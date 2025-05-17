У Минфина Латвии появилась идея обрезать пенсии: кому и насколько?

Реформа системы пенсий по выслуге лет переходит из области рассуждений в реальную плоскость.

Об свидетельствует доклад Минфина о сегодняшней финансовой ситуации и прогнозах на ближайшее будущее, который глава минифина представил Сейму на минувшей неделе.

Политики к этой системе подбирались давно — еще в начале работы Сейма прошлого созыва, то есть во времена первого правительства Кариньша. Однако дискуссии в кулуарах власти… ни к какому результату не привели.

Политики по большей части не хотели "влезать" еще и в эту пенсионную систему. Экономии получится немного, зато шума будет хоть отбавляй.

Но теперь, кажется, правящие "дозрели" до необходимости пойти на непопулярные меры и увеличить возраст выхода на пенсию по выслуге лет. Почему?

Во–первых, тенденция такова, что с каждым годом количество таких пенсионеров растет, а с учетом еще и роста самих пенсий, значительно увеличиваются расходы на выплаты этих пенсий. Так, в минувшем году на эти цели было истрачено порядка 108 миллионов евро.

Вот еще несколько статистических данных для характеристики ситуации. В 2016 году насчитывалось 10588 пенсионеров по выслуге лет при средней пенсии по выслуге лет — 399,79 евро. В 2018–м такой вид пенсии получали уже 10 666 человек при средней пенсии 475,97.

И вот в декабре прошлого года таких пенсионеров уже значилось 11 403 при среднем размере пенсии 892,94.

Очевидно, что и в дальнейшем расходы бюджета на эти цели будут только возрастать.

Во–вторых, далеко не все, оформив пенсию по выслуге лет, остаются на рынке труда — уже на другой работе, — и проходят переквалификацию. Многие просто отдыхают, получая данную пенсию. И это значит, что фактически государство должно содержать по местным меркам еще достаточно молодых, 50–55–летних, людей.

А артисты балета, к примеру, вообще могут оформить пенсию по достижении 38 лет.

Министр финансов выразил надежду, что уже осенью удастся принять решение о постепенном повышении возраста выхода на пенсию по выслуге лет.

По слухам, после переходного периода — с 2027–го или 2028 года, — возраст выхода на пенсию по выслуге лет будут увеличивать на один год ежегодно. То есть те, кто, по закону, должны были бы получать пенсию в 50 лет, смогут ее оформить в 51, а те, кто в 55 — по достижении 56–летнего возраста, и т. п.