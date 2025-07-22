Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум?

Партия "Латвия на первом месте" инициирует сбор подписей за поправки в Конституцию с тем, чтобы не допустить "распродажу народной собственности".

Сегодня парламентская оппозиционная партия "Латвия на первом месте" направила в Центризбирком проект поправок в Конституцию, цель которых - фактически запретить исполнительной власти (читай - правительству) приватизировать или даже частично приватизировать стратегически важные предприятия. Напомним, что опасность такой "распродажи народного добра" возникла пару недель назад, когда минфин подготовил доклад, в котором предусматривалась отправка на биржу акций и тех предприятий, чья приватизация запрещена законом.

И вот чтобы исключить даже дискуссии о приватизации этих предприятий, "Латвия на первом месте" и хочет добиться внесения специальных поправок в Сатверсме. Поправки предусматривают, что лишь Сейм, причем при наличии кворума в размере конституционного большинства (67 депутатов) вправе решать вопрос об отчуждении капитала следующих предприятий: "Latvijas valsts meži", "Latvenergo", "Sadales tīkli", valsts "Augstsprieguma tīkli", "Starptautiskā lidosta "Rīga", "Latvijas gaisa satiksme".

Для того, чтобы запустить процедуру референдума, на начальном этапе необходимо будет собрать 155 тысяч подписей граждан ЛР. Решение о начале сбора подписей должен будет принять Центризбирком - в течении следующих 45 дней.