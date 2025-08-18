«Россия не изменилась»: латвийский посол о войне и гарантиях для Украины

Решения о будущем Украины могут принимать только украинский народ, её лидеры и правительство, подчеркнул новый посол Латвии в Украине Андрей Пилдегович в интервью передаче «900 секунд» на TV3, комментируя состоявшуюся в пятницу встречу президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина на Аляске.

«Мы поддерживаем, мы солидарны, но трудные решения о судьбе своей страны должны принимать сами украинцы», — заявил Пилдегович.

Чтобы оценить, принесла ли встреча Трампа и Путина какие-либо результаты, посол призвал дождаться исхода намеченной на понедельник встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

По словам посла, как сказал сам Трамп, «ничто не решено, пока не решено всё и не расставлены все точки над "i"».

«По натуре я оптимист, но сейчас я очень осторожен, потому что мы знаем, что Россия не изменилась, видим агрессивную риторику Путина и знаем, как часто Россия лгала», — добавил Пилдегович.

Он подчеркнул, что долгосрочные гарантии безопасности — это один из ключевых вопросов завершения войны, ведь кратковременное прекращение огня ничего не даст, если за ним последует новая агрессия.

Одна из важнейших задач дипломатии, по его словам, — найти правильные параметры, чтобы такие гарантии были убедительными и эффективными.

Если речь не идёт о приёме Украины в НАТО — что дало бы полноценные гарантии безопасности — необходимо найти другое устойчивое решение, считает посол. Он допустил, что это могло бы быть, например, размещение военного контингента стран НАТО в Украине.

Существует множество вариантов, но украинские лидеры смогут согласиться только на такой, который не повторит судьбу Будапештского меморандума, когда Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на «мягкие гарантии», завершившиеся российским вторжением, подчеркнул Пилдегович.

Он также отметил, что крайне важно сохранить участие президента США в процессе поиска решения.

Ранее сообщалось, что вместе с Зеленским в понедельник в Белом доме с Трампом также встретятся канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Встреча состоится через три дня после саммита Трампа и Путина на Аляске.

По прибытии в Вашингтон Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение на платформе X и выразил желание как можно скорее завершить войну. Он подчеркнул, что первым это должна сделать Россия.

«Мы все одинаково хотим быстро и надёжно закончить эту войну. И мир должен быть долгосрочным. Не таким, как это было в прошлые годы, когда Украина была вынуждена отдать Крым и часть востока — часть Донбасса — и Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда в 1994 году Украине дали якобы "гарантии безопасности", но это не сработало», — напомнил Зеленский.

«Россия должна закончить эту войну, которую она сама начала. И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой и с нашими европейскими друзьями заставит Россию к подлинному миру», — добавил президент Украины.

Тем временем Трамп на своей платформе Truth Social заявил, что Зеленский может прекратить войну с Россией, отказавшись от Крыма и членства Украины в НАТО.

«Президент Украины Зеленский может немедленно закончить войну с Россией, если захочет, или может продолжать сражаться. Помните, с чего всё началось. Никакого возвращения Крыма, отданного при Обаме (12 лет назад, без единого выстрела!), и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!» — написал Трамп.

Как отмечает телеканал CNN, заявление Трампа о невозможности возвращения Крыма и вступления Украины в НАТО отражает давление, которое ожидает Зеленского во время встречи в Белом доме.

«Оба выдвинутых им условия — отказ Украины от Крыма, незаконно аннексированного Россией в 2014 году, и согласие на то, что она никогда не вступит в НАТО — совпадают с условиями, которые выдвигал Путин для прекращения войны», — указывает CNN.