«Россия не изменилась»: латвийский посол о войне и гарантиях для Украины 2 637

Политика
Дата публикации: 18.08.2025
BB.LV
«Россия не изменилась»: латвийский посол о войне и гарантиях для Украины
ФОТО: LETA

Решения о будущем Украины могут принимать только украинский народ, её лидеры и правительство, подчеркнул новый посол Латвии в Украине Андрей Пилдегович в интервью передаче «900 секунд» на TV3, комментируя состоявшуюся в пятницу встречу президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина на Аляске.

«Мы поддерживаем, мы солидарны, но трудные решения о судьбе своей страны должны принимать сами украинцы», — заявил Пилдегович.

Чтобы оценить, принесла ли встреча Трампа и Путина какие-либо результаты, посол призвал дождаться исхода намеченной на понедельник встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

По словам посла, как сказал сам Трамп, «ничто не решено, пока не решено всё и не расставлены все точки над "i"».

«По натуре я оптимист, но сейчас я очень осторожен, потому что мы знаем, что Россия не изменилась, видим агрессивную риторику Путина и знаем, как часто Россия лгала», — добавил Пилдегович.

Он подчеркнул, что долгосрочные гарантии безопасности — это один из ключевых вопросов завершения войны, ведь кратковременное прекращение огня ничего не даст, если за ним последует новая агрессия.

Одна из важнейших задач дипломатии, по его словам, — найти правильные параметры, чтобы такие гарантии были убедительными и эффективными.

Если речь не идёт о приёме Украины в НАТО — что дало бы полноценные гарантии безопасности — необходимо найти другое устойчивое решение, считает посол. Он допустил, что это могло бы быть, например, размещение военного контингента стран НАТО в Украине.

Существует множество вариантов, но украинские лидеры смогут согласиться только на такой, который не повторит судьбу Будапештского меморандума, когда Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на «мягкие гарантии», завершившиеся российским вторжением, подчеркнул Пилдегович.

Он также отметил, что крайне важно сохранить участие президента США в процессе поиска решения.

Ранее сообщалось, что вместе с Зеленским в понедельник в Белом доме с Трампом также встретятся канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Встреча состоится через три дня после саммита Трампа и Путина на Аляске.

По прибытии в Вашингтон Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение на платформе X и выразил желание как можно скорее завершить войну. Он подчеркнул, что первым это должна сделать Россия.

«Мы все одинаково хотим быстро и надёжно закончить эту войну. И мир должен быть долгосрочным. Не таким, как это было в прошлые годы, когда Украина была вынуждена отдать Крым и часть востока — часть Донбасса — и Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда в 1994 году Украине дали якобы "гарантии безопасности", но это не сработало», — напомнил Зеленский.

«Россия должна закончить эту войну, которую она сама начала. И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой и с нашими европейскими друзьями заставит Россию к подлинному миру», — добавил президент Украины.

Тем временем Трамп на своей платформе Truth Social заявил, что Зеленский может прекратить войну с Россией, отказавшись от Крыма и членства Украины в НАТО.

«Президент Украины Зеленский может немедленно закончить войну с Россией, если захочет, или может продолжать сражаться. Помните, с чего всё началось. Никакого возвращения Крыма, отданного при Обаме (12 лет назад, без единого выстрела!), и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!» — написал Трамп.

Как отмечает телеканал CNN, заявление Трампа о невозможности возвращения Крыма и вступления Украины в НАТО отражает давление, которое ожидает Зеленского во время встречи в Белом доме.

«Оба выдвинутых им условия — отказ Украины от Крыма, незаконно аннексированного Россией в 2014 году, и согласие на то, что она никогда не вступит в НАТО — совпадают с условиями, которые выдвигал Путин для прекращения войны», — указывает CNN.

Оставить комментарий

(2)
  • П
    Процион
    18-го августа

    « мы знаем, что Россия не изменилась, видим агрессивную риторику Путина и знаем, как часто Россия лгала», — добавил Пилдегович». То что Россия не изменилась — это верно. Её принципы и цели те же самые, которые сформулировал Путин 24 февраля 2022 года. Это денацификация, демилитаризация Украины и невступление её в НАТО. Когда и о чём Россия солгала, ответьте Пилдегович. Аннексии Крымского полуострова не было. Он стал частью терри тории России в результате волеизъявления населения, что полностью соответствует положению ООН о праве народов на самоопределение. То же самое касается Луганской и Донецкой народных республик. Одной из функций СВО являлась защита мирного населения этих республик от физического уничтожения неонацистской украинской властью. Как только указанные выше цели России будут достгнуты, СВО закончится. Пилдегович что, всего этого не знает? Вот так посол!

    74
    2
  • З
    Злой
    Процион
    18-го августа

    Хорошо и правильно написали! А кто больше всего врёт, так это и не вооружённым глазом видно и это не Россия

    58
    2

