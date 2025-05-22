Олег Буров: «Надо срочно решать жилищные вопросы»

На этой неделе комиссия Сейма по госуправлению и делам самоуправлений продолжила обсуждать поправки в рамках решения "жилищных вопросов" — на сей раз депутаты, работающие в данной комиссии, рассматривают законопроекты, регулирующие порядок погашения долгов за квартиру при продаже жилья, и предоставление самоуправлением служебных квартир для специалистов. Недавно же были приняты важные изменения в нормативные акты, которые призваны ускорить принятие решений по реновации, по проведению ремонтных работ в многоквартирных домах. Об этой работе профильной комиссии парламента и о других актуальных вопросах повестки дня комиссии рассказывает ее председатель Олег Буров.

Спасти многоквартирные дома

— Фактически все последние месяцы руководимая вами комиссия рассматривает те или иные изменения, которые касаются подавляющего большинства латвийцев — речь идет о жилищной собственности. Почему именно сейчас комиссия занялась этими вопросами?

— На самом деле изменения в законы, регулирующие вопросы жилищной собственности, назрели давно, и я рад, что наконец удалось продвинуться в решении актуальных вопросов жилищной политики. Все началось еще в первой половине 90–х годов, когда с помощью сертификатов латвийцы смогли получить свою первую собственность — квартиру в многоквартирном доме, где они и проживали с советских времен. Однако собственность — это не только богатство, но и ответственность. Тогда мы это до конца не понимали. Так или иначе, но и по сей день по разным причинам не удалось создать эффективную систему принятия решений собственниками квартир в таких многоквартирных домах. А ведь с тех пор прошло еще три десятилетия, и техническое состояние жилья, построенного в советское время, продолжило ухудшаться. Понятно, что дома нуждаются уже не только в ремонте, но и в существенной реновации.

Впрочем, даже принять решение о текущих ремонтах в домах ой как было нелегко — зачастую на собраниях просто не было кворума, а решение, согласно прежнему законодательству, можно было принять только большинством — то бишь 50% собственников плюс один голос. Чтобы хоть как–то сдвинуть принятие решений с мертвой точки, были разработаны и одобрены Сеймом поправки, которые предполагают двух— или даже трехступенчатую процедуру. Итак, сперва на собрании необходимо принять решение при наличии не менее 51% собственников квартир. Если кворум собрать не удается, то созывается новое собрание, где для кворума достаточно уже трети собственников, при этом для принятия решений достаточно, чтобы за проголосовала половина от присутствующих. Иными словами, если в доме 100 квартир, то при втором собрании для принятия решений необходим кворум в 34 собственника, и решение считается принятым, если за него проголосовало 18 собственников. Такое решение, правда, можно отменить, но опять–таки собранием в присутствии 51% собственников.

Введение так называемого малого кворума необходимо, чтобы начать приводить жилье в порядок — это в конечном счете в интересах самих жильцов. Иначе дома просто будут разрушаться на глазах!

Кредиты на ремонт, лифты и реновацию

Сейчас комиссия Сейма по итогам длительного экспертного обсуждения продвигает законопроект, который позволяет собственникам квартир создавать жилищную общность с регистрацией в системе BIS, то есть в информационной строительной системе. Такой закон необходим, чтобы банки могли выдавать кредиты собственникам жилья и на реновацию дома, и, к примеру, на замену лифтов. Мы знаем, что большинство лифтов в домах еще советского производства или позднего белорусского производства, и, по известным причинам, достать запчасти на такие лифты сейчас крайне сложно. Да и в любом случае лифты уже отжили свой срок эксплуатации и нуждаются в замене. А новый лифт может обойтись примерно в 60 тысяч евро. Понятно, что для жильцов это очень дорого! Наличие же общности жильцов как своего рода юридического образования позволит банкам выдать кредит, к примеру, на половину стоимости лифта, а вторую половину могло бы предоставить самоуправление — таким образом, жильцы бы смогли приобрести новый лифт.

— Комиссия еще рассматривает вопрос о порядке погашения долгов при продаже жилья…

— Да, это еще одна застарелая проблема, когда покупатель приобретает квартиру у предыдущего собственника, не располагая информацией о задолженностях. И потом его ждет неприятный сюрприз… Подготовленные поправки в законы позволят будущему собственнику при отчуждении жилья у предыдущего владельца получить всю информацию о задолженностях — и за коммунальные услуги, и за обслуживание дома, и по налогу на недвижимость, и в накопительный фонд. Покупатель или вместе с продавцом решит, кто оплачивает долги, или сумма продажи жилья должна быть уменьшена на сумму долга, если этот долг будет погашать новый владелец.

Бюрократы не победят бюрократию

— Руководимая вами комиссия "курирует" и такую нынче популярную тему, как борьба с бюрократией…

— К сожалению, мы этот вопрос "не курируем". Я изначально сказал, что если борьбу с бюрократией поручено проводить самим бюрократам, то понятно, кто в итоге победит — бюрократы, разумеется! И когда мы одно из заседаний хотели посвятить обсуждению результатов борьбы с бюрократией — хотя бы промежуточных, то директор Госканцелярии пришел на комиссию… с пустыми руками. То есть на тот момент он ничего не мог нам представить. Как я понимаю борьбу с бюрократией? Система должна быть такой, чтобы государственные и муниципальные структуры не запрашивали у жителей и у юридических лиц информацию, которая уже имеется в различных Регистрах! Если мы видим, что та или иная структура дублирует функции, то такую структуру нужно упразднить и клерков или переместить на другую работу или позволить им перейти в частную сферу.

А зарплаты просто заморозить!

— А как вы относитесь к идее замораживания роста зарплат в госуправлении? В этом году чиновникам все равно позволили увеличить оклады, хоть и в пределах 2,6%.

— Моя позиция такова: я считаю, что в нынешней экономической ситуации, когда государство явно испытывает трудности с бюджетом, нужно было бы до лучших времен заморозить рост зарплат во всем госуправлении — начиная от депутатов и заканчивая работниками министерств и ведомств. Насколько заморозить? Минимум на пару лет. Ничего бы страшного не случилось, учитывая, что до недавнего времени зарплаты в госсекторе росли очень стремительно! И эти зарплаты выше, чем у работников самоуправления и теперь уже зачастую и в частном секторе.