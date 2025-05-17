Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У Минфина Латвии появилась идея обрезать пенсии: кому и насколько? 1 6287

Политика
Дата публикации: 17.05.2025
BB.LV
У Минфина Латвии появилась идея обрезать пенсии: кому и насколько?

Реформа системы пенсий по выслуге лет переходит из области рассуждений в реальную плоскость.

Об свидетельствует доклад Минфина о сегодняшней финансовой ситуации и прогнозах на ближайшее будущее, который глава минифина представил Сейму на минувшей неделе.

Политики к этой системе подбирались давно — еще в начале работы Сейма прошлого созыва, то есть во времена первого правительства Кариньша. Однако дискуссии в кулуарах власти… ни к какому результату не привели.

Политики по большей части не хотели "влезать" еще и в эту пенсионную систему. Экономии получится немного, зато шума будет хоть отбавляй.

Но теперь, кажется, правящие "дозрели" до необходимости пойти на непопулярные меры и увеличить возраст выхода на пенсию по выслуге лет. Почему?

Во–первых, тенденция такова, что с каждым годом количество таких пенсионеров растет, а с учетом еще и роста самих пенсий, значительно увеличиваются расходы на выплаты этих пенсий. Так, в минувшем году на эти цели было истрачено порядка 108 миллионов евро.

Вот еще несколько статистических данных для характеристики ситуации. В 2016 году насчитывалось 10588 пенсионеров по выслуге лет при средней пенсии по выслуге лет — 399,79 евро. В 2018–м такой вид пенсии получали уже 10 666 человек при средней пенсии 475,97.

И вот в декабре прошлого года таких пенсионеров уже значилось 11 403 при среднем размере пенсии 892,94.

Очевидно, что и в дальнейшем расходы бюджета на эти цели будут только возрастать.

Во–вторых, далеко не все, оформив пенсию по выслуге лет, остаются на рынке труда — уже на другой работе, — и проходят переквалификацию. Многие просто отдыхают, получая данную пенсию. И это значит, что фактически государство должно содержать по местным меркам еще достаточно молодых, 50–55–летних, людей.

А артисты балета, к примеру, вообще могут оформить пенсию по достижении 38 лет.

Министр финансов выразил надежду, что уже осенью удастся принять решение о постепенном повышении возраста выхода на пенсию по выслуге лет.

По слухам, после переходного периода — с 2027–го или 2028 года, — возраст выхода на пенсию по выслуге лет будут увеличивать на один год ежегодно. То есть те, кто, по закону, должны были бы получать пенсию в 50 лет, смогут ее оформить в 51, а те, кто в 55 — по достижении 56–летнего возраста, и т. п.

Читайте нас также:
#пенсии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
45
0
0
21
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    21-го мая

    Обрезание -это наше все...

    1
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Глава комитета возмущена: латвийским спортсменам придется соревноваться с российскими
Глава комитета возмущена: латвийским спортсменам придется соревноваться с российскими
«Единство» избрало своим председателем Юревица. Но кто это, и почему именно его?
«Единство» избрало своим председателем Юревица. Но кто это, и почему именно его? Эксклюзив!
Сейчас сложное время как в мире, так и в Латвии - премьер
x.com/EvikaSilina
Вызов министра на ковер, дисциплина и коалиция. Будет продолжение скандала?
Фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!
x.com/edgarsrinkevics
Агрессия России выходит за пределы Украины и угрожает Европе - Пуданc 4 378
x.com/edgarsrinkevics
Президент Латвии рассказал о новых оборонных планах НАТО 1 334
Отказ от Стамбульской конвенции - шаг назад в области прав человека
Отказ от Стамбульской конвенции - шаг назад в области прав человека 1 318
Не стоит переоценивать непобедимость России - латвийский министр
Не стоит переоценивать непобедимость России - латвийский министр 12 411

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
ЧП и криминал
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро 171
Обсуждаются новые удары по Ирану - Лавров
В мире
1
Обсуждаются новые удары по Ирану - Лавров 1 219
Названа редкая причина необъяснимого набора веса
Lifenews
Названа редкая причина необъяснимого набора веса 212
Домашняя курица сбежала от хозяина за 40 километров на автомобиле
Lifenews
Домашняя курица сбежала от хозяина за 40 километров на автомобиле 165
Глава комитета возмущена: латвийским спортсменам придется соревноваться с российскими
Политика
Глава комитета возмущена: латвийским спортсменам придется соревноваться с российскими 1498
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
ЧП и криминал
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 234
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
ЧП и криминал
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро 171
Обсуждаются новые удары по Ирану - Лавров
В мире
1
Обсуждаются новые удары по Ирану - Лавров 1 219
Названа редкая причина необъяснимого набора веса
Lifenews
Названа редкая причина необъяснимого набора веса 212

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео