Подсчитали и… прослезились: спад в латвийской экономике продолжается, а расходы - растут 4 1767

Политика
Дата публикации: 31.07.2025
BB.LV
Подсчитали и… прослезились: спад в латвийской экономике продолжается, а расходы - растут
ФОТО: dreamstime

Минфин и Госкасса подвели фискальные итоги первого полугодия. Картина получилась не очень радужной. Мягко говоря…

Кто проел излишки?

"Согласно данным Госкассы, первое полугодие 2025 года в консолидированном сводном бюджете завершилось с дефицитом в размере 253,1 млн евро по сравнению с профицитом в 604 млн евро за шесть месяцев годом ранее", — сообщил Минфин. То есть если еще год назад был огромный излишек средств, то в этом году мы видим, что нехватка денег только нарастает.

Доходы консолидированного общего бюджета в первой половине 2025 года составили 8,9 млрд евро, что на 82,4 млн евро, или на 0,9% меньше, чем за шесть месяцев прошлого года. В соответствии с инвестиционным циклом поступления иностранной финансовой помощи (АФП), в том числе возврата от Еврокомиссии, получено на 314,4 млн евро меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года, тем самым увеличен уровень дефицита в основном бюджете страны. Отметим, что в мае этого года был получен третий транш фонда оздоровления в размере 293 млн евро, а во второй половине года еще ожидаются выплаты из фондов Европейского союза (ЕС) за произведенные расходы на инвестиции.

Налоговые поступления общего бюджета (в том числе остаток на едином налоговом счете) в первой половине этого года собраны в размере 6,9 млрд евро, или на 380,8 млн евро, или на 5,8% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В то же время план налоговых поступлений общего бюджета (без включения остатка на единый налоговый счет) в первой половине этого года был выполнен в размере 99,9%, или на 6,4 млн евро меньше запланированного на первое полугодие.

Прогноз придется пересмотреть

Ранее, в марте, готовясь к докладу о прогрессе фискально–структурного плана Латвии на 2025–2028 годы, Министерство финансов прогнозировало, что во второй половине года будет наблюдаться невыполнение установленного законом плана, соответственно скорректировав прогноз налоговых поступлений на 2025 год.

Напомним, что вот уже второй год подряд наблюдается рецессия, то есть экономический спад. Чтобы свести концы с концами и профинансировать приоритеты, власти вынуждены снова и снова брать в долг. И вот, согласно прогнозам, скоро госдолг страны достигнет 49% от ВВП! Дефицит же бюджета превысит максимально допустимые Брюсселем 3% от ВВП и составит 3,1%.

Эксперты в один голос прогнозируют, что отставание от плана налоговых поступлений в казну с каждым последующим месяцем этого года будет увеличиваться, и это практически не оставляет властям выбора: им придется сокращать расходы, причем наверняка в большем объеме, чем было запланировано — то есть явно больше, чем заявленные 150 миллионов.

Можно не сомневаться, что во втором полугодии Минфину придется еще снизить прогноз экономического роста до конца этого года и в следующем году. Нет никаких предпосылок для реального роста экономики!

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
(4)
  • Лк
    Летучий корабль
    31-го июля

    Куда именно растут расходы - все знают. Из-за чего спад в экономике страны (а она была?) - тоже все знают. Ничего нового.

    53
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    31-го июля

    Заборы на границах уберите и тогда вольёмся в общую мировую экономику, а сейчас сидим за забором, как зеки за решеткой.

    53
    5
  • lo gos
    lo gos
    31-го июля

    Вебите налог в 10 раз больше, тут бизнес и попрёт. и да, и всем чиновникам зарплаты поднять в 10 раз

    71
    3
  • Д
    Дед
    31-го июля

    Без снижения налогового ярма кина не будет

    59
    2
Видео