Народное хозяйство Латвии возвращается к плановому подходу. Например, Социальный план климата – огромный документ в 122 страницы, где прописано все касаемо выбросов парниковых газов, утепления зданий, электропоездов.

Национальная экономика и социалка взята комплексно – однако исключительно через призму, которая могла бы понравиться девочке Грете. Вообще-то большие оптимисты сидят у нас в Министерстве климата и энергетики (KEM) – по их мнению, «железнодорожный транспорт в Латвии является одним из доступнейших в Европе, и поездка из Риги в Резекне стоит 8,90 евро за примерно 230 км, что меньше, чем базовая цена услуги коммерческого маршрута». Долой двигатели внутреннего сгорания!

Электрички на батарейках

В настоящее время рельсовое сообщение в стране в целом не отвечает стандартам качества – в первую очередь недостатками старых дизельных поездов в документе KEM называются «отсутствие туалетов и удобного входа». Что есть, то есть. Однако, как показал опыт эксплуатации «шкодовских» электричек, последние тоже не без греха. В особенности поражают количеством технических отказов в зимнее время. Чехия, конечно же, обладает климатом помягче нашего – но уж не настолько...

«Плохое ускорение приводит к долгому времени поездки, что неконкурентоспособно с автомашинами», – критикует министерский план дизели родного Рижского вагоностроительного.

Ноу-хау, которое вскоре всколыхнет железнодорожную сеть ЛР, это батарейные электропоезда. Предполагается, что на них будут достигаться самые дальние станции – к примеру, Даугавпилс. Нужна и соответствующая инфраструктура, которая тоже пойдет на пользу регионам: «Создание зарядных станций охватывает обширную территорию страны, включая более периферийные регионы с ярко выраженной проблемой транспортной бедности и экологически чувствительные территории с высокой интенсивностью посещений (например, в окрестностях Сигулды и Цесиса). Латгалия является одним из социально наименее развитых регионов Латвии, Ливаны и Аташиене соединяют Латгалию с Видземе и центральной частью, Цесис и Сигулда находятся вблизи территорий Naturs 2000, и дружественный среде транспорт важен для защиты территорий и уменьшения выбросов.

Станция зарядки обеспечивает быструю зарядку, которая, в свою очередь, влияет на формирование расписания движения поездов, и положительно влияет на достижимость региона за счет продления обслуживаемого ареала и обеспечения единой и современной транспортной сети».

Итого, 23 600 000 евро планируют потратить на закупку 2 электропоездов на аккумуляторах, а также 16 000 000 евро на создание 6 зарядных станций. По Даугавпилсской линии – в Ливанах и Даугавпилсе, по Валкской – в Сигулде и Цесисе, по Резекненской – в Резекне и Аташиене. Тем самым нам удастся «способствовать безредной для среды мобильности и уменьшить зависимость транспорта от ископаемого топлива».

Эти микроавтобусы РАФ уже полвека назад ездили на электричестве.

В представленном Кабинету министров плане особо подчеркивается, что все – для народа: «Мероприятие реализуется для создания инфраструктуры государственной железной дороги публичного пользования, которая не носит коммерческого характера, и для осуществления пассажирских перевозок согласно договору заказа услуг общественного транспорта».

Не забудут и про железнодорожные станции – сейчас по Латвии, вместе с остановочными пунктами, их насчитывается 138. Переоборудовано же по современной спецификации – только 48. На прочих в ближайшие годы, с помощью евросредств, проведут реконструкцию (подъем) перронов, а также оборудуют возможностями для хранения велосипедов. Приехал из Риги – и, не спеша, крути педали до хутора. Лепота!

60 миллионов для малообеспеченных

Пожалуй, узнав про такую сумму, что дорогое государство собралось бы раздать небогатым латвийцам, последние бы весьма обрадовались. Да, есть такой план, который министр климата и энергетики Каспарс Мелнис («Новое Единство») представил 1 июля на заседании правительства. Однако имеется два «но» – эта денюжка планируется на довольно долгий период, с 1 января 2026 по 31 декабря 2030 года, к тому же не просто на бедность давать будут – а в качестве «поддержки приобретения электромобилей малозащищенным домохозяйствам»! Уже в процессе выдачи средств будет производиться коррекция, «анализируя ее влияние на каждое мероприятие поддержки, обеспечивая достижимую в ее рамках целевую аудиторию...»

Неплохое количество новых владельцев предусмотрено планом господина Мелниса – 7000! Вот бы этот объем да на местного производителя распространить. Фантастика, скажете вы, ан нет. В те времена, когда плановая экономика была действительным двигателем народного хозяйства, многодетные семьи могли приобрести даже микроавтобус «Латвия».

А вот что касается электромобилей, то они в нашей республике делались по полной программе:

1974 г. РАФ-2204. Короткобазный переднеприводной электромобиль на базе РАФ-2203 для работы в маршрутном такси. Построено 2 опытных образца.

1976-77 гг. РАФ-2207. Электромобиль с двигателем переменного тока на базе РАФ-2203. Выпущено 6 опытных образцов.

1978-1980 гг. РАФ-2910. Судейский электромобиль на базе РАФ-2203 с боковыми дверьми по обоим бортам. Выпущено 6 экземпляров.

1980 г. РАФ-2910 «Солнечный». Электромобиль РАФ-2910, оборудованный силами ВНИИТ в Ашхабаде (Туркмения) солнечными батареями. Построено 2 опытных экземпляра после проведения Московской Олимпиады.

1982-1983 гг. «Квант-РАФ». Микроавтобус, оборудованный электроприводом и энергоустановкой НПО «Квант» с водородо-воздушными щелочными топливными элементами мощностью 2 кВт и никель-цинковой аккумуляторной батареей емкостью 5 кВт/ч. Выпущен в единственном опытном экземпляре.

1986 г. РАФ-2903. Электромобиль на базе РАФ-22038, выпущено несколько образцов.

2018 г. Начался масштабный проект с участием Латвии, Литвы и России.

«Фактически на РАФе хотят начать выпуск городских микроавтобусов на электрической тяге, а также небольших троллейбусов. Вероятнее всего, это будет транспортное средство на одной базе или гибрид автобуса и троллейбуса, который сможет подключаться к городской контактной сети для подзарядки и движения, а также иметь собственный запас хода на аккумуляторах», – заявил директор вильнюсской автомобильной компании Кирилл Шумейко.

Было зарегистрировано новое предприятие SIA Rīgas Autobusu Fabrika, RAF. Также в планах компании наладить выпуск автоприцепов. Не исключалась и вероятность крупноузловой сборки микроавтобусов под брендом RAF совместно с одним из мировых автопроизводителей.

Однако последующие пандемия и широкомасштабные боевые действия в Европе положили конец вероятному возобновлению нашего автогиганта. Так что, когда сейчас латвийское министерство вещает про электромобили для народа, оно имеет в первую очередь распределение неких ваучеров – получив кои наши малообеспеченные (!) должны будут еще и взять кредиты, дабы купить у национальных автодилеров продукцию брендов Западной Европы и США.

В то же самое время, на российском рынке сейчас констатируется изрядная затоваренность китайскими «электричками» – и промышленники из Поднебесной охотно стали бы поставлять свои изделия в нашу Латвию. По крайней мере, по части дизайна китайцы уже давно всех переплюнули. Однако регулирование в ЕС не позволит так просто внедриться в его пределы Китаю – будь его изделия хоть стократ «зелеными».

Таким образом, получается, что деньги, выплачиваемые Брюсселем через фонды, предназначаемые для Латвии на «озеленение» местного транспорта, вернутся в кассы довольной индустрии Старой Европы.