Вырвать деньги: власти Латвии мечутся между экономией и новыми затратами

Еще совсем недавно Минфин подготовил доклад о прогрессе в области фискальной политики, где рисовал весьма радужные сценарии экономического развития Латвии. Этот доклад был отправлен и в Брюссель.

Но, видимо, оценки латвийских экспертов Еврокомиссию не впечатлили – она понизила прогноз экономического роста Латвии до 0,5% от ВВП! То есть фактически никакого реального экономического роста в этом году не ожидается – таким образом, уже третий год продолжается стагнация в экономике.

Скорбное падение экономики

Отметим, что в самом Минфине прогнозировали рост латвийской экономики в этом году в пределах 1,2% от ВВП.

Брюссель, впрочем, прогнозирует рост латвийской экономики в следующем году – в размере 2% от ВВП. Это, конечно, лучше, чем 0,5%, однако и затраты бюджета запланированы в разы больше – напомним, что только на оборону правительство планирует дополнительно потратить порядка 580 миллионов евро. На реализацию же второго приоритета премьера Силини – улучшения демографии – необходимо не менее 133 миллионов евро!

Сократить наполовину!

Если премьер действительно не хочет повышать налоги, как она неоднократно в последнее время заявляла, то остается совсем немного вариантов для получения дополнительных средств в казну – это заимствования (и, стало быть, увеличение бюджетного дефицита) и жесткая экономия госрасходов.

По существу, необходимо реальное сокращение госуправления минимум на 20 процентов и объединение министерств, о чем, напомним, недавно заикнулся министр финансов Арвилс Ашераденс. Пока, правда, никакого плана объединения министерств нет – есть только отдельные идеи, которые озвучивают министры. Так, глава Минэкономики Виктор Валайнис фактически предложил ликвидировать Министерство умной администрации и по делам самоуправлений, передав функции надзора за самоуправлениями МВД.

Но, разумеется, требуется куда более масштабная оптимизация. По большому счету, нужно было бы сократить… половину министерств. Так, на базе министерств экономики, земледелия и сообщения можно было бы создать министерство народного хозяйства. Минкульт присоединить к Минобразу, Минклимата и энергетики или тоже присоединить к министерству народного хозяйства или объединить с Министерством умной администрации и по делам самоуправлений. К Минблагу присоединить Минздрав, добавив к этому объединенному министерству и департамент по вопросам окружающей среды. «Нетронутыми» в этой ситуации остаются МВД, Минобороны, МИД, Минюст и Минфин.

Так можно и 800 миллионов отыскать!

Если бы власти пошли на столь масштабные реформы, то без труда высвободили бы на заявленные приоритеты порядка 700–800 миллионов. Кстати, социальные партнеры правительства в лице Торгово-промышленной палаты, Конфедерации работодателей и Совета иностранных инвесторов в своем меморандуме как раз предлагали сократить все расходы бюджета на 5%, что уже должно дать экономию в размере 850 миллионов евро.

Если правительство не в состоянии создать условия для реального экономического роста, то ничего другого не остается, как… начать жить скромнее. Очевидно, что минимум на два года – до лучших времен – следует заморозить рост зарплат в госсекторе. Иначе опять-таки вместо экономии будут новые траты.

Вновь требуют повышения зарплат

Но, кажется, у нас с экономией так же, как и с борьбой с бюрократией, – только на словах! Напомним, что месяц назад Минсообщения вышло в правительство с инициативой… отменить потолок повышения зарплат во всех государственных обществах капитала (предприятиях), которые находятся под надзором Минсообщения!

Как известно, в этом году был установлен потолок повышения зарплат во всех госучреждениях, кроме полиции и других служб обеспечения безопасности страны. Зарплаты не могут вырасти более чем на 2,6%. Однако теперь Минсообщения просит для почти всех «своих» предприятий сделать исключение и позволить им все-таки повысить оклады в большем размере.

В числе предприятий, работникам которых министерство хочет поднять оклады, и Eiropas dzelzceļa līnijas, отвечающее за провальный проект Rail Baltica, и Latvijas dzelzceļš, которое теперь выживает только за счет госдотаций, и даже airBaltic, которое прошлый год закончило с убытками в размере 118 миллионов, а в первом квартале зафиксировало убытки на уровне 29,3 миллиона евро!

А Минфин против…

Вполне возможно, что эта просьба Минсообщения была бы удовлетворена, однако… в прессе поднялся шум и политики вынуждены были реагировать. Свое неудовольствие инициативой Минсообщения выразил и президент. И вот уже Министерство финансов на днях направило в правительство письмо о том, что не намерено согласовывать данное предложение коллег из Минсообщения.

В своем письме Минфин обращает внимание на то, что с каждым годом число работников Eiropas dzelzceļa līnijas только растет: в 2021-м их было 58, в 2022-м – 84, годом позже – 97, а в 2024-м – уже 118. В Минфине пока не видят оснований для того, чтобы повышать потолок роста зарплат в этом предприятии, равно как и в airBaltic. Минфин против и желания Минсообщения поднять зарплаты работникам Латвийского телерадиоцентра. В Минфине полагают, что это предприятие могло бы передать те или иные работы – на основании тендера – частным структурам.

В Минсообщения, правда, не растерялись и подготовили два других проекта решения Кабмина – об увеличении зарплатного фонда Латвийскому телерадиоцентру и агентству Latvijas gaisa satiksme. Как говорится, не мытьем, так катаньем…

Интересно будет посмотреть, удастся ли в итоге Минсообщения продавить этот вопрос? Примечательно, что вообще-то от этого ведомства ждут другого – сокращения расходов. Дождутся ли…

Что скажет премьер?

Оппозиция, да и сами партнеры «Нового Единства» по правительству намекали Эвике Силине на недостаток у нее лидерских качеств.

Уже к сентябрю мы увидим, насколько реально удастся премьеру сократить госрасходы и не допустить «исключения из правил», когда зарплаты в госсекторе все равно продолжают расти – независимо от экономической ситуации.