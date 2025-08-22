Жизнь в долг без остановки: правительство Латвии продолжает занимать нон–стоп

В первой после летних каникул передаче Kas notiek Latvijā? на Латвийском ТВ обсуждали ситуацию с бюджетом на следующий год и возможность сократить госрасходы.

Редакторы программы подготовили цифры, которые показывают, как с невероятной скоростью растет госдолг страны. Судите сами.

Если в 2022 году Латвия была должна 16 миллиардов, то год спустя — уже 17,6 млрд. В минувшем году госдолг достиг 18,8 миллиарда, а этот год завершится долгом в 20,5 млрд. В следующем году прогнозируется общий долг государства в размере 22,2 млрд.

Дальше — больше. В 2027–м госдолг уже достигнет 25,2 млрд, а бюджетный дефицит превысит предельно допустимые Брюсселем границы — 4,1% при разрешенных 3%. Госдолг в 2028 году планируется на уровне 26,7 млрд., а в 2029–м году госдолг составит уже 28,9 млрд.!

Желание занимать настолько сильное, что, кажется, власти уже не могут остановиться.

В этой ситуации, с учетом того, что экономика тоже не растет, есть только два варианта действий: или сокращение государственных расходов, или повышение налогов. Можно, конечно, и "комбинировать" эти два варианта. Но только жить в долг просто невозможно!

Уже в упомянутой передаче исполнительный директор Латвийской конфедерации работодателей Каспарс Горкшс подвел печальные итоги и сделал закономерный вывод: "В Латвии самый большой в Балтии бюджетный дефицит, самый большой внешний долг, самые большие расходы на обслуживание долга… Логика подсказывает, что нужно уменьшать расходы".

Это вроде в правительстве понимают, но на данный момент министерства смогли провести лишь минимальные сокращения — всего госрасходы будут уменьшены на 150 миллионов. Это просто капля в море!