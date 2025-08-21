Въезд в Юрмалу станет еще дороже? Оппозиция грозит протестами

"Юрмальская дума решила с 1 января повысить плату за въезд в Юрмалу. Вместо нынешних трех евро дневной пропуск впредь будет стоить пять евро, и будут подняты и долгосрочные цены на пропуска", - сообщают в своем заявлении для прессы депутаты Юрмальской думы от Национального объединения (Нацобъединения).

Данная партия, которая находится в Юрмальской думе в оппозиции, считает, что рост платы за въезд уменьшит число гостей города и снизит предпринимательские возможности и тем самым будет негативно влиять на экономику Юрмалы.

Андрис Чуда, депутат Юрмальской думы Нацобъединения, отметил: "Это решение — шаг в неверном направлении. Мы должны работать над тем, чтобы Юрмала была привлекательнее и доступнее, но вместо этого дума создает дополнительные препятствия для посетителей. Паланга, Пярну и другие подобные города развиваются без таких въездных взносов. Юрмала привлекательна для туристов своими возможностями отдыха и великолепной кухней - это ценности города, которые следует использовать, а не разрушать».

Похожие опасения высказывают и местные предприниматели. Лаурис Алексеев, владелец одного из крупнейших ресторанов Юрмалы, подчеркивает: "Мы должны облегчить людям возможность добраться до Юрмалы и потратить деньги здесь, а не затруднять это. Этот рост платы только навредит местным предприятиям и затруднит возможность конкурировать с другими пунктами назначения Латвии и Балтии".

Дневную плату за въезд предполагается поднять с нынешних трех евро до пяти евро, а долгосрочные цены на пропуск будут фактически удвоены: от 10 евро до 20 евро за недельный пропуск; от 31 евро до 60 евро за месячный пропуск; с 55 до 100 евро за трехмесячный действующий пропуск. Полугодовой пропуск впредь будет стоить 180 евро вместо нынешних 107 евро, а год годный пропуск - 270 евро вместо нынешних 180 евро. Предполагается, что новые цены вступят в силу с 1 января 2026 года.

Фракция депутатов Юрмальской думы не поддерживает решение поднять плату за въезд и в сотрудничестве с местными предпринимателями оценивает дальнейшие действия, в том числе не исключается и возможность проведения пикета.

Пока, впрочем, еще окончательное решение по поводу повышения платы за въезд не принято.