После 2 с лишним часов переговоров президенты двух стран вышли на пресс-конференцию, где озвучили общие вещи, излучали оптимизм, но не сообщили конкретных результатов по итогам переговоров.

В основном говорил Путин. Он рассказал, что переговоры с Трампом прошли в конструктивной атмосфере. Отношения России и США скатились до самой низкой точки со времен холодной войны.

Однако с Трампом установились очень хорошие и прямые контакты, неоднократно разговаривали по телефону, заявил Путин. России и США важно и нужно перевернуть страницу и вернуться к сотрудничеству.

А вот, что сказал Трамп: Пока сделки нет, полного взаимопонимания найти не удалось. Тем не менее, достигнут существенный прогресс, с Путиным сложились хорошие взаимоотношения.

Трамп также сообщил, что созвонится с Зеленским и проинформирует его о результатах саммита с Путиным.

«У нас неплохой, хороший шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли», — сказал Трамп и поблагодарил Путина и членов российской делегации за продуктивную встречу.

После чего президенты ушли, пожав руки друг другу, но не ответив на вопросы прессы.