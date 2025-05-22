Латвийским супермаркетам дали срок: власти выдвинули торговцам ультиматум

Торговцам дали неделю на то, чтобы те подписали подготовленный Министерством экономики меморандум. Если не подпишут, то тогда в Сейме примут "жесткие законодательные меры".

Ценник непоколебим

"Дальше тянуть нельзя! Пора уже действовать!" — заявил министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян), призвав парламентариев ускорить рассмотрение законопроекта о регулировании цен при условии, что торговцы… не возьмутся за ум.

Еще осенью министр экономики громко заявил о намерении добиться уменьшения цен на основные продукты питания. Ради этой цели министр даже готов на беспрецедентный для рыночной экономики шаг — вмешательство государства в ценообразование! Время шло, никаких решений не было принято, а цены, напротив, только росли.

В начале года правительство все–таки дало зеленый свет первой части плана Валайниса по укрощению цен. Напомним: были подготовлены поправки в Закон о предотвращении недобросовестной коммерческой практики. Поправки предусматривают, в частности, запрет торговцам применять на отечественные продукты более высокие наценки, чем на однородные импортные продукты. Также поправки обязывают торговцев быстрее рассчитываться с поставщиками за проданный товар.

Предложенные изменения в закон были встречены торговцами в штыки, возражения и сомнения в эффективности предлагаемых законодательных решений возникли и у депутатов Сейма — после того, как поправки поступили уже в парламент. В итоге комиссия Сейма по народному хозяйству отложила рассмотрение поправок, призвав все стороны к диалогу и поиску компромисса. С тех пор прошло еще два месяца… Комиссия не спешила возвращаться к очень щекотливому вопросу. А цены, между тем, продолжили расти — напомним, что за год продукты питания подорожали на 7,3%. Именно удорожание продуктов и привело к резкому скачку инфляции в стране.

Лучше договориться

И вот на последнем коалиционном заседании правящие решили придать процессу обуздания цен ускорение. Вчера на заседании комиссии по народному хозяйству глава минэкономики призвал уже на следующей неделе вернуться к рассмотрению законопроекта о запрете недобросовестной практики торговли, если до этого торговцы не подпишут меморандум, взяв на себя определенные обязательства.

С содержанием меморандума депутатов вчера познакомил парламентский секретарь Миэкономики Юргис Миезайнис. Итак, торговцам предлагается подписаться под тремя обещаниями — о создании корзины продуктов с низкой ценой, о создании устройства сравнения цен на основные продукты питания и о том, чтобы способствовать продаже отечественных продуктов.

Поясним суть этих обещаний. Создание корзины продуктов с низкой ценой означает, что в каждом сегменте должен быть хотя бы один продукт с самой низкой ценой — например, сегмент молока или сметаны, или колбасы, или овощей… С определенной периодичностью один продукт с низкой ценой заменяет другой продукт с низкой ценой в том же сегменте. Если мы говорим о поддержке отечественных производителей, то торговцы берут на себя обязательство не завышать цены на местные продукты — в сравнении с импортными.

Что же касается "устройства сравнения цен", то речь идет о создании интернет–портала, на котором можно найти информацию о ценах на одни и те же базовые продукты питания от основных торговых сетей. И покупатель может сравнить, в каком из магазинов той или иной торговой сети сегодня, к примеру, скидки на хлеб, сметану или сыр.

Однако если все–таки участники рынка меморандум не подпишут, то тогда уже в следующую среду депутаты Сейма вернутся к рассмотрению жестких поправок в закон. Кстати, вчера на заседании депутаты выразили недоумение, почему их даже с текстом меморандума до сих пор не познакомили. На что был получен ответ, что сперва торговцы должны его подписать и потом уже депутаты смогут с ним ознакомиться.

Но если меморандум в итоге не будет подписан, то это еще не значит, что законопроект удастся быстро принять — вчера сеймовские юристы предупредили: документ в его нынешнем виде создает риски оспаривания в Конституционном суде. То есть многие нормы придется переработать…

Логика Министерства экономики понятна: лучше договориться с торговцами, чем… принимать законы, которые в итоге все равно будут оспорены. К тому же регулирование цен в условиях свободной конкуренции и рыночной экономики — это весьма опасная затея.

А стоимость все выше и выше…

Так или иначе, но очевидно одно: цены на продукты продолжают в Латвии расти, причем зачастую уже даже невозможно найти объективные причины для роста цен.