Старая советская модель мешает работать: министерство готовит масштабные правки законов

Для повышения эффективности существующей модели рассмотрения административных правонарушений необходимы масштабные поправки в законы, такую оценку агентству LETA дало Министерство по делам умного управления и регионального развития (VARAM).

Как сообщило агентству LETA управление по связям с общественностью VARAM, внедрение рекомендаций Государственного контроля означало бы позитивные изменения в действующей системе административного процесса.

В то же время необходимо учитывать, что реализация этих рекомендаций затрагивает широкий круг учреждений как в прямом государственном управлении, так и на уровне самоуправлений.

Для этого потребуется вносить значительные поправки как в отраслевые законы, так и в обязательные правила самоуправлений, исключая положения, касающиеся компетенции административных комиссий самоуправлений в осуществлении административного процесса, и заменяя их другими учреждениями или должностными лицами, определёнными в Законе об административной ответственности, поясняет министерство.

Также до изменения существующей системы необходимо решить вопрос о применении воспитательных принудительных мер к детям — тема, которая была поднята в отчёте о целесообразности, опубликованном Государственным контролем в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Государственный контроль призывает отказаться от внедрённой в советское время коллегиальной модели принятия решений административными комиссиями самоуправлений, так как такой подход не является современным, создаёт ненужную бюрократию и административную нагрузку, сообщили в учреждении агентству LETA.

По результатам проверки установлено, что в отличие от других учреждений, где дела о правонарушениях почти всегда рассматриваются единолично, в самоуправлениях всё ещё действует коллегиальная модель принятия решений административными комиссиями. Этот подход занимает больше времени, обходится дороже и не повышает качество решений. Государственный контроль предлагает отказаться от коллегиальной формы и перейти к более простой и эффективной модели, что позволило бы сократить бюрократию и административную нагрузку. Ожидаемая экономия в бюджетах самоуправлений может достигать 1,12 миллиона евро в год.

В Латвии административную ответственность регулируют 139 отраслевых законов и 498 обязательных правил самоуправлений. Более 50 государственных и муниципальных учреждений имеют право налагать административные штрафы. Решения принимаются двумя способами — единолично или коллегиально. В учреждениях государственной власти 96% дел рассматриваются единолично, а в административных комиссиях самоуправлений — 4% коллегиально.

Государственный контроль рекомендует Министерству юстиции, VARAM и самоуправлениям отказаться от коллегиальной модели работы комиссий в административных процессах и обеспечить, чтобы все дела рассматривались единолично с использованием уже имеющихся ресурсов, например, муниципальной полиции. Одновременно предлагается на переходном этапе сократить число членов комиссий и пересмотреть делегированные полномочия в обязательных правилах.

Государственный контроль ожидает, что в течение пяти лет будет обеспечено, чтобы все административные дела в самоуправлениях рассматривались единолично, тем самым снижая бюрократию и административную нагрузку. Это сделает процессы более простыми и понятными для жителей, которым больше не придётся участвовать в рутинных заседаниях по делам.