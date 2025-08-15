Что там происходит? Ринкевич отправится на границу Латвии и Беларуси

Президент Латвии Эдгар Ринкевич во вторник, 19 августа, в 10.00 посетит восточную границу Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента.

Планируется, что президент Латвии ознакомится с ходом работ по укреплению границы в районе так называемого "кургана дружбы".

Уже сообщалось, что продолжительные и интенсивные дожди в Латгальском регионе этим летом помешали строительству на восточной границе Латвии с Россией и Беларусью.