Балтийские и Северные страны: Никаких решений по Украине без Украины и по Европе без Европы 7 1408

Политика
Дата публикации: 16.08.2025
BB.LV
Балтийские и Северные страны: Никаких решений по Украине без Украины и по Европе без Европы
ФОТО: Unsplash

Никакие решения о будущем Украины не могут приниматься без участия самой Украины, так же как и решения о будущем Европы — без участия Европы, подчёркивают лидеры Балтийских и Северных стран в совместном заявлении после переговоров президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина о возможном завершении войны в Украине, пишет LETA.

В заявлении, распространённом от имени восьми стран региона Данией, подчёркивается, что Балтийские и Северные страны останутся непоколебимыми в своей поддержке Украины и усилий по прекращению войны, развязанной Россией. При этом подчёркивается: чтобы достичь справедливого и устойчивого мира, следующий шаг должен быть сделан вместе с Украиной, ведь только сама Украина может принимать решения о своём будущем.

«Никаких решений по Украине без Украины и никаких решений по Европе без Европы, — подчёркивают лидеры стран. - Мы остаёмся твёрдыми в нашей поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины».

Лидеры Балтийских и Северных стран заявили, что продолжат поставлять Украине вооружение и укреплять оборону Европы, чтобы сдерживать Россию от дальнейшей агрессии.

«Пока Россия продолжает убивать, мы будем усиливать санкции и применять более широкие экономические меры, чтобы оказывать давление на российскую военную экономику», — говорится в заявлении.

Для обеспечения справедливого и устойчивого мира необходима договорённость о перемирии. При этом Украина должна получить надёжные гарантии безопасности, а мирное соглашение должно основываться на чётких и твёрдых обязательствах со стороны трансатлантических партнёров по защите Украины от любой будущей агрессии. Лидеры стран приветствовали заявление президента США о готовности участвовать в предоставлении таких гарантий.

Также подчёркивается, что Украине не должны устанавливаться ограничения в действиях её вооружённых сил или в сотрудничестве с другими странами, а Россия не может обладать правом вето на путь Украины к членству в Европейском союзе и НАТО.

Государства региона также требуют, чтобы Россия немедленно вернула похищенных с оккупированных территорий детей, а также освободила военнопленных и гражданских заложников.

«Опыт показал, что Путину нельзя доверять. В конечном итоге ответственность за грубые нарушения международного права лежит на России. Именно российская агрессия и имперские амбиции являются коренной причиной этой войны», — подчёркивается в заявлении.

Заявление подписали лидеры Дании, Эстонии, Исландии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Латвии, в том числе премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Как уже сообщалось, в пятницу в Анкоридже (штат Аляска, США) состоялся саммит Трампа и Путина. На совместной пресс-конференции после переговоров Трамп заявил, что встреча была «очень продуктивной» и что он и Путин «сошлись во мнении по многим пунктам», однако содержание переговоров не было раскрыто.

Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что теперь дело за президентом Украины Владимиром Зеленским — использовать результаты встречи и достичь соглашения о прекращении войны. «Мы почти договорились. Теперь Украине нужно согласиться. Может быть, они скажут "нет", — сказал Трамп, призвав Зеленского «заключить сделку». - Заключите сделку. Россия — очень большая страна, а Украина — нет», — добавил он.

Президент США также сообщил, что стороны начнут готовить встречу с участием его самого, Путина и Зеленского.

#нато #война рф и украины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(7)
  • ТТ
    Тим Тим
    17-го августа

    Ну,конечно к таким ведущим игрокам мировой геополитики,Трамп и Путин обязательно прислушаются и сделают как они велят.

    8
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    17-го августа

    Если коротко то, не останавливаете войну.

    10
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    17-го августа

    О, мля, опять этот пустой деревянный звон...🙄

    16
    3
  • A
    Aleks
    17-го августа

    Шел 1270 день войны.Проходит Будапештская операция.Советские войска взяли два крупных города и узловую железнодорожную станцию и множество населенных пунктов. Да-да,масштабы личности Сталина как Верховного не сопоставимы с личностью бывшего коммуниста и продажного кгбшника,ради чужих интересов положившего в землю 500 тыс.россиян,не выполнив ниодну из рекламируемых им задач.

    4
    15
  • VS
    Vad Sorry
    17-го августа

    Зачем попросту трепать языком, если вообще ни кого ни волнует мнения хутарян.

    21
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го августа

    Чтобы под землёй лежать спокойно, надо над землёй ходить ровно!

    12
    1
  • З
    Злой
    16-го августа

    В списке стран не одного взрослого, одни карлики, от действия которых ничего не зависит

    65
    6
Читать все комментарии

