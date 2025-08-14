Baltijas balss logotype
Минфин подготовил проект приказа о создании Налоговой и таможенной полиции 1 441

Политика
Дата публикации: 14.08.2025
LETA
Минфин подготовил проект приказа о создании Налоговой и таможенной полиции

Министерство финансов внесло в Кабинет министров проект приказа, регламентирующего организационные аспекты реорганизации Службы государственных доходов (СГД) и создания нового учреждения - Налоговой и таможенной полиции, сообщили агентству ЛЕТА в Минфине.

Этот проект приказа служит одним из нескольких проектов правовых актов, необходимых для реализации структурной реформы СГД, главной целью которой является повышение эффективности учреждения.

Проект приказа подготовлен для реализации установленного законом о Налоговой и таможенной полиции - с 1 января 2026 года создать новое учреждение прямого управления - Налоговую и таможенную полицию. Она возьмет на себя функции и задачи прежнего управления налоговой и таможенной полиции СГД. Новое ведомство будет действовать под контролем министра финансов, и этот надзор будет осуществлять Минфин.

Проектом приказа предусмотрен ряд организационных мер по внедрению закона о Налоговой и таможенной полиции и созданию Налоговой и таможенной полиции. Соответственно, Налоговая и таможенная полиция станет преемницей задач и прав, а также обязательств, делопроизводства, процессов судопроизводства, материальных ценностей, должностных мест и финансирования управления налоговой и таможенной полиции СГД. Кроме того, будут переняты дела, необходимые для обеспечения следственно-оперативной деятельности.

Налоговой и таможенной полиции также будут переданы все должностные места управления налоговой и таможенной полиции СГД с соответствующим финансированием. Проектом приказа предусмотрено создание двух ревизионных комиссий - комиссии по передаче дел и материальных ценностей и комиссии по реорганизации и кадровым вопросам.

Учитывая необходимость сокращения расходов госбюджета, может измениться как финансирование, выделяемое Налоговой и таможенной полиции, так и количество штатных мест. Эти вопросы будут уточнены в процессе разработки госбюджета на 2026 год, отмечает Минфин.

28 мая 2025 года наблюдательный совет по реформе СГД концептуально одобрил объявление открытого конкурса на должность начальника Налоговой и таможенной полиции в порядке, установленном законом о государственной гражданской службе. Объявление конкурса запланировано после утверждения проекта приказа Кабмином.

Реформа СГД предусматривает отделение функций по предотвращению, раскрытию и расследованию преступлений от функций поставщика услуг. Одновременно с изменениями в структуре предполагается усовершенствовать модель сотрудничества СГД и общества, используя возможности цифровой трансформации. Минфин поясняет, что в результате реформы СГД станет современным, ориентированным на клиентов сервисным учреждением, надежным союзником честного предпринимателя и общества. Реализация реформы соответствует принципам управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ориентированного на клиента учреждения.

#полиция #налоги #минфин
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    14-го августа

    КНАБа уже не хватает? Оно и понятно: работники налоговой службы ещё на пенсию не вышли, а их детишки уже подросли и им тоже нужны тёплые (высокооблачиваемые и не тяжёлые, типа «не бей лежачего») бюджетные рабочие места. Вот такая экономия средств в госуправлении.

    7
    2

