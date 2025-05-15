Рига после 7 июня: дороги, тарифы и домоуправления

О своих приоритетах и планах работы в случае избрания в новую столичную думу рассказывают Эмилс Якринс ("Латвия на первом месте") и Алексей Росликов ("Стабильности!")

До выборов в самоуправления остается всего три недели. Понятно, что основное внимание приковано именно к выборам в Рижскую думу — здесь и самая большая конкуренция, и сами партии выдвинули на выборы именно в столице своих политических звезд. Впервые за последние годы ожидается и очень ожесточенная борьба за голоса русскоязычных рижан — на эти голоса нацелились по меньшей мере пять политических сил.

Сегодня на актуальные вопросы, связанные с грядущими выборами в столичный муниципалитет, отвечают представители двух партий, которые явно претендуют и на поддержку нелатышского электората. От партии "Стабильности!" на вопросы отвечает ее лидер Алексей Росликов, который в прошлой Рижской думе руководил комитетом развития, а партию Шлесерса "Латвия на первом месте" представляет Эмиль Якринс, который при прошлой думе руководил очень важным департаментом — сообщения. То есть эти два кандидата в депутаты имеют опыт практической работы в самоуправлении.

— Назовите, пожалуйста, свои три главных приоритета в новой Рижской думе.

Эмилс Якринс: — Рига явно пребывает в затяжной стагнации, нужно сделать все, чтобы оживить экономику и вернуть в город — прежде всего в центр — малый бизнес. Согласитесь, это совершенно ненормальная ситуация, когда исторический центр пестрит объявлениями "Сдаем" и "Продаем" и первые этажи зданий, особенно в Старой Риге, годами пустуют. Общее запустение — это, если хотите, визитная карточка нынешней правящей коалиции в Рижской думе. У нашей партии есть четкая программа оживления центра столицы и привлечения туристов. Это позволит и создать новые рабочие места для рижан, и оживить малый бизнес, и даст доход в городскую казну, что позволит и в большем объеме оказывать рижанам социальную и иную поддержку.

Еще один важный приоритет, в том числе и для меня как бывшего руководителя департамента сообщения, — это все, что связано с транспортом. Я имею в виду и приведение в порядок дорог, улиц, тротуаров, внутриквартальных дворов. Думаю, ваши читатели уже слышали, что наш лидер Айнарс Шлесерс намерен ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для всех, включая иногородних. Это значит, что и у нерижан будет возможность оставить свой автомобиль или за пределами Риги, или в каком–то столичном микрорайоне и дальше уже в центр, через мосты, передвигаться на бесплатном общественном транспорте. Если же иногородние, то есть те, кто задекларирован не в Риге, а в другом самоуправлении, все–таки захотят въехать в центр на своей машине, то есть по существу использовать рижские мосты как транзитный путь, то им тогда за въезд в центр придется заплатить.

Алексей Росликов: — Прежде всего мы хотим обратить свое внимание на школы. Это и возвращение для всех учащихся бесплатных горячих обедов, и — возвращение в школу учителей. Сегодня из–за бесконечных языковых проверок учителя просто увольняются и учащиеся остаются без педагогов.

Второй очень важный приоритет — это приведение в порядок жилых дворов во всех микрорайонах Риги. Столица от рижан в виде налогов ежегодно собирает свыше полутора миллиарда евро — эти деньги должны использоваться, или, точнее, возвращаться в город в виде приведенных в порядок внутриквартальных дворов, тротуаров и улиц. И еще один приоритет — и здесь, полагаю, у нас не будет разногласий и с вашей, Эмилс, партией — это наведение порядка в коммунальных вопросах. Тарифы на услуги в столице просто необоснованно высокие — начиная от вывоза мусора и заканчивая услугами на обслуживание домов, которые оказывает муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). Обслуживание, к примеру, теплосетей в домах, которые контролирует RNP, отдано частным компаниям — они получают огромные прибыли на этом. В общем, будем разбираться.

— Когда нынешние руководители Риги в прошлой думе были в оппозиции, они говорили, что мосты разрушаются. Спустя пять лет ситуация изменилась?

Эмилс Якринс: — Извините, но все проекты строительства мостов — и путепровода в Саркандаугаве, и четвертой очереди Южного моста — были разработаны и утверждены еще прошлой думой. Нынешняя дума и ее руководитель Кирсис ничего не сделал в этом отношении — ну разве что ленточки разрезал и смог выбить от государства средства на софинансирование этой четвертой очереди. И это все! Тем, кто придет в столичную думу после 7 июня, в наследство получат только неотремонтированные мосты, включая Вантовый мост. Нам придется все начинать с нуля.

Алексей Росликов: — Самое отвратительное, что сегодняшнее руководство столицы врет рижанам, уверяя, что асфальтирует гравийные дороги. В действительности же эти дороги просто покрываются легкой насыпью — и через очень короткое время все придется переделывать. В наше время, когда, кстати, мой сегодняшний визави Эмилс руководил департаментом сообщения, гравийные дороги ремонтировались куда как более основательно.

Эмилс Якринс: — Посмотрите: участки юрмальской трассы, которые совсем недавно были капитально отремонтированы, то есть заасфальтированы, опять ремонтируются.

— Но вернемся к вопросу, который волнует тысячи рижан — нужно ли реформировать уже упомянутый вами Rīgas namu pārvaldnieks?

Алексей Росликов: — Сегодня на фоне претензий рижан к качеству работы RNP появились десятки частных обслуживающих компаний, и они предлагают более качественные услуги по более доступной цене. Поэтому надо смотреть — не исключаю, что RNP придется расформировывать.

Эмилс Якринс: — Ясно одно — RNP не вкладывает эффективно те деньги, которые это предприятие получает от собственников (жильцов) многоквартирных домов. А деньги очень большие — на счетах RNP аккумулируется порядка 60 миллионов евро.

— Намерены ли вы сокращать количество работников в столичной думе?

Эмилс Якринс: — Прежде всего нужно прекратить нецелевые расходы, разбазарирование средств. Например, департамент мобильности, который прежде был департаментом сообщения, закупил за огромные средства специальные пылесосы для сбора пыли в городе. И это несмотря на то, что город за 150 миллионов заключил долгосрочный договор на обслуживание улиц. Возникает вопрос: зачем нужно было еще закупать пылесосы и зачем, если есть договор на обслуживание, держать управление по приведению в порядок территорий, состоящее из восьми человек?! И это только один пример "умелого управления" городом. Понятно, что оптимизация давно назрела.

Алексей Росликов: — При прошлых думах было четыре исполнительные дирекции, и четыре их руководителя отвечали за порядок — каждый в своем предместье Риги. Новая власть эти дирекции ликвидировала и создала некие центры поддержки в микрорайонах — теперь бегают какие–то 40 активистов, а спросить не с кого. Кому такая реформа нужна?

Эмилс Якринс: — Нынешняя коалиция перемен оставляет нам тяжелое наследство — чего стоят эти, говоря словами Шлесерса, "золотые сваи", построенные в рамках проекта Rail Baltica! Ведь понятно, что никакие поезда ходить в итоге через центр Риги не будут. В общем, времени на раскачку у нас не будет, нужно будет сразу же браться за работу.