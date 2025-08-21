Baltijas balss logotype
Въезд в Юрмалу станет еще дороже? Оппозиция грозит протестами 12 1841

Политика
Дата публикации: 21.08.2025
BB.LV
Въезд в Юрмалу станет еще дороже? Оппозиция грозит протестами

Сколько же придется платить за право пересечь границу города-курорта?

"Юрмальская дума решила с 1 января повысить плату за въезд в Юрмалу. Вместо нынешних трех евро дневной пропуск впредь будет стоить пять евро, и будут подняты и долгосрочные цены на пропуска", - сообщают в своем заявлении для прессы депутаты Юрмальской думы от Национального объединения (Нацобъединения).

Данная партия, которая находится в Юрмальской думе в оппозиции, считает, что рост платы за въезд уменьшит число гостей города и снизит предпринимательские возможности и тем самым будет негативно влиять на экономику Юрмалы.

Андрис Чуда, депутат Юрмальской думы Нацобъединения, отметил: "Это решение — шаг в неверном направлении. Мы должны работать над тем, чтобы Юрмала была привлекательнее и доступнее, но вместо этого дума создает дополнительные препятствия для посетителей. Паланга, Пярну и другие подобные города развиваются без таких въездных взносов. Юрмала привлекательна для туристов своими возможностями отдыха и великолепной кухней - это ценности города, которые следует использовать, а не разрушать».

Похожие опасения высказывают и местные предприниматели. Лаурис Алексеев, владелец одного из крупнейших ресторанов Юрмалы, подчеркивает: "Мы должны облегчить людям возможность добраться до Юрмалы и потратить деньги здесь, а не затруднять это. Этот рост платы только навредит местным предприятиям и затруднит возможность конкурировать с другими пунктами назначения Латвии и Балтии".

Дневную плату за въезд предполагается поднять с нынешних трех евро до пяти евро, а долгосрочные цены на пропуск будут фактически удвоены: от 10 евро до 20 евро за недельный пропуск; от 31 евро до 60 евро за месячный пропуск; с 55 до 100 евро за трехмесячный действующий пропуск. Полугодовой пропуск впредь будет стоить 180 евро вместо нынешних 107 евро, а год годный пропуск - 270 евро вместо нынешних 180 евро. Предполагается, что новые цены вступят в силу с 1 января 2026 года.

Фракция депутатов Юрмальской думы не поддерживает решение поднять плату за въезд и в сотрудничестве с местными предпринимателями оценивает дальнейшие действия, в том числе не исключается и возможность проведения пикета.

Пока, впрочем, еще окончательное решение по поводу повышения платы за въезд не принято.

Читайте нас также:
#юрмала
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(12)
  • A
    Aleks
    22-го августа

    Юрмала становится литовской,которые могут позволить себе заплатить хоть 10 евро за въезд,а зачем нам,по мнению Труксниса,нищеброды латвийцы?!Только места занимают. Никто нас,латвийцев не любит .Даже ,,свои,,😭

    6
    3
  • З
    Злой
    21-го августа

    Вы, депутатты, лучше стоянку платную постройте многоэтажную, многие готовы заплатить за парковку, но чтобы была уверенность что поставишь машину, а не наворачивать кругов по городу кучу в поиске места!

    24
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го августа

    Сделать ответный ход: выезд из Юрмалы - только платный. А что, в этом театре абсурда одной глупостью больше, одной меньше...

    55
    4
  • Л
    Лаванда
    21-го августа

    В этом есть своя логика, ведь заехав в Юрмалу, не надо платить за парковку. Кроме частных платных. И можно оставить машину на несколько дней, пока не выедешь. А в центре Риги за 3 евро на сколько можно машину поставить, часа на полтора? К тому же, в Юрмале на эти деньги хотя бы город содержат в относительном порядке.

    13
    25
  • З
    Злой
    Лаванда
    21-го августа

    Найти свободное место парковки практически не возможно, а платных частных стоянок просто нет, если Вы такие знаете, сообщите мне здесь, я знаю только одну- около зала дзинтари, но там мало места.

    14
    6
  • З
    Злой
    Лаванда
    21-го августа

    Раньше пользовался платной стоянк спа отеля Юрмала, но они продали лерриторию стоянки и там дом построили, а у спа стоянка теперь только на пару машин, готов платить, но некому- нет платных стоянок, а бесплатные постоянно заняты с утра до ночи.

    10
    4
  • Л
    Лаванда
    Лаванда
    22-го августа

    Злой: вдоль Юрас есть заезды на платные парковки, в Дубулты и дальше есть нормальные платные парковки, они есть вдоль всей Юрмалы. Но если хочется именно на Юрас бесплатно, да еще в выходной день, то там только если перед носом кто-то выехал.

    1
    0
  • Д
    Дед
    21-го августа

    А почему бы каждому самоуправлению не сделать плату за въезд на свою территорию, думаю, что обосновать это они смогли бы не хуже юрмальчан. Ну и налог на дождь и на воздух, это вообще давно должно быть.

    51
    4
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    21-го августа

    Лично по мне флаг в руки ,не ездил уже лет двадцать и ездить не собираюсь.

    53
    3
  • З
    Злой
    Daily Alibabaevic
    21-го августа

    Так все говорят, а в Юрмале людей всё больше и больше, причёмтеперь круглый год.

    7
    8
  • З
    Злой
    Daily Alibabaevic
    21-го августа

    Кстати, в прошлую пятницу, такие, которые "20 лет уже не езят" в Юрмалу, создали огромнейшую пробку фактически от границы Риги до Юрмалы по всем полосам юрмальской трассы, не надо пытаться обманывать- люди прут в Юрмалу толпами и теперь круглый год, раньше Юрмала вымирала уже после 20-х чисел августа, а осенью-зимой-весной там было хоть шаром покати, сейчас и в ноябре толпы как летом, а ещё меня поразило, что когда я приехал на семинар 26 февраля, так народ на улице в кафе завтракал (утро было), с накинутыми пледами на зимнюю одежду, а улица Юрас была вся забита машинами уже с утра и это феврвль! Посещаемость Юрмалы сильно выросла, чтобы кто не говорил, мне есть с чем сравнить- владели дачей на улице Плиекшана в Юрмале много лет.

    5
    12
  • aa
    aa aa
    21-го августа

    въезд должен стоить даже больше, пусть даже червонец, но эту плату надо иметь зозможность 100% использовать на оплату HoReCa

    7
    16
