Министр благосостояния встретится с ЛТПП в Валмиере 2 471

Политика
Дата публикации: 15.08.2025
LETA
Министр благосостояния встретится с ЛТПП в Валмиере
ФОТО: LETA

Сегодня министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК) посетит с региональным визитом Валмиеру, где встретится с Видземским региональным советом Латвийской торгово-промышленной палаты и его Видземским региональным отделением, чтобы обсудить актуальные вопросы, связанные с оплатой листов нетрудоспособности, сообщили в Министерстве благосостояния.

Кроме того, с ЛТПП планируется обсудить и вопросы, связанные с оплатой сверхурочной работы, госплан по улучшению показателей демографии, а также родительские пособия и привлечение иностранной рабочей силы.

В Валмиере министр также посетит АО "Valmieras stikla šķiedra", где ознакомится с работой предприятия.

В министерстве пояснили, что "Valmieras stikla šķiedra" и его дочерние предприятия являются одними из ведущих производителей стекловолокна в Европе с более чем 60-летним опытом в производстве стекловолокна и такими направлениями деятельности как исследование стекловолокна, разработка, производство и продажа продуктов из стекловолокна.

  • A
    Aleksandr
    15-го августа

    Приматам сколько денег не давай всё равно он останется обезьяной! Кто бы мозги дал! Извилин наделали, а ума не хватает, чтобы себя в рабстве не держать.

    1
    2
  • Е
    Ехидный
    15-го августа

    убивает само название министерства - благосостояния !!! почему не министерство счастья или министерство всеобщей радости ???

    7
    2

