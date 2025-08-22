Baltijas balss logotype
Жизнь в долг без остановки: правительство Латвии продолжает занимать нон–стоп

Политика
Дата публикации: 22.08.2025
BB.LV
Жизнь в долг без остановки: правительство Латвии продолжает занимать нон–стоп
ФОТО: LETA

В первой после летних каникул передаче Kas notiek Latvijā? на Латвийском ТВ обсуждали ситуацию с бюджетом на следующий год и возможность сократить госрасходы.

Редакторы программы подготовили цифры, которые показывают, как с невероятной скоростью растет госдолг страны. Судите сами.

Если в 2022 году Латвия была должна 16 миллиардов, то год спустя — уже 17,6 млрд. В минувшем году госдолг достиг 18,8 миллиарда, а этот год завершится долгом в 20,5 млрд. В следующем году прогнозируется общий долг государства в размере 22,2 млрд.

Дальше — больше. В 2027–м госдолг уже достигнет 25,2 млрд, а бюджетный дефицит превысит предельно допустимые Брюсселем границы — 4,1% при разрешенных 3%. Госдолг в 2028 году планируется на уровне 26,7 млрд., а в 2029–м году госдолг составит уже 28,9 млрд.!

Желание занимать настолько сильное, что, кажется, власти уже не могут остановиться.

В этой ситуации, с учетом того, что экономика тоже не растет, есть только два варианта действий: или сокращение государственных расходов, или повышение налогов. Можно, конечно, и "комбинировать" эти два варианта. Но только жить в долг просто невозможно!

Уже в упомянутой передаче исполнительный директор Латвийской конфедерации работодателей Каспарс Горкшс подвел печальные итоги и сделал закономерный вывод: "В Латвии самый большой в Балтии бюджетный дефицит, самый большой внешний долг, самые большие расходы на обслуживание долга… Логика подсказывает, что нужно уменьшать расходы".

Это вроде в правительстве понимают, но на данный момент министерства смогли провести лишь минимальные сокращения — всего госрасходы будут уменьшены на 150 миллионов. Это просто капля в море!

(9)
  • A
    Aleks
    23-го августа

    ,,Чтоб они не делали-не идут дела ,видно в понедельник их мама родила. Главное,что дела не идут у страны,а у людей с исторической родиной все в порядке,не переживайте .Редакция в курсе😀. Если уж Зеленский с окружением выводил 50 млн каждый месяц ,включая и те деньги,которые отобрали у народа Латвии в ОАЭ,где прикупил и квартирку своим родителям,не считая дома в Израиле,то почему филиалу Украины не выводить куда то деньги?! Тут что,другие Зеленские?!😎 Они исчезнут,а долги останутся на всех.👽

    51
    2
  • A
    Anim
    23-го августа

    SIA "Latvijas Republika" пока ещё не банкрот - гуляем дальше )

    37
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Anim
    23-го августа

    Что вы говорите? Это с такими то долгами?

    11
    1
  • Д
    Дед
    22-го августа

    Ну, вот и пришло время почитать экономические законы без перевода на латышский язык. Боюсь у наших правителей это не получится и добьют они экономику Латвии до ручки.

    70
    3
  • З
    Злой
    22-го августа

    А порноролик?

    48
    2
  • З
    Злой
    22-го августа

    В Нидерландах все сайты открыты, посещай любой российский, одноклассники, телекомпании и т.д., только у нас запрещают, конечно запреты бесполезного нелпа никакого эффекта не имеют, все смотрят любые сайты и тв, но это так, для инфы.

    64
    3
  • З
    Злой
    Злой
    22-го августа

    Сегодня открытие Новой Волны, явно будет красиво и не в латвии.

    51
    2
  • З
    Злой
    Злой
    22-го августа

    Уже открылась Волна.

    28
    3
  • AK
    Anton Kvaskov
    22-го августа

    Ну как, СВОБОДА чувствуется???

    111
    2
Читать все комментарии

