на период 2025–2028 годов, а с 2029 года — повышение дефицита на 0,5% от ВВП с одновременным снижением требований к структурному сальдо в Законе о фискальной дисциплине.

Также предполагается, что государственные капитальные общества пересмотрят свои планы доходов на ближайшие три года и до 2 июня 2025 года представят Государственной канцелярии предложения по возможному увеличению доходов, согласованные с держателями капитальных долей.

Одним из источников также может стать механизм государственно-частного партнёрства (ГЧП) для оборонных инвестиций. Министерство обороны совместно с Минфином до июля подготовит список приоритетных проектов ГЧП.

Кроме того, начиная с 2029 года планируется привлечь финансовые ресурсы за счёт повышения эффективности функций государственного сектора, включая структурные реформы, пересмотр и сокращение расходов государственных учреждений. Концептуально поддерживается возможность использования фондов ЕС для нужд обороны и безопасности.

Одной из мер по снижению государственного долга планируется частичная приватизация (до 10%) некоторых государственных капитальных обществ, в том числе тех, на которые в настоящее время распространяется запрет на приватизацию.

Премьер-министр Эвика Силиня после заседания правительства подчеркнула, что Министерству финансов предстоит начать переговоры с другими министерствами о поиске дополнительных средств для достижения целевых 5% от ВВП на оборону.

Она добавила, что сэкономленные за счёт сокращения бюрократии средства могут быть направлены не только на безопасность, но и на другие приоритеты правительства — образование и поддержку семей.

«Сначала пересмотрим существующие расходы министерств, возможно, примем решение об увеличении дефицита бюджета. Если этого будет недостаточно, чтобы достичь 5%, будем искать возможность увеличить доходы», — пояснила Силиня. Поэтому в решении правительства включены предложения, позволяющие повысить доходы и государственным капитальным обществам.

Премьер подчеркнула, что процесс разработки государственного бюджета ещё не начался, поэтому подробные решения будут приняты позже.

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#налоги #эвика силиня
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(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го мая

    «Мы делаем это осознанно» - и делаем сильно и мощно.

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  • БТ
    Бесс Толковый
    14-го мая

    ......Новые налоги или изменения налоговых ставок в настоящее время не планируются.......

    Потому что над этим надо думать, а зачем? Итак неплохо кормят, а тут ещё думать? Да нахрен кому надо!

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    1
  • Д
    Дед
    14-го мая

    Зачем новые, у вас и старые не собирают, а экономика летит в тартарары.

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    1
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