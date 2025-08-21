Не выдержал и недели: министр Швинка лишился своего советника

Пост советника министра сообщений Атиса Швинки (Прогрессивные) по вопросам стратегической коммуникации покинул Эдгарс Бутанс, который занимал эту должность с 1 августа этого года, выяснило агентство LETA.

В разговоре с агентством LETA Бутанс сообщил, что проработал на этой должности одну неделю, но подробные комментарии о причинах ухода не раскрыл.

Тем временем на место Бутанса с понедельника, 18 августа, назначен главный редактор журнала "Teātra Vēstnesis" Дидзис Руйценс.

Руйценс сообщил агентству LETA, что у него есть опыт работы в сфере культуры и создания текстов. Он был специалистом по фондам в Латвийском музее кино Латвийской академии культуры, а также драматургом звуковой постановки "На запад" и концертного представления "Я хочу себе кое-что рассказать".

Кроме того, он был продюсером спектаклей фестиваля "Homo Novus", специалистом по связям с общественностью на фестивале "Artdocfest/Rīga", а также ассистентом режиссёра. Параллельно он продолжает работать редактором журнала "Teātra Vēstnesis".

В команде Швинки в настоящее время работают руководитель канцелярии Беата Рапа, парламентский секретарь Гирт Дубкевич (Прогрессивные) и помощница министра Ренате Саулите.

Советницей Швинки по вопросам управления крупными проектами является Кристине Пудисте.