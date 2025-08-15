Министр благосостояния встретится с ЛТПП в Валмиере

Сегодня министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК) посетит с региональным визитом Валмиеру, где встретится с Видземским региональным советом Латвийской торгово-промышленной палаты и его Видземским региональным отделением, чтобы обсудить актуальные вопросы, связанные с оплатой листов нетрудоспособности, сообщили в Министерстве благосостояния.

Кроме того, с ЛТПП планируется обсудить и вопросы, связанные с оплатой сверхурочной работы, госплан по улучшению показателей демографии, а также родительские пособия и привлечение иностранной рабочей силы.

В Валмиере министр также посетит АО "Valmieras stikla šķiedra", где ознакомится с работой предприятия.

В министерстве пояснили, что "Valmieras stikla šķiedra" и его дочерние предприятия являются одними из ведущих производителей стекловолокна в Европе с более чем 60-летним опытом в производстве стекловолокна и такими направлениями деятельности как исследование стекловолокна, разработка, производство и продажа продуктов из стекловолокна.