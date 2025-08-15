Baltijas balss logotype
Две трети жителей Латвии недовольны работой Сейма: мы знаем почему 1 714

Политика
Дата публикации: 15.08.2025
BB.LV
Две трети жителей Латвии недовольны работой Сейма: мы знаем почему
ФОТО: dreamstime

«Картина очень печальная», - так руководитель социологической фирмы SKDS Арнис Кактиньш прокомментировал результаты опроса латвийцев на предмет их отношения к Сейму нынешнего созыва.

Опрос показал, что нынешний парламент бьет рекорды по непопулярности. Аж 66% респондентов считают, что Сейм этого созыва работает хуже предыдущего!

Ну очень печальная картина

Примечательно, что даже в период тяжелейшего финансово-экономического кризиса (2009-ый год) негативно работу тогдашнего Сейма оценивали 62% латвийцев! Да, очень негативно избиратели оценивали работу парламента и в разгар ковидной пандемии — в 2022-м году 63% респондентов считали, что тогдашний, 13-ый Сейм, работает хуже предыдущего.

В этом столетии был и в какой-то степени уникальный период, когда большинство избирателей оценивали работу Сейма позитивно — это было в так называемые жирные годы, то есть с 2003-го по 2006-ой годы. Тогда экономика стремительно росла, а кредитный бум создал у населения эйфорию приближающейся райской жизни… Но все это уже история.

В чем же причины столь низкой оценки работы нынешнего, 14-го Сейма? Попытаемся обозначить четыре основных причины.

Четыре главных причины недоверия

Первая — нынешний Сейма за почти три года своей работы не попытался «стать ближе к народу»: многие ключевые народные инициативы, собравшие 10 и более тысяч подписей граждан ЛР, или вовсе отклоняются, или отправляются для дальнейшей оценки и… просто теряются в чиновничьих или депутатских кабинетах. Инициатива же президента Ринкевича, призванная немного облегчить процедуру запуска референдумов, пока даже не начала обсуждаться по-существу в Сейме.

Вторая — очень много времени депутаты тратят на взаимные разборки, продолжается старая болезнь внутрифракционных ссор с выходом депутатов из фракций, что явно не способствует повышению уровня доверия избирателей к слугам народа. В нынешнем Сейме лишь одна из 8 фракций, представленных в этом парламенте, не потеряла своих депутатов — на сегодняшний день в парламенте уже 8 независимых депутатов и очевидно, что по мере приближения выборов число «бегунков» будет только расти…

Третья причина — многие избиратели не очень-то углубляются в тему разделения сфер ответственности, частенько путая, за что отвечает Сейм, а что находится в компетенции правительства. И если уровень доверия к правительству низкий — прежде всего по экономическим причинам, - то и парламенту не стоит рассчитывать на более высокую оценку народа.

Четвертая причина — депутаты, прежде всего правящие, - пока не смогли предложить жителям четкий план экономического развития страны и социальной поддержки нуждающихся. Депутаты даже в условиях экономического спада и необходимости изыскать средства на оборону и демографию, «не решились», к примеру, заморозить рост собственных зарплат. О какой же солидарности с народом здесь можно говорить?!

Примечательно: зачастую, избиратели уже начинают негативно оценивать Сейм спустя всего несколько месяцев после его избрания. И это тоже свидетельствует о глубоком кризисе политической системы страны. Без существенных реформ этот кризис преодолеть не удастся!

Пора менять всю систему

Сторонники радикальных реформ в системе госуправления убеждены: косметическими методами уменьшить пропасть между властью и народом уже не удастся, необходимые конституционные изменения — например, переход на всенародные выборы президента и на смешанную систему выборов Сейма, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а вторая половина — по одномандатным округам. Это приблизит депутатов к своим избирателям.

Зондаж по поводу отношения парламентариев к такой реформе еще в конце минувшего-начале этого года проводил Эдгар Ринкевич и пришел к прогнозируемому выводу, что в нынешнем Сейма для этих реформ нет конституционного большинства. Едва ли что-то изменится и в следующем парламенте.

Так что, подобные реформы нам «не грозят», а снижение доверия к парламенту самих депутатов, похоже, не очень-то и волнует. От этого их зарплата не зависит, а если из-за этого дефицита доверия снова понизится явка на выборах, то есть избирательная активность, то и это для многих партий — благо. Меньше избирателей — больше шансов для маленьких партий попасть в следующий Сейм.

#сейм латвии
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    15-го августа

    Пока голосуют за язык, а не за свою жизнь в стране ничего изменится не может.

    25
    2

