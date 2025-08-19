Baltijas balss logotype
Окупается ли участие политиков и бизнесменов в «придворных визитах» за границу?

Политика
Дата публикации: 19.08.2025
BB.LV
Окупается ли участие политиков и бизнесменов в «придворных визитах» за границу?
ФОТО: pixabay

Делегации политиков и предпринимателей за границу — это лишь дорогостоящие поездки или всё же реальное вложение в имидж Латвии и деловые возможности? В подкасте «Piķis un ģēvelis!» на tv3.lv директор Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Иева Ягере поделилась опытом, как такие визиты помогают открывать двери на рынках, доступ к которым в ином случае был бы закрыт.

«Всё зависит от страны. Если мы говорим, например, о Японии — это абсолютно оправдано. В Японии очень иерархическая система, структура, и с тобой никто не будет разговаривать, не воспримет всерьёз, если ты не приедешь с министром или в составе большой делегации. Это совершенно другой подход — смотрят на то, с кем ты приехал, с каким министром или даже с президентом. Это как печать доверия — значит, ты надёжный партнёр, и тебе не нужно рассылать "холодные" письма, которые там никто даже не откроет», — поясняет Ягере.

Глава LIAA подчёркнула, что важен и публичный имидж:

«Когда мы едем, например, в Германию, мы хотим, чтобы эти визиты освещались в СМИ. Если ты приезжаешь с пятью предпринимателями — никто про тебя не напишет. Но если выходит из самолёта 200 предпринимателей, их встречают три министра — тогда об этом точно напишет большинство СМИ, и многие предприниматели это прочитают. Мы также обычно организуем бизнес-форумы. Если говоришь, что приедут 20 компаний — министры заняты. Но если говоришь, что будет 100 компаний — у всех министров вдруг освобождается график, и тебя принимают. Это снова про имидж страны: насколько серьёзно мы воспринимаем партнёров».

Говоря о соотношении затрат и выгоды, Ягере отметила:

«Это точно приносит результат. Более того, это способствует началу диалога между самими предпринимателями. Возникают партнёрства, обмениваются опытом, мнениями — отличное "нетворкинговое" пространство. Формируется комьюнити, которое потом успешно работает вместе».

(1)
  • П
    Процион
    19-го августа

    Какую выгоду получила Латвия от конкретного визита (выберите визит сами)? В евро и центах, пож-ста.

Видео