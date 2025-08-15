Baltijas balss logotype
Что там происходит? Ринкевич отправится на границу Латвии и Беларуси

Политика
Дата публикации: 15.08.2025
BB.LV
Что там происходит? Ринкевич отправится на границу Латвии и Беларуси
ФОТО: LETA

На следующей неделе президент Латвии посетит Латгалию.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич во вторник, 19 августа, в 10.00 посетит восточную границу Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента.

Планируется, что президент Латвии ознакомится с ходом работ по укреплению границы в районе так называемого "кургана дружбы".

Уже сообщалось, что продолжительные и интенсивные дожди в Латгальском регионе этим летом помешали строительству на восточной границе Латвии с Россией и Беларусью.

#эдгар ринкевич
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • З
    Злой
    15-го августа

    Не надо, там нет активных.

    13
    4
  • П
    Процион
    15-го августа

    Неплохо устроился этот гомик. Ничего не делает, ни за что не отвечает. Живёт как на курорте, в условиях «всё включено». Регулярно ездит на экскурсии за казённый счёт (оплачивают его развлечения налогоплательщики), хотя на курортах мира экскурсии обычно платные.

    31
    6
  • З
    Злой
    Процион
    15-го августа

    Согласен, достал уже этот нетрадиционной!

    10
    4
  • Е
    Ехидный
    15-го августа

    будет на стоительстве укреплений как Ленин бревно носить ????

    26
    4
ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 187
Позиция СЗК расшатала правительство
Позиция СЗК расшатала правительство 1 168
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела Эксклюзив!
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела 1 368
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы»
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы» 8 1613

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 128
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 38
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 28
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 41
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 175
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 75
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 128
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 38
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 28

Видео