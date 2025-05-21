Дума как родитель, неспособный накормить детей: суд Сатверсме принял решение по Резекне

Сейм распустил Резекненскую городскую думу в прошлом году в соответствии с Сатверсме, признал в своём решении Конституционный суд (Суд Сатверсме), пишет ЛЕТА.

Как сообщили в суде, статью 1 закона о роспуске Резекненской городской думы, на основании которой была распущена дума, Конституционный суд признал соответствующей статьям 1 и 101 Сатверсме.

Заявление в Конституционный суд было подано от имени думы. Решение обратиться в суд было принято большинством отстранённых депутатов на предпоследнем заседании думы, несмотря на возражения оппозиции, которая настаивала, что инициатива должна исходить исключительно от правившей в Резекне партии Александра Барташевича "Вместе для Латвии".

Конституционный суд пришёл к выводу, что дума Резекне систематически и неоднократно нарушала нормативные акты при разработке и утверждении бюджетов как на 2023, так и на 2024 год. Дума брала на себя обязательства, превышающие доступные финансовые ресурсы, и задерживала получение государственного займа, тем самым создавая риск новых убытков.

Председатель суда Ирена Куцина подчеркнула, что бюджет самоуправления нельзя рассматривать отдельно от общей бюджетной системы государства. Если самоуправление действует с нарушениями и оказывается в финансовой ситуации, при которой требуется значительное вмешательство государства, это влияет на общую финансовую стабильность и развитие страны, затрагивая интересы всех её жителей.

По её словам, серьёзность нарушений в сфере бюджета самоуправления следует оценивать в контексте угрозы выполнения автономных функций самоуправления и влияния на общество в целом. Государству необходимо предотвратить такие ситуации своевременно, а не ждать наступления серьёзных последствий.

Суд указал, что действия думы, особенно в условиях серьёзных финансовых проблем, могли поставить под угрозу выполнение функций самоуправления, нанеся ущерб как жителям города, так и обществу в целом. Нарушения были признаны существенными, а значит, были основания для роспуска думы, как это предусмотрено законом о самоуправлениях.

Суд установил, что государство использовало доступные механизмы надзора и финансовые ресурсы, чтобы исправить ситуацию, однако действия думы противоречили цели — обеспечению законной и стабильной работы в интересах жителей. Неспособность думы надлежащим образом выполнять административные задачи препятствовала её функционированию как субъекта публичного права.

Также суд указал, что принятие бюджета на 2024 год само по себе не доказывает, что дума в дальнейшем смогла бы действовать законно. В итоге суд признал, что роспуск Резекненской думы как мера контроля законности в демократическом правовом государстве был необходим.

Решение Конституционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Судья Конституционного суда Яутрите Бриеде на пресс-брифинге указала журналистам, что, чтобы Сейм мог распустить городскую думу, он должен учитывать закреплённый в Сатверсме принцип самоуправления, что означает: Сейм сам должен соблюдать установленные им законы.

В рассматриваемом деле Сейм сослался на норму Закона о самоуправлениях, в которой указано, что самоуправление допустило существенные нарушения правовых норм.

Резекненской думе вменялось в вину то, что она неумело формировала бюджеты на 2023–2024 годы — то есть брала на себя финансовые обязательства в то время, когда у неё уже были проблемы с бюджетом.

Бриеде подчеркнула, что, вероятно, самоуправление рассчитывало, что государство покроет эти обязательства, но государство таких обещаний не давало. Планирование городского бюджета судья сравнила со строительством частного дома, из-за которого родители не смогли бы накормить своих детей.

Как уже сообщалось, 20 июня 2024 года Сейм в окончательном чтении принял закон о роспуске Резекненской городской думы. После роспуска начала работу временная администрация.

Правительство и Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) инициировали принятие этого закона, указав, что дума нарушила закон "О бюджете и финансовом управлении", закон "О бюджетах самоуправлений" и закон о самоуправлениях, не обеспечив выполнение своих функций и игнорируя интересы государства и жителей Резекне.

VARAM отметило, что дума систематически проявляла некомпетентность и сознательно совершала противоправные действия при разработке, принятии и исполнении бюджета 2023 года, а также при подготовке бюджета на 2024 год.

Государственные органы не получили уверенности в том, что при действующем составе думы финансовая ситуация может измениться. Это ставило под угрозу выполнение автономных функций самоуправления и работу администрации.

При бывшем мэре Резекне Александре Барташевиче город оказался в тяжёлой экономической ситуации и больше не мог выполнять свои финансовые обязательства. Осенью 2023 года в Резекне были зафиксированы финансовые нарушения, приведшие к невозможности покрывать обязательства. В таких условиях министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") отстранила Барташевича от должности. Он оспаривает своё отстранение в суде.

Председатель думы был отстранён за серьёзные и систематические нарушения при руководстве её работой и организации бюджетного процесса.