Силиня: Латвии важно, чтобы не был смещен фокус с Украины 9 1086

Дата публикации: 26.06.2025
LETA
Силиня: Латвии важно, чтобы не был смещен фокус с Украины
Латвии и региону важно, чтобы не был смещен фокус с Украины, заявила журналистам премьер-министр Эвика Силиня по прибытии в столицу Бельгии на проходящую в Брюсселе встречу стран Евросоюза (ЕС) и их глав.

Она подчеркнула, что позиция Латвии по вопросам санкций против России всегда была жесткой и Латвия хочет, чтобы и 18-й пакет санкций ЕС против страны-агрессора был одобрен. В том числе для Латвии важно, чтобы под санкции попали суда, с помощью которых осуществляется деятельность российского теневого флота, а также то, чтобы замороженные финансовые средства России таковыми и остались.

"Очень важно для нашего региона и Латвии, чтобы не сместился фокус с Украины", - подчеркнула премьер-министр.

Об этом она также написала в четверг на сайте "X". Силиня отметила, что в начатой Россией войне Украина защищает не только свою свободу, но и нашу безопасность, и общие ценности. "Для меня важно, что мы в Европе едины и оказываем реальную поддержку Украине. Необходимо четко показать России, что давление не ослабнет, пока не будет достигнут справедливый и продолжительный мир", - заявила Силиня.

Кроме того, она особо отметила, что укрепление восточной границы является одним из ее приоритетов на переговорах с европейскими лидерами в Брюсселе. Латвия вместе с Эстонией, Литвой и Польшей уже подготовила совместное письмо, чтобы решить проблемы безопасности на внешних границах.

Совещание завершится в пятницу, 27 июня.

#война в украине #эвика силиня
  • 27-го июня

    эта игра уже давно проигранна, и только глупец этого не видит

  • З
    Злой
    27-го июня

    Фицо молодец, заблокировал!

  • A
    Aleks
    27-го июня

    Силиня -мазохистка или даже садомазохистка?! Украинский режим совершенно не ценит хорошего отношения,о чем не раз заявляло руководство Польши.У эстонских бизнесменов отжимают недвижимость на 300 млн долларов,кинули наше предприятие,запретив использовать латвийские вагоны,что в итоге окажется тем же отжимом и все равно мы будем помогать Украине....Это уже какое то извращение ...Абу Мерин,ау...Подлечи людей чуток.Дай им какое лекарство,чтобы у них проснулось чувство собственного достоинства и национальные интересы Латвии,потому что кроме убытков не вижу никаких плюсов для страны Для Силини и Кагала вижу и очень много .

  • Мп
    Мимо проходил
    27-го июня

    Еще бы это не было Латвии важно - когда Путин разберется с Украиной, он ненароком может обратить внимание, как вы третитуете русских детей и стариков...

  • A
    Aleks
    Мимо проходил
    27-го июня

    Изучите Конституцию РФ-там о русских и слова нет😛Россия уже выплатила пенсии своим русским пенсионерам в Латвии?👽 Меньше всего власть России и Путина интересуют русские.Ну только в виде могилки на уже переполненных кладбищах в России,которые не меньше,чем на Украине,где Зеленского так же интересуют украинцы .

  • З
    Злой
    26-го июня

    А новый порноролик?

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го июня

    Интересно, а сколько авто и каких марок полицаям удалось конфисковать в помощь Украине на этот праздник Лиго? Я имею ввиду именно на сельских дорогах или своих пуйшей с миром отпускали за взятки?

  • Ч
    Чангл
    26-го июня

    Она похоже не знает, что окраина просрала самый жирный кусок лития. Теперь этот чемодан не то что без ручки, но ещё и порваный

  • A
    Aleks
    Чангл
    27-го июня

    По версии Блумберга российские миллиардеры одной этнической группы стали богаче за год на 26 млрд.долларов.Вот и вся суть то ли СВО,то ли войны,то ли геноцида .Полезных ископаемых на новых российских территориях на 18 трл.долларов. Теперь можно и с Трампом поторговаться...😛

