Саммит РФ-США: вместо конкретных результатов Путин и Трамп поделились оптимизмом

Политика
Дата публикации: 16.08.2025
BB.LV

После 2 с лишним часов переговоров президенты двух стран вышли на пресс-конференцию, где озвучили общие вещи, излучали оптимизм, но не сообщили конкретных результатов по итогам переговоров.

В основном говорил Путин. Он рассказал, что переговоры с Трампом прошли в конструктивной атмосфере. Отношения России и США скатились до самой низкой точки со времен холодной войны.

Однако с Трампом установились очень хорошие и прямые контакты, неоднократно разговаривали по телефону, заявил Путин. России и США важно и нужно перевернуть страницу и вернуться к сотрудничеству.

А вот, что сказал Трамп: Пока сделки нет, полного взаимопонимания найти не удалось. Тем не менее, достигнут существенный прогресс, с Путиным сложились хорошие взаимоотношения.

Трамп также сообщил, что созвонится с Зеленским и проинформирует его о результатах саммита с Путиным.

«У нас неплохой, хороший шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли», — сказал Трамп и поблагодарил Путина и членов российской делегации за продуктивную встречу.

После чего президенты ушли, пожав руки друг другу, но не ответив на вопросы прессы.

#путин #дональд трамп
Оставить комментарий

(7)
  • П
    Процион
    16-го августа

    Если бы авиакеросин, на котором Трамп и Путин летают друг у другу, был для них не бесплатный, они стремились бы проводить свои встречи более продуктивно.

    4
    9
  • A
    Aleks
    16-го августа

    Это прогнозировали многие.Война приносит пользу кланам США,Европы,России и Украины. И не понимаю такого пиетета к Путину.Что он сделал хорошего для России,окромя своих друзей с иностранными паспортами Израиля и других стран?!По уровню жизни богатейшая Россия на 96 месте среди 196 стран.Есть покруче президенты,особенно те,страны которых занимают ведущие строчки в рейтинге и где люди живут достойно. Среди стран постсоветского пространства одна Литва занимает более менее достойное место-38. В остальных достойно живут те,кто причастен к развалу СССРи их потомки,а какие то дебилы раздувают тему ,что Путин хочет возродить СССР.Не для того он принимал участие в развале,чтобы его возрождать.👽 Азербайджан уничтожил 72 могилы военных летчиков ВОВ. Хорошо Путин возрождает СССР,?!👽😎

    3
    25
  • З
    Злой
    16-го августа

    Небось от рукопожатий Путина и Трампа у разных бражей с каласами понос случился.

    34
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го августа

    *Алекс"! Так это ты и есть этот тупой до ужаса автор! Для идиотов, т.е. для тебя:"...данную статью."

    19
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го августа

    Только полный дурак или совершенно тупой хохол мог написать данную статью.

    28
    2
  • А
    Алекс
    Алексей Зиновьев
    16-го августа

    Это ты про свой комментарий так написал?Полностью согласен. Самокритика приветствуется

    3
    20
  • БТ
    Бесс Толковый
    Алексей Зиновьев
    16-го августа

    Хохлы давно оккупировали наши СМИ, прогнав оттуда евреев. Это не может не заметит только слепой.

    25
    1
Читать все комментарии

