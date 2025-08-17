Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Услышит весь мир? Силиня выступит с речью в поддержку Украины 8 1964

Политика
Дата публикации: 17.08.2025
BB.LV
Услышит весь мир? Силиня выступит с речью в поддержку Украины
ФОТО: LETA

Силиня примет участие в международной видеоконференции лидеров стран коалиции доброй воли по поддержке Украины.

Премьер-министр Эвика Силиня в воскресенье примет участие в видеоконференции лидеров стран коалиции доброй воли по поддержке Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.

Видеоконференция, которую проведут премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, будет посвящена актуальным вопросам достижения справедливого и устойчивого мира в Украине. Она состоится после переговоров президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина и накануне ожидаемой встречи президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Вашингтоне.

В коалицию доброй воли входят страны, готовые внести свой вклад в поддержку Украины.

Как сообщалось, в пятницу на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина. На совместной пресс-конференции после переговоров Трамп заявил, что встреча была "очень продуктивной" и они с Путиным сошлись во мнении по многим пунктам, однако деталей переговоров раскрыто не было.

Позднее в интервью телеканалу "Fox News" Трамп заявил, что теперь дело за президентом Украины, который должен использовать эту встречу и заключить соглашение о прекращении войны. "Мы почти достигли договоренности. Теперь (...) Украина должна согласиться. Может быть, они скажут "нет"", - сказал Трамп, призвав Зеленского все же "заключить сделку". "Россия - очень большая страна, а Украина - нет", - добавил он.

По информации агентства "Bloomberg", президент США после переговоров сообщил украинскому лидеру, что Путин требует вывода украинских войск со всей территории Донбасса.

Читайте нас также:
#война на украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
2
0
1
0
4

Оставить комментарий

(8)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    18-го августа

    Мания Величия у латвийской республики зашкаливает...

    19
    0
  • SK
    Soglasen Klassnij
    17-го августа

    Хотите процветания страны? Поворачивайтесь лицом, а не жопой к соседу. И будет вам счастье.

    23
    2
  • ВП
    Вася Пупкин
    17-го августа

    "Услышит весь мир...", да нет, думаю только унюхает, так как от Латвии исходит одна вонь.

    27
    3
  • З
    Злой
    17-го августа

    А порноролик?

    26
    5
  • Е
    Ехидный
    Злой
    17-го августа

    не осуждайте ! была молода , нужны были деньги !!!

    16
    3
  • Е
    Ехидный
    17-го августа

    услышит весь мир ???? я прям вижу, как все мировые телеканалы и радиостанции прервут вещание ,чтобы транслировать выступление бесполезной дамочки !!!!

    50
    4
  • 17-го августа

    уже всё решили и её речь уже никому не интересна, как впрочем и она сама

    46
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го августа

    готовые внести свой вклад в поддержку Украины. -- Уже совсем скоро вносить будет нечего и не в кого, в понедельник наступит некоторая ясность.

    50
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 188
Позиция СЗК расшатала правительство
Позиция СЗК расшатала правительство 1 168
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела Эксклюзив!
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела 1 369
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы»
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы» 8 1614

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 140
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 43
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 32
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 48
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 182
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 78
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 140
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 43
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео