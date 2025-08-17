Услышит весь мир? Силиня выступит с речью в поддержку Украины

Премьер-министр Эвика Силиня в воскресенье примет участие в видеоконференции лидеров стран коалиции доброй воли по поддержке Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.

Видеоконференция, которую проведут премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, будет посвящена актуальным вопросам достижения справедливого и устойчивого мира в Украине. Она состоится после переговоров президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина и накануне ожидаемой встречи президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Вашингтоне.

В коалицию доброй воли входят страны, готовые внести свой вклад в поддержку Украины.

Как сообщалось, в пятницу на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина. На совместной пресс-конференции после переговоров Трамп заявил, что встреча была "очень продуктивной" и они с Путиным сошлись во мнении по многим пунктам, однако деталей переговоров раскрыто не было.

Позднее в интервью телеканалу "Fox News" Трамп заявил, что теперь дело за президентом Украины, который должен использовать эту встречу и заключить соглашение о прекращении войны. "Мы почти достигли договоренности. Теперь (...) Украина должна согласиться. Может быть, они скажут "нет"", - сказал Трамп, призвав Зеленского все же "заключить сделку". "Россия - очень большая страна, а Украина - нет", - добавил он.

По информации агентства "Bloomberg", президент США после переговоров сообщил украинскому лидеру, что Путин требует вывода украинских войск со всей территории Донбасса.