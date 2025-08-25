Правящие на сегодняшнем коалиционном совете продолжат дискуссию о вариантах сокращения бюджетных расходов. Нельзя исключить, что политики обсудят и требования медиков (и не только) о повышении зарплат. Вероятно, Силиня и Ко вернутся к вопросу замораживания роста зарплат в госуправлении.

Также наверняка политики обсудят сокращение премиальных фондов в министерствах - в свете прозвучавшей в эфире программы "Kas notiek Latvijā?" на ЛТВ критики по поводу представленных Госканцелярией предложений на сей счет. Журналисты констатировали, что предложения Госканцелярии не позволят устранить неравенство в доходах в различных министерствах.

Судя по всему, партнеры по власти обменяются мнениями по поводу привлечения стратегических инвесторов после того, как государство выкупит у шведских акционеров акции LMT и Tet.

Правящие политики обсудят и вывод на биржу тех или иных государственных и муниципальных предприятий и, в первую очередь, airBaltic.